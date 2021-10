-Gran parte de nuestros consultados, sueña y quiere una capital regional más moderna, segura y atractiva para vivir, que marque presencia a nivel nacional, que sus proyectos más esperados se hagan realidad, que mejore su calidad ambiental, infraestructura y accesibilidad vial, entre otros anhelos contados por diversos personajes del mundo vecinal, empresarial y autoridades locales.

Por: Gisella Abarca/Fernando Ávila /Ximena Mella.

La vida en pandemia nos cambió a todos. Tras 18 meses la cotidianidad está volviendo a retomar su camino, pero desde otra mirada, con otros colores y otras prioridades. Ahora ya no hablamos ni pensamos igual, es por eso que se hace necesario volver a plantear y dar a conocer las problemáticas y necesidades de toda una comunidad. En el cumpleaños de nuestra ciudad conversamos con distintas personas, de toda índole, desde una dueña de casa, hasta representantes empresariales y autoridades locales, con el fin de dar “play” a las distintas opiniones que puede generar una simple pregunta: ¿Cómo se imagina Rancagua en algunos años más?.

Temas que abordan soluciones de conectividad vial y ferroviaria, plan de descontaminación acorde a las necesidades de la ciudad que sean eficiente y eficaz, trabajar en proyectos inmobiliarios y servicios de la mano con una ciudad verde, sustentable y comprometida con el medio ambiente, un centro histórico peatonal que cuente con más cultura, una ciudad inclusiva en su atención e infraestructura y que tenga una importante evolución en la calidad de la educación pública y un mejor sistema de salud público a fin de darle una buena calidad de vida a sus vecinos, son la base de algunas de las opiniones que aquí hemos puesto sobre la palestra.

Alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy:

“La ciudad que queremos y merecemos la construimos entre todos”

“No concibo una ciudad sin el trabajo mancomunado. Veo un Rancagua inclusivo, preocupado de sus niños, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Y para ello es fundamental que desde ya miremos la ciudad a través de sus ojos para construir el Rancagua del futuro, con una infraestructura inclusiva, y con una gestión municipal que vaya en esa dirección. Imagino un Rancagua del cual todos seamos parte. Un Rancagua donde la participación sea el pilar principal de las políticas públicas. Que desde mi gestión en adelante, las decisiones se tomen en conjunto con la comunidad y no entre cuatro paredes. Proyecto un Rancagua con conectividad real, donde sea parte de una gran área metropolitana con otras comunas aledañas, uniendo a los sectores urbano y rural. Me imagino un Rancagua verde, sustentable, comprometidos con el medio ambiente, donde exista economía circular y con políticas públicas robustas en materia de reciclaje. También una ciudad que considere a nuestras mascotas que son parte de nuestra familia.

Desde ya estamos trabajando por un Rancagua que viva y sienta las culturas y las artes en todos sus rincones. Mi compromiso es que todos se sientan parte de la cultura; y que todas las expresiones artísticas se puedan desarrollar en todos los sectores de esta ciudad. Siempre entendiendo que el Rancagua del futuro, la ciudad que queremos y merecemos, la construimos entre todas y todos”.

Marcelo Salvo, director de Sede Rancagua Universidad de Aconcagua:

“Seguiremos liderando un importante crecimiento”

“Sin duda hoy la región se encuentra en una posición pujante debido a su desarrollo inmobiliario y de servicios. Gracias a sus excelentes condiciones de vida y cercanía con la capital, muchas de sus ciudades y alrededores son elegidos por profesionales y trabajadores para vivir en familia, reforzando la calidad de vida que ofrece nuestra región. A ello se suma, las constantes mejoras en conectividad vial y ferroviaria, lo que permite optimizar los tiempos de traslado. Esto trae consigo un crecimiento en el sector terciario, principalmente en educación y servicios generando alta demanda por estos rubros, lo que, sumado al desarrollo del sector silvoagropecuario y las políticas de apoyo gubernamentales en riego, seguiremos liderando un importante crecimiento”.

