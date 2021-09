La Mazda BT-50 es un verdadero ícono para la marca de origen japonés, no solo por su estilo y dinamismo, sino que también por su excelente desempeño y capacidad. Es que ahora en su cuarta generación y completamente renovada, la All New Mazda BT-50 llega para seguir siendo un éxito entre las camionetas de media tonelada, uno de los segmentos más competitivos en Chile.

“Estamos seguros de que esta nueva generación de la Mazda BT-50 elevará la vara en el segmento. Esta actualización era muy esperada por los amantes de la marca y no tenemos duda de que sus cambios sobrepasarán todas sus expectativas con un estilo completamente reimaginado y la mejor oferta de motores”, asegura Alan Weiss, gerente corporativo de Mazda.

Proveniente desde Tailandia, destaca por la incorporación de una interpretación más robusta del estilo de diseño Kodo (alma en movimiento), que se puede apreciar en la amplia parrilla frontal y en sus formas aerodinámicas. Mazda tomó inspiración de la forma y estilo de los encontrados en sus SUV, adaptándolos a la poderosa forma necesaria para resaltarla, expresando poder y confiabilidad para trabajos más pesados.

El diseño general de All New Mazda BT-50 se trata en sí de una evolución de estilo y características. Lo que busca la marca es que los conductores se sientan orgullosos de su camioneta, con una propuesta en el estilo, el valor y confiabilidad. Si se trata de diseño, el interior ha sido cuidadosamente trabajado para expresar el compromiso de Mazda del enfoque humano en el diseño. Cada pieza ha sido repensada para asegurar que el conductor se sienta en contacto con el vehículo y esté lo más cómodo posible. Para ello se tomó lo mejor de las características de los SUV de la marca, logrando un interior que combina elegancia moderna con alta funcionalidad.

El estilo no es lo único en donde destaca esta nueva generación de la Mazda BT-50, ya que en seguridad ha sido equipada con importantes elementos de serie. En su versión de entrada la camioneta cuenta con control crucero limitado de velocidad, sensor y cámara trasera de estacionamiento, alerta de tráfico cruzado, sensor de punto ciego control de estabilidad y estabilizador de remolque, ayuda de partida en pendiente y descenso, y frenos ABS con EBD, sin olvidar el doble airbag frontal.

Según versión se puede optar hasta a siete airbags, control crucero adaptativo, sensor y cámara de visión delantera, advertencia de salida de carril, alerta de colisión frontal y control de tracción, entre otros elementos.

En cuanto a los números más puros y duros de la Mazda BT-50, nos encontramos con un volumen de pick-up de 862 litros, que se traduce en 1.055 kilos de carga útil. Esto se logra gracias a su nueva y robusta plataforma de origen Isuzu.

Bajo el capó todas las versiones de la Mazda BT-50 contarán con un bloque de 3.0 litros turbo diésel que entrega 188 caballos de fuerza y 450 Nm de torque máximo, que podrá unirse a transmisiones manual o automática de seis marchas, según versión. En esta oportunidad, todas las versiones comercializadas serán con tracción 4×4.

En su cuarta generación, All New Mazda BT-50 estará disponible en carrocería doble cabina con cinco variantes diferenciadas por equipamiento y transmisión con precios que inician en los $25.290.000. (Fuente: Presslatam)