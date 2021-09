No cabe duda que las encuestas podrán no necesariamente ser fidedignas en sus resultados, pero ciertamente retratan un determinado momento. En este sentido no es extraño que Gabriel Boric (aún cuando va a la baja) encabece los sondeos presidenciales y José Antonio Kast suba (aún cuando no le da para pensar en una segunda vuelta). Ambos, por cierto, representan los extremos tanto de izquierda como de derecha. En este escenario, la figura de Sebastián Sichel se mantiene expectante en un segundo lugar pero sabiendo que su candidatura es la única que, competitivamente, puede derrotar a la opción del Partido Comunista entre otras fuerzas políticas de izquierda. Lo que Sichel no puede descuidar es su relato orientado al centro político, los independientes, seguir convocando a construir mayorías, recuperar el diálogos y los consensos como mecanismos de progreso social.

Lo que Sichel debe entender, y por ende seguir trabajando junto con hacer los ajustes que sean necesarios para el bien del país, es que si bien hoy las encuestas no le favorecen lo cierto es que tampoco son lapidarias. Porque gran parte de ese mundo que actualmente está «indeciso» o que «no sabe por quién votar» le terminarán apoyando porque la mayoría de las personas en Chile se definen y ubican tanto en espacios de centro como moderados, nunca en los extremos que, a la postre, terminan siendo nichos o minorías.

Rodrigo Durán Guzmán