Gastón Quezada, Gerente General de Clínica Isamédica:

“Una Rancagua más moderna y atractiva para vivir”

“Me gustaría visualizar una ciudad más limpia y verde, con uso de vehículos eléctricos o con combustible no contaminantes, lo que a su vez venga acompañado de una mejor conectividad gracias a la ampliación de las vías. Por otro lado, imagino un mayor desarrollo cultural, una importante evolución en la calidad de la educación pública y un sistema de salud público y privado de muy buen nivel, donde por supuesto, Clínica Isamédica haya consolidado los proyectos que están próximos a iniciarse. En síntesis, una Rancagua más moderna y atractiva para vivir”.

Moisés Saravia, Seremi de Obras Públicas:

“Con un centro histórico absolutamente peatonal”

“En el corto plazo como una ciudad limpia y ordenada con un gran aumento en el uso de la bicicleta como medio de transporte. En el mediano plazo la imagino con aumento sustantivo en áreas verdes y un gran parque a orillas del río Cachapoal que sea el pulmón verde de la ciudad. Además, con una red de calles o avenidas urbanas de alto estándar que permitan una real descongestión. En el largo plazo, Rancagua debiera ser una ciudad moderna que use la tecnología para la gestión total de la ciudad, con un centro histórico absolutamente peatonal, con carreteras modernas que permitan la conectividad expedita hacia los cuatro puntos cardinales a partir de una carretera de circunvalación que envuelva el área metropolitana que se está conformando”.

Diputado Javier Macaya:

“Como la mejor capital regional para vivir”

“Me imagino Rancagua como la mejor capital regional para vivir, donde se integra armónicamente el crecimiento de la ciudad, el cuidado del medio ambiente y su cercanía con Santiago se convierte en una virtud para atraer inversión y capital humano más que en un defecto por el centralismo que hace migrar la inversión y el talento”.

Directora Regional de PRODEMU, Nessy Moratelli:

“Que sea una ciudad limpia y amigable”

“Que sea una ciudad con una gran conectividad vial, con expeditos ingresos a la capital regional. Una ciudad limpia y amigable, con un crecimiento sostenido tanto en lo social como económico, con autoridades trabajando junto a las organizaciones sociales y un plan regulador que ordene y regule el crecimiento habitacional, respetando el medio ambiente, creando áreas verdes y motivando el reciclaje”.

Monserrat Gallardo, consejera Regional:

“La imagino con gente más feliz y propositiva”

“Quiero un Rancagua verde, con más árboles, con calles, plazas y parques donde los abuelos puedan estar tranquilos y compartir con niños en esos lugares. Me imagino más espacio para artistas y artesanos en barrios desarrollados para esta actividad. Pero principalmente después de tanta tristeza vivida en estos últimos años por la pandemia y la cara amarga del estallido social, un Rancagua con gente más feliz y propositiva”.

Gobernador Regional, Pablo Silva:

“Una ciudad mucho más viva, segura y responsable con el medioambiente”

“Veo a Rancagua siendo el corazón de un área metropolitana ya consolidada, como una ciudad cada vez más acogedora y ejerciendo una influencia positiva en las comunas que están a su alrededor. También la imagino con más y mejores servicios, que éstos sean mucho más accesibles, no solo pensando en los rancagüinos, sino más bien en todos quienes a diario llegan e

n busca de atender distintas necesidades. En una ciudad más conectada y con un mejor transporte público, con un sistema mucho más robustecido que el de hoy. Pero por, sobre todo, una ciudad a escala humana, con mucha vida de barrio, con espacios públicos bien aprovechados; es decir, una ciudad mucho más viva y, a la vez, más segura y responsable con el medioambiente, mejorando ostensiblemente los índices de calidad del aire”.

Manuel Alfaro, director de Serviu O’Higgins:

“Rancagua avanza a pasos agigantados a ser una ciudad justa”

“Veo un Rancagua conectado social y territorialmente, donde la distribución de la población sea acorde con un buen acceso a colegios, centros de salud, comercio, y principalmente que la conectividad sea una herramienta que nos lleve a minimizar los tiempos de desplazamiento al interior de la capital regional. Esto ya lo estamos implementando con la nueva conexión entre Rancagua y Machalí que inauguramos el año recién pasado y las obras que se encuentran en curso de la ampliación de avenida Baquedano. Rancagua avanza a pasos agigantados a ser una ciudad justa”.

