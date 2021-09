Hoy será la última noche de toque de queda, falta poco para las elecciones de cores, parlamentarias y presidenciales. Todo parece volver a la “normalidad”.

Pero cuidado, las motivaciones de la profunda rabia expresada en las calles en octubre de 2019 en el llamado estallido social siguen ahí y el terminar con las desigualdades y con los abusos está en el centro de toda discusión, lo mismo sucede con el virus. Pero los niños seguirán naciendo, los jóvenes egresando del colegio, celebraremos la navidad y deberemos seguir trabajando para ganarnos nuestro sustento diario. Pero todo cambio, las agendas políticas ya no son las mismas, desde la última vez hace ya largos 2 años cuando podemos hablar de “normalidad”.

Al mismo tiempo no por la vuelta a clases o apertura del comercio, o el fin de el estado de excepción significa que la pandemia pasó, tan rápido y sorpresivamente como en marzo el virus puede volver, al tiempo que hoy las residencias sanitarias en nuestra región están al 100% de su capacidad, repletas de casos estrechos de la variante delta. Así mismo, pese al proceso constituyente, las manifestaciones y multitudinarias marchas puede resurgir si es que los chilenos no sienten que fueron escuchados y no se observan luego avances concretos, o más que avances, cambios que afecten realmente la vida no solo de los más necesitados sino más que nunca de la siempre abandonada clase media. Los más necesitados reciben a buena hora apoyo estatal, y los más ricos tienen los recursos para solventar sus necesidades, pero es la clase media la que debe con sus propios recursos enfrentar el acceso a la salud, a la vivienda y a la educación. Es la clase media es la que se endeuda y la que mayoritariamente ha sufrido con esta pandemia. Esto más allá de retiros o del IFE universal.

Entremedio de todo este panorama los días siguen avanzando y nada sabemos sobre aplicación el próximo año del plan de descontaminación por PM 2,5, plan que por su generalidad, por atacar solo a la leña dejando olvidadas las fuentes del 44% de la contaminación y que no está financiado.

Luis Fernando González V

Sub Director