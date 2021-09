Por: Gisella Abarca

Sólo quedan cinco días para que este sábado, a las 12:00 horas, en el Estadio El Teniente, se lleve a cabo el desfile que conmemora los 207 años de la Batalla de Rancagua. Así, la tradición que releva el heroísmo de quienes cayeron en la reyerta poco a poco se vuelve a retomar.

No obstante y por estar en tiempos de pandemia, no habrá un masivo desfile ya que el recinto deportivo mantendrá sus puertas cerradas al público en general y el acto sólo podrá ser presenciado por invitados especiales con un aforo limitado de mil personas sumando a las Fuerzas de Armadas, indicó el jefe de la Brigada de Aviación de Ejército, general Patricio Amengual.

En tanto, el Delegado Presidencial de O’Higgins, Ricardo Guzmán agregó que poco a poco se retoma la tradición y la habitualidad de actos cívicos militares como ya se ha hecho en otras regiones y se definió el Estadio El Teniente por ser un recinto cerrado para los controles en los ingresos tanto de temperatura como de pase de movilidad, así también para mantener el distanciamiento físico y las medidas de cuidado, indicó.

De esta manera ya está todo planificado para el acto cívico militar que se realizará este sábado en que rendirán honores Carabineros, Fuerza Aérea, Armada y Ejército en menos de una hora de desfile y que será transmitido por las plataformas de la Delegación Presidencial.

“Ciertamente, no es una situación normal, pero queremos volver a la habitualidad y seguir con estas tradiciones que tanto nos representan como región”, señaló el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán.

Este lunes, el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Guzmán, junto al Comandante de la Guarnición Militar de Rancagua, General Patricio Amengual, y el Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Edson Carrasco, visitaron el principal recinto deportivo de la región de O’Higgins donde entregaron detalles del desfile.

El representante del Presidente Sebastián Piñera en O’Higgins, argumentó que el desfile vuelve al estadio El Teniente, pues el recinto permite cumplir de mejor manera con los controles sanitarios que se exigen a eventos masivos. “Se hace en el estadio y no en la calle, porque debemos tener aforos limitados, distanciamiento, y cumplir todas las medidas del plan Paso a Paso. Por lo tanto, todas las personas que van a asistir tienen que portar su pase de movilidad y además se les tomará temperatura; y la forma más fácil de hacerlo es en un recinto cerrado. Por eso, se eligió nuevamente el Estadio El Teniente”, explicó.

Por su parte, el comandante de la Guarnición Militar de Rancagua, General Patricio Amengual, sostuvo que el objetivo es “ir retomando esta actividad, que es tradicional en Rancagua, pero siendo muy responsables. Esta vez, la ceremonia no va a tener delegaciones, salvo la unidad militar que va a formar y va a rendir honores por la conmemoración a la batalla de Rancagua”.

Para cumplir con el aforo limitado establecido para este acto, la Delegación Presidencial Regional ha dispuesto 600 invitaciones para las personas que estén interesadas en asistir al desfile, las que pueden ser retiradas en el edificio institucional, ubicado en Plaza Los Héroes de Rancagua.

GOBERNADOR REGIONAL DICE NO HABER SIDO INVITADO

Para nadie es un misterio que el desfile del 2 de octubre es uno de los actos más esperados por la comunidad y más importantes de la región es que molesto se encuentra el Gobernador Regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya quien hasta el momento no ha sido invitado a las actividades de este sábado en que se conmemoran los 207 años de la Batalla de Rancagua “No he sido invitado, ni a la organización ni a participar del desfile”, subrayó.

La autoridad regional electa agregó “estos días me enteré que va a haber desfile, no me sorprendo que no nos hayan considerado, porque este gobierno ha hecho varias cosas en las que nos pasa a llevar. Yo estoy más por avanzar en otras cosas importantes para la región que estar en disputas de figuración”, indicó.

En esta línea, Silva Amaya añadió “hace dos meses cuando consulté, me dijeron que por tema de pandemia no iba a haber desfilé y hace poco nos enteramos que ya lo estaban organizando y que se va a realizar”.

Un desaire por decirlo menos siente la autoridad regional al no haber sido considerado en este importante acto cívico militar “molesta, porque la máxima autoridad de la región es la autoridad electa, no la autoridad designada, debieran habernos considerado en la organización y en la participación de las actividades del 2 de octubre, pero soy de la opinión que donde no te inviten, no vayas. Pasará este gobierno, en el próximo periodo cambiarán las situaciones y haremos un desfile más ciudadano y como se hacía antiguamente para la gente”, concluyó.