Seremi de Salud, Pablo Ortiz:

“Me la imagino sin contaminación ni polución”

“Veo a una ciudad con un buen sistema de gestión de salud, un Hospital Regional donde todo su sistema de atención primaria tiene una gran capacidad resolutiva, donde hay actividades de prevención de la salud, donde el sistema de salud público está muy fuerte atendiendo a toda la gente y todas sus necesidades. Me imagino a Rancagua como una ciudad con espacios verdes, espacios para el deporte, para la salud y para una convivencia siempre democrática con salud y alegría de vivir donde todos estamos en espacios públicos cohabitando de manera muy ordenada con una ciudad que esté ordenada del punto de vista de su organización, de sus vías de tránsito y donde no hay contaminación, ni polución y donde hay una responsabilidad social de todas las empresas e industrias”.

Diputado Juan Luis Castro:

“Con condiciones de acceso a la salud mucho mejores de las que tiene hoy”

“La veo como una ciudad muy amigable, con más áreas verdes, incluso con sistemas de transporte colectivos que sean de verdad evitativos de tener que usar automóviles para ingresar al perímetro central de la ciudad. Una ciudad que tiene un barrio clásico, un barrio nocturno, un barrio cultural, que tiene controlada la delincuencia y que tiene condiciones para que la gente conviva al aire libre sin contaminación ambiental y con condiciones de acceso a la salud mucho mejores de las que tiene hoy día”.

Diputada Alejandra Sepúlveda:

“La veo liderando en educación, en ciencia y tecnología”

“En diez años más veo una capital regional de las más importantes que tenemos en el país, liderando en educación, en ciencia y tecnología, y en un polo cultural que no sólo sea de Rancagua; sino que emane para toda la región. La veo como una potencia desde el punto de vista económico y además como un lugar amigable con el medio ambiente que seamos además capaces de llevar los servicios que ofrece una ciudad a cada uno de los rincones de nuestras poblaciones. Veo una ciudad armónica con el medio ambiente, con las personas con discapacidad, y una ciudad que sea amigable con personas que estén felices y disfrutando de su ciudad”.

Mauricio Valderrama, consejero Regional:

“Con mayor apoyo económico a los negocios de barrio y los emprendedores del centro”

“Quiero una ciudad que pueda respetar a sus mascotas y la biodiversidad vegetal y animal. Donde exista un gran parque urbano que permita a la familia disfrutar con grandes cuerpos de agua donde los niños puedan jugar y se mejoren las áreas recreativas de los vecinos. Sueño con que recupere su tejido social amplificando la cultura en los barrios, donde los rancagüinos tengan soluciones de salud cercanas, con una universidad pensando en los desafíos de las nuevas generaciones con investigación y ciencia. Con barrios seguros con más participación y con mayor apoyo económico a los negocios de barrio y los emprendedores del centro. Todo ello respetando los valores sociales de igualdad de género, etarios o de condición social”.

Dr. Fernando Millard, director del Servicio Salud O’Higgins:

“Que ya no existirán las listas de espera gracias a una mayor resolutividad de la red hospitalaria”

“Basado en el trabajo que realizan con gran esfuerzo y dedicación los funcionarios de la salud pública, veo que Rancagua se proyecta a con una atención primaria fortalecida en la prevención y promoción de la salud, lo que se traducirá en menores niveles de derivación al nivel secundario, mientras que a nivel hospitalario ya no existirán las listas de espera, gracias a una mayor resolutividad de la red hospitalaria. Espero ver autonomía de Rancagua respecto de la Región Metropolitana, todo motivado por la virtuosa relación de la red asistencial con la educación superior, en especial con la Universidad de O’Higgins en la formación de profesionales de la salud que debemos incentivar para permanecer ejerciendo en sus propios territorios”.

