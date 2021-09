“Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15: 11-24

Esta es una de las tantas historias hermosas que nos relata nuestro Señor Jesucristo. Jesús usa ejemplos de la vida diaria con el fin de enseñarnos una verdad espiritual. A través de esta historia y de la figura del hijo menor Jesús nos muestra el estado en que se encuentra el corazón del ser humano.

A raíz de nuestra naturaleza pecaminosa nuestra mente se encuentra en tinieblas, no podemos ver claramente, por esta razón las decisiones que tomamos en la vida a veces no son las más correctas y por ello tenemos que sufrir las consecuencias de haber tomado esas malas decisiones.

El hijo menor abrigo un deseo en su corazón y este fue el no querer vivir más al lado del padre, ya los deberes, reglas concejos del padre le estaban molestando pues su deseo era vivir libre sin que nadie le estuviera colocando reglas, deseaba vivir a su manera. Pero cuando toco fondo, tuvo que sufrir, en carne propia las consecuencias producto de haber tomado una mala decisión.

Pero esta hermosa historia nos relata que este hijo, no se quedó tirado allí como diciendo este era mi destino. El relato nos dice que el volvió en sí, como si hubiese reaccionado producto de un estado de amnesia, ahora podía ver con claridad la situación en la cual se encontraba. Esta luz que llego a su mente le hizo ver que fue una mala decisión irse de la casa. Penso “en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay amor, valores” Por lo tanto decide volver a casa, pedir perdón y empezar una nueva vida.

El padre movido a misericordia, cuando lo ve corre para abrazarlo echarse sobre su hombro y besarle. No le importo al padre la condición desastrosa en que su hijo venia ni le enrostro nada de aquella vida perdida que su hijo había llevado. Por el contrario, hizo fiesta, le puso vestido nuevo, anillo y calzado. Porque mi hijo, dice el padre, “muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.”

En esta historia el hijo menor nos representa, ya que producto de nuestra amnesia espiritual no podemos ver ni pensar claramente la bendición y privilegio que es vivir al lado de Dios. En el salmo 23, el salmista decía “Jehová es mi pastor nada me faltara”

Es hora de levantarnos de la condición en que nos encontramos, arrepentirnos, pedir perdón al Padre e iniciar una nueva vida. Así como la figura del padre, Dios en si infinita misericordia, nos está esperando con los brazos abiertos. “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera” Juan 6:37.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C