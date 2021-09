Por: Fernando Ávila Figueroa.

¿Es actualmente la cárcel de Rancagua la más peligrosa y violenta del país?, según lo que muestran las cifras la respuesta es sí. Los siete internos muertos en los últimos dos meses, y más de 700 hechos de violencia en lo que va de este año 2021, reflejan un recinto donde la droga, bandas organizadas y, las disputas territoriales están más que presentes. A esto se suma que según lo que informan los propios gendarmes que trabajan en el lugar, los delincuentes más peligrosos del país se encuentran cumpliendo condena en Rancagua, lo que hace que la situación se torne aún más compleja.

La Directora Regional de Gendarmería en O’Higgins, coronel, Helen Leal González, manifestó estar bastante preocupada, así como lamentó todos los hechos de violencia y de muerte que han ocurrido al interior del recinto penal de la capital regional en el último tiempo. Añadió que se trata de una criminalidad organizada y el narcotráfico al interior de los penales que está cobrando vidas. Señala que en promedio tienen 300 lanzamientos mensuales de droga desde el exterior de la cárcel, también conocidos como pelotazos, logrando requisar una cantidad importante, y que no logra ingresar a la unidad penal.

Pese a ello la coronel indicó que hay una parte de esta droga que logra quedar en poder de los reos, específicamente de organizaciones que se vinculan con los privados de libertad, se coordinan de manera previa a los lanzamientos, logrando ingresar una cantidad no despreciable de droga, lo que origina también un consumo problemático, con violencia extrema que ha ido en alza en el último tiempo.

La autoridad de Gendarmería reconoció que en la cárcel de Rancagua han existido más de 700 hechos de violencia solo este año. Además reconoce que el ingreso de droga nunca puede ser descartado por otra vía, como las puertas del recinto penal, ya que cree que en algún momento pueden ser permeables, sosteniendo que a nivel nacional hay cifras importantes de funcionarios de empresas concesionarios, pero también de Gendarmería que en algún momento han incumplido la normativa institucional y han cometido delitos. En el caso de Rancagua recordó que años anteriores sufrieron este tipo de hechos, aunque en el último tiempo no se han repetido, o no han sido detectados.

USO DE DRONES

Una de las técnicas que están utilizando quienes desean internar droga en los penales es el uso de drones. La tecnología muchas veces también es aprovechada para cometer delitos. En el caso de la cárcel de Rancagua, la coronel indicó que esta es una de las formas que están utilizando las bandas criminales, con mayor preparación y mayor poder adquisitivo. Es por ello que actualmente se encuentran trabajando con equipos antidrones, sin que hasta la fecha se haya concretado un ingreso de droga por esta vía, pese a que si han detectado que este tipo de aparatos han sobrevolado el recinto penal.

La coronel, sostiene que al igual que en el resto de la sociedad, al interior de la cárcel existe un alza de la criminalidad, con hechos violentos que en el caso de la cárcel se debe a disputas territoriales, tráfico de drogas, enfrentamientos de bandas rivales, lo que se ha trasladado desde el medio libre hasta el interior de la cárcel. “Recordar que los privados de libertad que están involucrados en organizaciones criminales, no se desarticulan, muy por el contrario, en muchos casos se mantienen liderando organizaciones desde el interior”, dijo la coronel.

Otro punto importante es el ingreso de celulares a la unidad penal, los que según la Directora Regional, en su gran mayoría también llegan a los internos a través de lanzamientos, pero también han logrado detectar que incluso hace unos meses lanzaron munición, sin que hasta el momento se haya encontrado alguna arma de fuego. “Si existen estas intenciones de poder abastecer o proveer de algunos de otros elementos ilícitos al interior, lógicamente está dentro de lo que puede estar pensando una banda organizada para concretar hechos mucho más violentos”, aduce.

DESCARTA SOBREPOBLACIÒN

Una de las interrogantes que la comunidad se pregunta es si en el recinto rancagüino existe sobrepoblación penal, que vendría ser un factor más de la violencia. Sin embargo la coronel descartó una sobrepoblación, ya que para que esto ocurra se debiera superar la capacidad del penal y, está actualmente por debajo de ella, al igual que el resto de los penales de la región.

Sobre los pasos a seguir y para evitar que este tipo de violencia se siga repitiendo, actualmente se están revisando los protocolos de clasificación al interior de los penales, como segmentar a los privados de libertad, pero también identificar a los líderes de bandas organizadas para que tengan un sistema distinto de régimen interno en la unidad penal. En el caso de quienes han cometido homicidios, específicamente en los últimos meses, asegura que todos están individualizados, los que han sido derivados a otros penales del país, o se encuentran en régimen distinto al resto de la población penal.

Agrega que a diario se segmenta de acuerdo al perfil criminológico de cada individuo, pero en estas situaciones y por la mejora continua de los protocolos el objetivo es seguir identificando a organizaciones criminales que operan al interior y, los liderazgos negativos para llevarlos a otros penales donde tengan menor ascendencia sobre la población penal.

Para ello el personal se encuentra trabajando sin turnos de pandemia, de manera regular, esto desde el 6 septiembre, lo que ha permitido reforzar el trabajo al interior de los módulos en Rancagua y la región. Además desde el 1 de septiembre se cuenta con 40 nuevos funcionarios egresados desde la institución.