Jefa Regional de la Policía de Investigaciones, Prefecta Inspectora, Sandra Gutiérrez:

“Imagino un Rancagua donde la gente confíe en sus policías”

“Imagino un Rancagua en que las políticas públicas desarrolladas en conjunto con la comunidad hayan dado frutos, y no tengamos por ejemplo consumo de drogas, en cambio jóvenes de hoy que hayan estudiado en nuestras Universidades las carreras que sueñan, imagino una ciudad llena de áreas verdes, con teatros, cines, salas de arte, y música; sin pandemia. También donde las únicas armas que se utilicen, sean el respeto, la comunicación, la empatía; que los fuegos artificiales sean una muestra de nuestros festejos y no del narcotráfico, donde ya no exista la violencia de ningún tipo, que permita entre otras acciones, que todos podamos caminar seguros por sus calles. Imagino un Rancagua donde la gente confíe en sus policías, y que respetuosos de los derechos humanos, trabajen junto a ellos en los desafíos que impone la globalización, logrando como fin último el bien común”.

Jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Edson Carrasco:

“Imaginamos a la capital regional como una ciudad amable, segura para sus habitantes”

“Sabemos que nuestro país está cambiando rápidamente y ‘ad-portas’ de nuestro proceso de modernización que nos permitirá ser una institución acorde a las necesidades de Chile en el siglo 21, imaginamos a la capital regional como una ciudad amable, segura para sus habitantes, con buena calidad de vida y donde el trabajo mancomunado entre Carabineros y la ciudadanía sea una constante, teniendo el cariño y la confianza de todos los rancagüinos y rancagüinas”.

Javier Von Bischoffshausen, Fiscal Regional (s) de O’Higgins

“Más tranquilidad y seguridad para todos los rancagüinos”

“Ciertamente la ciudad de Rancagua cuenta con un capital histórico de indudable trascendencia para Chile. Es por ello que anhelamos que dicha historia se proyecte en el futuro hacia una ciudad con vecinos orgullosos de su tierra, trabajando juntos día a día para alcanzar más tranquilidad y seguridad para todos los rancagüinos”.

Juan Pablo Gramsch Labra, presidente CChC Rancagua:

“El sistema de transporte público, es algo que debe modernizarse con urgencia”

Proponer soluciones diferentes a problemas antiguos. Por ejemplo, el tiempo destinado al transporte es “un clásico”, los recursos y la energía que se gastan en la movilidad de las personas, se podrían reducir bastante si mejoramos la ocupación con densidad media de zonas urbanas y evitamos extender las ciudades hacia la periferia. El centro de la ciudad tiene gran cantidad de hectáreas destinadas a estacionamientos en superficie, tenemos excelentes colegios, muy buena infraestructura de salud, comercial, de servicios y ocupamos esa superficie en estacionar autos.

El sistema de transporte público, es algo que debe modernizarse con urgencia. Se debe exigir a las autoridades electas y a las autoridades técnicas un sistema de transporte, limpio moderno, ágil, a la altura de los tiempos actuales. ¿Por qué Rancagua no puede acelerar el tranco en este desafío?. Como Cámara Chilena de la Construcción local, proponemos que se puedan retomar visiones de largo plazo en el desarrollo de nuestras ciudades. Que estos proyectos comunes, que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, permitan desplazamientos seguros y más eficientes, que entreguen más áreas verdes, mejores veredas y más iluminación. Somos muchos los rancagüinos dispuestos a colaborar para que todo salga más rápido, a pesar de los largos plazos tan necesarios”.

Dr. Carlos Arroyo, Director Ejecutivo Hospital Clínico FUSAT:

«(Debemos) continuar con la alianza público-privada para resolver los temas de salud pendientes de la comunidad rancagüina»

“Desde el ámbito de la salud, en el corto plazo lo que veremos es una recuperación leve de la patología Covid y tendremos que hacernos cargo de todo aquello que ha estado postergado: cirugías, enfermedades crónicas y oncológicas, lo cual requerirá continuar con la alianza público-privada para resolver los temas de salud pendientes de la comunidad rancagüina. En el mediano plazo, nos corresponderá aprovechar lo que hemos aprendido durante la pandemia, como la atención a distancia, privilegiar a los pacientes más graves y en adelante estar preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar. Por último, a largo plazo, deberíamos adoptar un enfoque preventivo, desarrollar un plan integral -más que iniciativas aisladas- pensado para toda la ciudad, que permita tener a la población más sana, a través de un abordaje que considere aspectos como la alimentación, actividad física, salud mental y el bienestar general”.

