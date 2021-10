Por: Ximena Mella Urra.

En un nuevo año más de vida, la ciudad de Rancagua sigue siendo el eje y motor de desarrollo en toda la Región de O’Higgins, prueba de ello es la alta población flotante que recibe día a día y que hoy, pese a la pandemia, sigue registrándose.

Pero más allá de esta situación, la vida para sus vecinos ha sido de altos y bajos. Tras 18 meses de pandemia por el Covid 19, aún hay vecinos que seguirán necesitando de la ayuda de los demás. Es allí donde florece el espíritu comunitario de las Juntas de Vecinos, que en esta crisis sanitaria han jugado un rol preponderante para hacer llegar la ayuda. Y en esta comuna existen más de 240 de ellas donde al menos, 186 forman parte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua.

A juicio de su actual presidente, Edison Pincheira, la ciudad está despertando luego de un confinamiento obligado “y a renacer cual ave fénix. Pero esta no podrá surgir si no es con el compromiso y trabajo de todos. La ciudad que queremos debemos hacerla entre todos”, señala. Y prueba de ello es “el despertar de jóvenes con muchas ganas de trabajar por su ciudad, con solidaridad compromiso medioambiental”. Sin embargo, cree que todavía hay muchos proyectos anhelados por la comunidad que aún se mantienen olvidados como es el paso nivel sobre la vía férrea en la extensión de Avenida República de Chile al poniente, o la ejecución de la vía Circunvalación con cruce por Ruta Travesía que logre unir toda la ciudad.

-¿Cómo cree Ud. que han sobrevivido a la pandemia los habitantes de Rancagua?

Pese al número de casos y fallecidos la movilidad se mantuvo en niveles bastante altos. El grupo más afectado ha sido el del mundo académico, incluido profesores y alumnos, ellos son los que lograron salir adelante con su tarea. Junto con ellos se merece otro reconocimiento el conjunto de organizaciones sociales y grupos de vecinos que sacaron adelante la organización y sostenimiento de ollas comunes que en un momento llegó a generar cerca de 18.000 raciones diarias. Estas fueron la primera instancia de ayuda cuando el Estado no se hacía presente.

-¿Cuál es la idiosincrasia del rancagüino para enfrentar las adversidades?

Creo en la solidaridad del rancagüino, su capacidad de adaptación y decisión para hacer frente a los desafíos que el diario vivir nos presenta. Tal vez nos falta mayor disposición de trabajar en equipo, dejar atrás el individualismo y poder convertirnos en catalizadores de los cambios que se necesitan.

JUNTAS VECINALES

Con el término del estado de excepción en el país, ya no rige la extensión de muchas cosas, entre ellas la vigencia de las directivas de las organizaciones sociales. Es por eso que hoy las Juntas de Vecinos ya han comenzado a programar su reestructuración organizacional llamando a nuevo proceso de elecciones y planificar su accionar, explica Edison Pincheira.

-¿En qué se enfoca hoy el trabajo de las juntas vecinales de Rancagua?, ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones?

El enfoque de hoy es continuar apoyando el funcionamiento de las ollas comunes, retomar todo el trabajo comunitario que se vio afectado por la pandemia, restaurar la vida en comunidad, trabajar la elaboración de proyectos de desarrollo de cada comunidad, generar la reestructuración organizacional y cambios de directivas, es decir, buscaremos volver a la normalidad en función de la gente.

Además, nuestra mayor preocupación es la pérdida de las fuentes de ingresos o financiamientos que tenían las Juntas de Vecinos lo que las hace muy vulnerables al clientelismo político, más aún en época de elecciones. Por eso solicitamos aprobar, por una única vez, un subsidio igualitario a la Juntas de Vecinos por una suma de $480.000 para que puedan retomar sus trabajos, pagar deudas de servicios y rehabilitar sus sedes sociales.

-Como representante de esta agrupación comunal, ¿qué hace la agrupación para apoyar a las juntas en materia de desarrollo local, y qué cree que les hace falta para mejorar?

La Unión Comunal debe entenderse como una organización con una visión macro, una mirada de ciudad, ser facilitadores de la búsqueda de soluciones a la problemática social comunitaria y para ello se establecen puentes de trabajo con Gobernación, servicios Públicos, entidades privadas y, sobre todo, con la Municipalidad de Rancagua.

Pero creo que la gran falencia es la falta de unidad para trabajar, el saber y entender que más allá del beneficio particular, se debe siempre tener la visión de ciudad, porque el beneficio particular no puede comprometer la calidad de vida de otros.

Pese a todo lo anterior, en Rancagua hay un gran nivel de dirigentes vecinales, muy solidarios y capaces, con un excelente trabajo social y vaya para ellos mi reconocimiento. Mientras logremos unirnos todos lograremos tener una fuerza inmensurable, una gran representatividad. Mientras ello no ocurra seguiremos siendo las veletas que los sectores políticos buscarán mover a su favor.

– ¿Cómo han recibido el cambio de autoridad comunal?, ¿hay diálogo abierto con el nuevo alcalde?

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos, para llevar a cabo su trabajo requiere de un diálogo fluido con las autoridades, y dentro de ello la comunicación con el señor Alcalde siempre será fundamental. Hay una muy buena disposición del alcalde a desarrollar una gestión participativa. Tenemos disposición para generar las acciones necesarias en miras a fortalecer este trabajo y en ese sentido ya se han tenido reuniones principalmente en temas fundamentales como lo es la Corporación Municipal entidad que por la naturaleza de sus acciones requiere de un trabajo serio y delicado.