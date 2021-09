Por: Patricio Miranda Humeres

Fueron poco más de dos años que Macarena Matas (RN) estuvo a la cabeza de la coordinación de la Seguridad Pública en O’Higgins. Renunció hace un tiempo para dedicarse de lleno a la aventura política que hoy la tiene en carrera para disputar un cupo como senadora en la región.

“Ese cargo me permitió tener un conocimiento de la región completo desde el ámbito público y las falencias que tiene nuestro propio sistema, en materia de seguridad”, afirma Matas. “Ese intercambio con los consejos comunales de seguridad pública me permitió entender las problemáticas regionales y comunales en el ámbito de la seguridad”.

Ese tema, de hecho, es uno de los tres ejes que Matas asegura se convertirán en sus banderas de lucha en caso de llegar al Parlamento. Los otros, tienen que ver con la mujer y el medioambiente.

¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás de su candidatura?

“Más allá de mis motivaciones, es lo que la gente te cuenta, te comunica. Sus quejas, la rabia que tienen. Creo que si algo ha caracterizado este proceso político estos últimos cuatro o cinco años, y que se ha agudizado en los últimos dos años, es que la gente no quiere que le metan más el dedo en el ojo.

La gente no quiere un candidato presidencial que tenga una deuda de $207 millones por pensiones de alimentos o que tengan el temor de tener que mandar a sus hijos a la universidad y no sepan cómo, o que una familia de clase media enfrentada a una enfermedad catastrófica no tenga cómo hacerlo, porque es enfrentar la enfermedad o pasar derechamente a la pobreza.

Precisamente todas esas cuestiones me motivan a luchar no solo con los más necesitados, sino que con esa clase media que siente hoy que ha avanzado, pero que ante una situación muy puntual, problemática en su vida, no ocurre nada”.

En esa línea, Matas complementa que precisamente por ello su eslogan es “por una región más justa”, donde además de los tres focos antes mencionados, también pondrá de relevo la regionalización.

Este ha sido un año muy convulsionado en la política, donde los modelos tradicionales de los partidos han vivido un terremoto ¿Qué efectos cree que puede tener esto en su candidatura, desde RN?

“Uno podría primero especular que la ciudadanía va a querer caras nuevas, eso podría ser, por una parte. Pero por otra, hay fenómenos electorales locales, como el alcalde de Coltauco, que es una persona de RN que salió electo. Entonces creo que la gente que más que estar cansada de sectores políticos, está cansada de ciertas formas de hacer política.

Algo que caracterizó mi trabajo desde la coordinación regional de Seguridad Pública fue la cercanía con los dirigentes vecinales o con el ciudadano de a pie, que fue víctima de un delito, un poco distinto a estar sentado desde un escritorio. Y esa forma de trabajo, mucho más horizontal, con el ciudadano, más en terreno, es lo que la gente hoy pide y clama.

A pesar de pertenecer a un partido político que tiene su trayectoria, soy de una generación que tiene una mirada distinta de cómo hay que hacer las cosas o que piensa que una persona no se puede morir esperando una operación hoy, en pleno siglo XXI”.

Y si bien la nieta del conocido comunicador Raúl Matas ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajos en el sector público, esta no es su primera aventura en un cargo de representación popular.

Ello porque en 2016 asumió como consejera regional en Coquimbo, tras la salida de Fernando Gallardo, quien renunció al cargo para competir por la alcaldía de Salamanca, municipio que hoy lidera.

De llegar al Senado ¿Cómo adelanta será su trabajo legislativo? ¿Cuáles serán los énfasis que pondrá?

“Lo primero es todo lo que tiene que ver con la seguridad. Hay que hacer una modificación profunda no solo a las herrramientas que les entregamos a los fiscales y a las policías para investigar los delitos, sino que apoyarse en el próximo gobierno, que esperamos sea de Sebastián Sichel, en una policía especializada en la investigación de drogas.

Si algo que quedó claro durante el tiempo que me tocó trabajar desde la coordinación, es que la gente clama y pide más carabineros. Yo no he escuchado en ninguna población que alguien diga que no quiere más carabineros. Ahí tiene que haber una reforma profunda.

Segundo, todas las temáticas en que la mujer se pueda desarrollar de una manera compatible entre ser profesional y ser mamá, porque no son incompatibles.

Admiro mucho todo el trabajo que está haciendo la senadora Marcela Sabat en el tema de acompañamiento digno, la Ley Mila, la Ley Dominga, en no más violencia obstétrica, creo que ahí hay un tema importante.

Por último, el medioambiente. Estamos en un momento clave en que el desarrollo no puede ser a costa de lo que le dejemos a nuestras futuras generaciones”.

En cuanto a la regionalización, Matas asegura que también será una arista donde va a concentrar la atención. “Me voy a meter firmemente en las modificaciones legales”, proyecta.

En este punto ¿Dónde cree están las principales deudas y desafíos?

“Básicamente en cómo se toman las decisiones, que un montón se toman a nivel central, como la política agrícola o alimentaria. Que los jóvenes o las personas que se quieren dedicar al campo o a la minería, se queden en la región.

Soy de la idea de que hay que profundizar los cambios en regionalización, que hay que traspasarle competencias directas al gobierno regional. Aquellos que hemos vivido en regiones sabemos que ciertas políticas públicas tienen que quedarse en las regiones y decidirse desde allí”.

Con todo, la abogada es clara al señalar que sí cree “que el delegado presidencial, o como se plantee la figura en un futuro, quede con las atribuciones que tengan que ver con el orden y seguridad. Las policías deben quedar en un órgano centralizado, precisamente porque la toma de decisiones debe ser del poder central”.

A continuación, le mencionaré algunos temas, para que solo me responda sí, no, si está de acuerdo o no. Partamos con el cuarto retiro de fondos de las AFP.

“Primero hay que señalar que los fondos son de todas las personas. Sin perjuicio de aquello, hoy, como está el IFE Universal, estoy en contra”.

Reforma al sistema de pensiones

“Sí, profunda. Hay que abrir profundamente. Hoy nadie puede vivir con $177 mil pesos y el que cree que sí, no tiene idea cuánto cuesta un kilo de pan o una prestación de salud”.

Matrimonio igualitario

“No con el nombre de matrimonio, que es una institución cultural asociada a un grupo religioso que nace al alero del catolicismo. Sí creo, tal vez, en un casamiento igualitario, incluso con adopción de niños, niñas y adolescentes”.

Royalty minero

“Sí”.

¿Se debe eliminar la figura del delegado presidencial?

“No”.

¿Reforma a Carabineros?

“Sí, pero no una eliminación. La gente pide a gritos más carabineros. Al final del día todos dormimos tranquilos porque los Carabineros resguardan el orden y la seguridad”.