José Pablo Domínguez, Gerente General ME Elecmetal Sudamérica:

“Que sea un modelo de ciudad a escala humana, sustentable y amigable”

“Ya libres de la pandemia tenemos que seguir haciendo de Rancagua una ciudad amigable con todos, ojalá seguir aumentando las ciclo vías y los espacios urbanos para disfrutar la ciudad; seguir potenciando la Cultura desde los Centros Culturales y nuestro Teatro Regional; hacer visible y preocuparnos por las carencias más evidentes después de la pandemia y resolver de buena manera la plena integración de migrantes a la vida de nuestra ciudad.

Debemos enfocarnos en acordar un proyecto común de país y ciudad. Sin duda también deberemos aportar al Cambio Climático, el reciclaje, la eficiencia energética y el uso adecuado del agua debieran ser una prioridad para Rancagua.

A futuro espero que sea un modelo de ciudad a escala humana, sustentable y amigable con todos sus habitantes independiente dónde y cómo vivan. Una ciudad acogedora con los chilenos y migrantes que quieran vivir en ella. Con los ciudadanos, organizaciones, autoridades y empresas aportando desde sus respectivos roles”.

Rector Santo Tomás Sede Rancagua, Manuel Olmos:

“Imaginamos una ciudad que genera oportunidades para retener a los talentos jóvenes en la región”

“Imagino una ciudad en donde los parques, canchas y gimnasios estén mayormente ocupados por niños, jóvenes, adultos mayores y en general por toda la comunidad que desea hacer deporte y mejorar los índices de salud de la comuna y la región.

Queremos una ciudad libre de la contaminación, con conciencia sobre la calefacción doméstica en los hogares y libre de congestión automotriz, en donde el uso de la bicicleta sea masivo para lograr descongestionar el centro.

Al mismo tiempo imaginamos una ciudad que genera oportunidades para retener a los talentos jóvenes en la región, realizando un trabajo conjunto y coherente con las Instituciones de Educación Superior, los sectores productivos y de servicios. También, enfrentando los desafíos de la internacionalización con la apertura del paso bioceánico Las Leñas y el fomento del turismo como un futuro eje de desarrollo, junto a la agroindustria y la minería”.

Rodrigo Zúñiga, presidente Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo:

“Queremos una ciudad limpia, realmente amable y con mucho control policial en el centro”

Creo que seguiremos viendo una ciudad intestada de comercio ambulante. Es cosa de dar una vuelta por el centro y se podrán percatar que más parece una feria persa que un centro histórico y comercial, hace no tantos años solía ser una ciudad que nos acogía para visitar sus tiendas y locales de todo tipo, donde se venía a disfrutar de un buen café y helados, se vitrineaba y caminaba sus calles con comodidad. Es lamentable que después de todos nuestros esfuerzos en comunicar a todo el mundo del terrible error de nuestras autoridades por la dejación y poca importancia que le han dado al estado del centro. Pese a ello creemos que hay una esperanza en que a largo plazo se pueda arreglar esto. Las nuevas autoridades se han comprometido a limpiar el centro.

Queremos una ciudad limpia, realmente amable, con mucho control policial en el centro, mayor fiscalización y condenar efectivamente a los transgresores de los reglamentos municipales”.

Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Cordillera, Sonja Ahumada:

“Una ciudad sin basurales y con un albergue para las personas situación de calle”

“Me imagino Rancagua con más inclusión para los adultos mayores y discapacitados. Que se termine de recuperar espacios abandonados donde se puedan construir lugares de entretención, lugares para muchos más deportes y recreación. Me imagino una ciudad sin basurales y creación de un buen albergue para las personas situación de calle”.

Gonzalo Montecinos, Gestor Cultural, director de Teatro San Martin Rancagua:

“Rancagua debe ser una ciudad creativa”

“Rancagua debe ser una ciudad creativa, tiene todo el potencial para serlo. Hay que transformar la ciudad para que sea más amable con sus habitantes. El espacio urbano debe ser vivido por los ciudadanos para de esta forma crear comunidad y mejorar nuestra calidad de vida. No hay un lugar donde puedan suceder interacciones sociales, vínculos y encuentros significativos. Hay más autos que personas en sus calles, hay más supermercados que plazas públicas. La ciudad ha ido avanzando, pero aún debemos aspirar a más, a comprometernos como vecinos y seguir construyendo la ciudad que nos merecemos.

