Desde que asumió el alcalde Félix Sánchez la nueva administración municipal se comprometió a trabajar arduamente por entregar una mejor seguridad pública a los habitantes de la comuna, en estas últimas semanas el edil, junto a los concejales y otras autoridades comunales, ha generado reuniones y coordinado mesas de trabajo con Carabineros, PDI, la Subsecretaria de Prevención del Delito, el Gestor Provincial de O’Higgins, el Gobernador Regional, entre otras instituciones y autoridades competentes, con el claro objetivo de organizar nuevas estrategias para la seguridad comunal.

«En estas últimas semanas el ítem de seguridad pública de la gestión municipal pasó a ser una de las prioridades, hemos gestionado un sinfín de reuniones y mesas de trabajo con las entidades y autoridades competentes, además de generar acercamientos con la comunidad para conocer en terreno sus necesidades, incluso nombramos y presentamos a la nueva Coordinadora Comunal de Seguridad Pública y Recuperación Barrial, Isidora Manqui Acosta», señaló Félix Sánchez, alcalde de Coltauco.

Con Carabineros el municipio ha gestionado varias reuniones y operativos de rondas preventivas, en las que han participado el Coronel Patricio Trincado, Prefecto de Cachapoal y el Mayor Merino de la 6ª Comisaría de San Vicente para analizar y buscar soluciones ante la alta demanda de seguridad en Coltauco, además de ver la posibilidad de una ampliación de dotación de los funcionarios policiales, con PDI en tanto y según fuentes del municipio, se está viendo la instalación de una nueva comisaría en Coltauco.

Según el alcalde Sánchez, el tema de seguridad en Coltauco se debe abordar de manera transversal y trabajar en conjunto con toda la comunidad. «Para nosotros es muy importante darle solución concreta y en el corto plazo a todos los problemas que hoy existen en seguridad comunal, y no tan sólo en la prevención del delito, también en vialidad y otras áreas, pero este trabajo no lo podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de las comunidades, que nos retroalimenten para nosotros poder ejecutar», comentó el edil.

Por otro lado, el alcalde mencionó que el municipio tiene en carpeta varios proyectos que vendrán en real beneficio de la seguridad vial de la Ruta H-30, la recuperación de espacios públicos, actividades deportivas, culturales, entre otras. “Tenemos varias iniciativas que queremos presentar en varias partes, por ejemplo, visitamos a la Subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, he hicimos entrega de la carpeta de proyectos para mejorar la seguridad de nuestra comuna, especialmente la localidad de Loreto, y también nos hemos reunido con el Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, con quien revisamos las vías de financiamiento para la ejecución de mejoras viales en los cruces de Parral y Loreto”, sostuvo Sánchez.

“Mis más sinceras gratitudes a todas las autoridades de gobierno, Carabineros y PDI que me recibieron en este último tiempo, hoy trabajamos juntos por un mejor Coltauco que sin duda lograremos hacer realidad, además quiero hacer el llamado a toda la comunidad coltauquina a cooperar en esta labor, a denunciar los delitos cuando sea necesario y organizarse entre sus vecinos para erradicar de una vez por todas la delincuencia de sus barrios, nuestra labor no serviría de nada si no trabajamos mancomunadamente”, finalizó el alcalde Sánchez.