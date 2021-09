Al revés de lo que ocurre con el lenguaje o la memoria que su desarrollo va en aumento durante en el ciclo de vida y comienzan a declinar recién en la adultez mayor, lo que ocurre con la creatividad es “extraño”, muchos de nosotros alcanzamos nuestro periodo más creativo durante la infancia y vamos perdiendo o reduciendo esta habilidad prontamente durante la adolescencia y la adultez.

El sistema escolar y los estilos de crianza que son más bien rígidos y estructurados nos permiten jugar hasta cierta edad, “jugar es cosa de niños” escuchamos muchas veces. Como dice Ken Robinson “Los niños arriesgan, improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte. Los adultos penalizamos el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la educación, y así es como los niños se alejan de sus capacidades creativas”.

Yo agregaría que en casa muchas veces también hacemos que la capacidad de creatividad disminuya ya que ahí también se penalizan los errores y se espera que los niños se comporten correctamente y sean disciplinados conforme avanzan en edad. Exploramos, imaginamos, y jugamos cada vez menos, y eso hace que veamos debilitada nuestra capacidad creativa.

Estamos insertos en un mundo que nos exige ser creativos y es una habilidad altamente valorada en el mundo laboral. Entonces ¿qué podemos hacer para desarrollar esta capacidad? Permitirnos jugar, explorar, imaginar, darnos un tiempo para descargar las ideas que tenemos en nuestro cerebro.

Invito a ir a la plaza, playa, al patio y recoger un palo y dibujar o escribir en la arena o tierra lo primero que venga a la cabeza y después analizar esta creación y ver qué pensamientos surgen. A potenciar la curiosidad, investigar más allá, a preguntarse infinitas veces el porqué de las cosas, a Jugar, a tomar unos bloques o cajas de desecho y construir lo primero que surja, derribarlo e iniciar algo nuevo.

La creatividad es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de nuestra sociedad, esto porque es la creatividad la que nos permite adaptarnos a los cambios y vaya si hemos tenido cambios en estos dos últimos años.

Paulina Jiménez González

Fonoaudióloga

Mg en Arteterapia

Docente UNAB