Desde nuestra trinchera comprendemos que el arte, la estética, la expresividad ayudan a la construcción de territorios físicos y simbólicos para la conformación de nuestras identidades y la generación de la memoria colectiva, así constituir un nosotros que nos permita navegar hacia el futuro. hacia esa nueva ciudad, alegre, ciudadana, verde, patrimonial e inteligente”.

Eva Bustamante, presidenta Fundación Arte y Sueños Down Rancagua:

“Imagino un Rancagua inclusivo con oportunidades para todas y todos por igual”

Imagino un Rancagua inclusivo, donde las oportunidades sean para todas y todos por igual. Donde los funcionarios públicos sepan lengua de señas, con rampas, veredas en buen estado y amplias. Que todas y todos ejerzamos nuestras libertades sin prejuicios respetando las diversidades entre las especies ya que ninguna forma de vida es superior o inferior. Que Rancagua brille por sus ciclovías, rampas, accesibilidad para todas y todos y no por el rodeo ni sus automóviles lujosos”.

Elyzabeth Escobedo, presidenta de Fundación Autismo Rancagua:

“Un Rancagua con calles más limpias, más seguras, alejadas de la delincuencia”

“A mediano o corto plazo, tengo la esperanza que va a ser más lindo, más limpio, una ciudad enteramente recicladora que es el sueño que tenemos notros como agrupación. Así soñamos con un Rancagua con calles más limpias, más seguras, alejadas de la delincuencia”.

Edison Pincheira, presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua:

“Espero ver un Rancagua líder a nivel nacional”

“La veo recuperar sus niveles de actividad, generando espacios de participación ciudadana y anhelando retomar una normalidad que permita volver a ver las plazas, centros deportivos, colegios y espacios de esparcimiento llenas de vida y acción. Espero ver un Rancagua líder a nivel nacional en donde las generaciones de profesionales, resultados de la Investigación y trabajo académico que nos vaya entregando la Universidad de O’Higgins sea la luz que nos permita alcanzar niveles de desarrollo con alto nivel de generación de valor agregado a nuestras riquezas naturales, con un pleno respeto al medio ambiente y una comunidad comprometida y participativa con su ciudad”.

Christian Blanco, profesional Ingeniero:

“Veo a la ciudad con un aumento de ingreso de extranjeros”

“En unos 5 o 10 años yo veo a Rancagua con un aumento del ingreso de extranjeros. La inmigración a Rancagua ha sido bastante alta y yo pude ver eso desde el punto de vista inmobiliario, por lo tanto, al ser una ciudad con un alto ingreso de inmigrantes, eso también implicará un aumento en el ingreso inmobiliario y fuentes laborales. Veo a Rancagua a futuro con un gran potencial de crecimiento, desde el punto de vista humano, del crecimiento habitacional y hay que esperar que esto también vaya acompañado de las fuentes laborales”.

Soledad Villarroel, Administradora de empresas:

“Que los ciudadanos podamos transitar tranquilos por las calles”

“Mi visión de Rancagua en unos años tiene que ver con su desarrollo en torno a la expansión de la ciudad. Cómo las áreas urbanas irán creciendo y cada vez existirá más población y espacios comunes. También espero que, dentro de unos años, el crecimiento sea como seres humanos y cultura, que los ciudadanos podamos transitar tranquilos por las calles, que la delincuencia tenga un pare y que las autoridades se hagan cargo de todos estos aspectos”.

Sylvia Villegas, dueña de casa:

“Que nuestra ciudad crezca de forma íntegra”

“Me gustaría proyectar una Rancagua con mejores centros de salud, con mayor eficiencia en cada uno de los servicios que están a la comunidad. Ojalá pudiera descentralizarse y también recibir otro tipo de ayudas y beneficios para la comunidad porque al estar cerca de Santiago, muchas veces acá no llegan las cosas. Espero que, en unos años, nuestra ciudad esté creciendo de forma íntegra, en cuanto a la calidad de sus personas, de autoridades, de valores, de infraestructura, de vialidad y también en lo emocional. La identificación con la ciudad el cuidado de esta es crucial”.