La pandemia también ha dejado sus secuelas, especialmente por la restricción de visitas que han tenido los internos. Es así como se generaron estrategias para generar visitas virtuales, con el fin de no perder el contacto con sus familias. Actualmente las visitas ordinarias se han restablecido, incluso las visitas íntimas, manteniendo talleres y actividades de reinserción social, y educacionales.

LOS GENDARMES

Quienes conocen in situ la realidad que se vive al interior del penal son los gendarmes, quienes a diario deben convivir con los internos, su violencia, sus temores y en general con lo que significa el encierro para ellos. Conversamos con el Sargento Primero de Gendarmería y Presidente de la Asociación de Gendarmes, Técnicos Profesionales de Chile «AGETPRO», Washington Ortiz, quien aseguró que se debe tener en cuenta que hoy la cárcel de Rancagua está albergando a los presos más peligrosos de Chile, entre ellos bandas rivales por delitos de narcotráfico, destacando que los últimos dos hechos de sangre que dejaron a dos internos fallecidos, se trató de líderes, produciéndose una especie de ajuste de cuenta por diferencia de opiniones, cuyo fin es ganar el espacio del módulo.

Ortiz, concuerda con el hecho que al interior existe el problema de tráfico de drogas, esto debido a los lanzamientos que se realizan desde el exterior, donde el 90 por ciento de estos paquetes contiene cocaína, pasta base, marihuana y pastillas. Es así como gran parte de esta droga es para el consumo, por lo que los internos pierden el control y la consiguiente venta. “Al concretarse estos pelotazos, nosotros tratamos de ingresar rápidamente al interior del módulo, pero siempre hay droga que se nos escapa”, dijo el sargento Ortiz, quien recalcó que la gran mayoría de la droga ingresa por los pelotazos, así como en horas de la noche ya se han registrado drones sobrevolando el penal, pero a la fecha no se ha concretado lanzamientos con esta tecnología, ya que el sistema de cámaras y circuito cerrado ha funcionado.

Según el presidente gremial, cuando han debido enfrentar algún evento crítico, como el del fin de semana último, han actuado de manera rápida, pero muchas veces ocurren en horario de almuerzo, donde existe menos contingente operativo. “Generalmente Gendarmería hace allanamientos preventivos con el fin de evitar estos elementos críticos, pero lo principal que ocurre acá en la Unidad es que llegaron los reos más peligrosos de todo Chile”, aseguró.

Rancagua según el Gendarme es una de las cárceles de máxima seguridad que existe en el país, por lo que llegan internos de Santiago, del norte, Valparaíso y el sur del país, lo que origina conflictos territoriales. Es así como dentro de los módulos se realiza la segregación, pero Ortiz, asegura que es tan grande el grado de peligrosidad de algunos internos que se hace muy difícil mantener el control.

También descarta una sobrepoblación de internos, ya que al ser una cárcel concesionada estarían incurriendo en falta que llevaría a pagar elevadas multas. Es así como cuando hay indicios se sobrepoblación, comienzan los trasladaos a diferentes partes del país.

“NECESITAMOS CAPACITACIONES”

Trabajar con internos con el nivel de violencia que mencionamos requiere de un trabajo sicológico para el que según Ortiz muchas veces no están preparados. En cuanto a equipamiento, armamento, escudos, aseguró que se cuenta con ese tipo de elementos, sin embargo, hace un llamado al nivel central a trabajar el aspecto sicológico con el personal. “Falta capacitación al personal. En cómo enfrentar eventos críticos, ya que a veces es complicado ingresar y ver a internos con armas blancas, sin poder entablar un diálogo y ser proactivo. Necesitamos herramientas como talleres, trabajo sicológico y trabajar en la salud mental del personal. Uno no está acostumbrado a ver este tipo de violencia, lo que provoca, si el funcionario no es evaluado por un sicólogo o un siquiatra, que se empieza a perder un poco de empatía. Llevamos siete muertes, cinco en menos de una semana y dos en un mismo día”, dijo Ortiz, quien agregó que para poder desempeñar un buen trabajo, se deben tener reuniones de trabajo con las jefaturas directas con el fin de buscar las estrategias para poder combatir este tipo de eventos negativos, evitando riñas y muertes. “La cárcel de Rancagua es la más peligrosa y la más violenta, ya que llegaron los internos de mayor peligrosidad y lideran bandas de narcotráfico. El tráfico que existe en la cárcel es por lanzamiento y con las pocas herramientas que nos entrega Gendarmería tratamos de hacer de la mejor forma posible nuestra labor. Tratamos de requisar la droga en el instante que llega de la calle, pero tráfico donde esté involucrado personal de Gendarmería lo niego rotundamente”, dice.

Agrega que “como medida necesitamos colocar una malla en la superficie del módulo, construir otra malla perimetral, como forma de evitar los lanzamientos”, sostuvo Ortiz, quien añade que como gremio no avalan ningún indicio de corrupción, tráfico o maltrato, al interior de la institución, siendo tajantes en que si algún funcionario comete un delito, no lo defenderán, ya que si alguien se atreve a dejar pasar droga, puede provocar la muerte de un interno e incluso de un funcionario

La pandemia también ha sido factor, donde la mayoría de los internos no tuvo visitas, sólo llamadas virtuales para comunicarse con la familia. Actualmente esto ha cambiado, con visitas persona a persona sumado a la visita conyugal, lo que hace que bajen los niveles de estrés del interno, aseguró.