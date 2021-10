Por: Patricio Miranda Humeres // Fotos: Nico Carrasco

A sus 35 años, Claudio Mella cuenta con dos intentos de aventurarse en la política. El primero, que no llegó a concretarse, fue cuando buscó ser candidato a la Convención Constituyente como parte de la Lista de Felices y Forrados, que fue declarada inadmisible por parte del Servel.

El segundo ya es un hecho. Su nombre es uno de los 14 que aparecerá en la papeleta de noviembre buscando un cupo como senador en la región de O’Higgins, como militante del Partido de la Gente, fundado bajo el alero del candidato presidencial Franco Parisi.

¿Qué significa para usted haberse erguido como candidato al Senado, sin conocer ni haber tenido experiencia previa en el mundo político?

“Ha sido complicado. Porque como persona normal, uno de repente no tiene los conocimientos técnico-políticos. Lo bueno es que el partido nos ha capacitado para no llegar tan al descubierto a este mundo. Sí ha sido un tema bastante complejo, en cosas como documentaciones, declaraciones de patrimonio, que no estamos acostumbrados, pero logramos hacerlo. Y puedo decir que también ha sido satisfactorio y entretenido el proceso, a pesar de lo difícil”.

¿Cómo es su día a día, a qué se dedica?

“Yo me dedico a hacer asesorías financieras y contables a pequeñas empresas, pymes, emprendedores. En esa área me muevo y tengo bastante conocimiento en estrategias financieras, pagos de IVA, declaraciones juradas, en eso me desenvuelvo en el día a día.

También realicé asesorías en tesis para alumnos de ingeniería en administración de empresas, para que pudieran desarrollar de mejor manera sus proyectos”.

¿Y de dónde surgió el interés por un cargo de representación popular?

“Cuando entré a estudiar en Santiago la carrera de ingeniería en informática, que no terminé, allá el ámbito político se vivía bastante fuerte y comenzó a llamarme la atención. Si bien no me involucré en profundidad, sí estaba constantemente ampliando mi conocimiento para dar opiniones.

Hoy, el partido me dio la oportunidad de ser candidato al Senado y básicamente me motiva porque queremos hacer cambios reales, esa es la propuesta. Siempre digo que, si llego a ser parlamentario, partiré aplicando una democracia verdadera, ese es mi pilar”.

En esa línea, el ingeniero en Finanzas es cauto al señalar que siempre que se habla sobre democracia y las promesas que se hacen en torno a ella, existen ciertos cuestionamientos que hacen dudar a la gente. Por ello, asegura que tiene clara su respuesta y también cómo pretende hacerla efectivo durante su labor como parlamentario.

“Quiero amarrar tres cabos: que sea representativa, porque no puede ir toda la gente de la región al Senado a votar; tiene que ser participativa, es decir, que tengo que informarle a la gente para que sepan qué leyes se están debatiendo; y por último, tiene que ser digital y este punto es muy importante, porque la gente al tener la educación va a poder votar a favor o en contra de una ley”, detalla.

Mella es crítico del actual sistema y la clase política. “Hoy, los políticos se ven cada cuatro años y después desaparecen. Vienen a prometer y después nunca más los viste hasta las próximas elecciones. Eso es lo que queremos cambiar, que la gente se sienta partícipe del proceso”, asevera.

¿Cómo llevar eso a la práctica? ¿Va a someter a consulta cada uno de los votos que tenga que realizar en el Congreso?

“El cambio se debe hacer primero en el Senado. Hemos propuesto hacer un pequeño inciso en el Artículo 56 de la Constitución, que diga que todo parlamentario vinculado a su circunscripción debe hacer una consulta ciudadana, de carácter voluntario, para que se respeten las decisiones de la gente. Obviamente se está trabajando en una Nueva Constitución y queremos que ahí también se incorpore para que no quede fuera.

Y en cuanto a cómo llevarlo a la práctica, queremos que todo sea digitalizado. El Servel tiene la base de datos de las personas, en qué distrito y circunscripción están y se puede hacer en base a un portal con Clave Única y que contesten a la pregunta sí o no. La tecnología está y abarata tremendos costos”.

Es un año donde ha habido un terremoto en la política. Si bien desde el Partido de la Gente afirman que se formó a partir del descontento ciudadano, aún así no ha estado exento de algunas polémicas, como la última en la que se vio involucrado el candidato presidencial del partido ¿Cómo crees que eso puede afectar tu candidatura?

“Favorablemente, el partido ha tomado los cachos del toro y ha salido a transparentar todo. Si bien es cierto ha habido muchas acusaciones, que no son solo globales sino también personales dirigidas al candidato presidencial Franco Parisi, todas han sido desmentidas y él mismo ha comprobado, documentos en mano, con transmisiones en vivo todos los días. Ahora, es complicado porque llegan los golpes, pero ya se desmintieron las cifras. Sí se ha dicho que tal vez hay algún problema, pero el tema de fondo es que son temas personales”.

Con todo, Mella reconoce que dichos escándalos los “golpean fuerte”, espera que no los afecte al momento de las votaciones y ve el tema con optimismo. “De hecho, desde la acusación (a Parisi), misteriosamente aumentaron los inscritos al partido. Por una parte nos acusan, pero por otra la transparencia nos ayuda”, dice.

Es así que, analiza, el actual contexto político, más que cualquier otra cosa, los favorece: “Creo que están todas las cartas para poder ganar. La gente se dio cuenta que la elite política nos ha mentido por más de 30 años y nosotros venimos con propuestas”.

Y referente a esas propuestas ¿Cuáles van a ser los ejes por los que vas a luchar en el hemiciclo?

“De partida, encontramos absurdos los sueldos millonarios y queremos partir por eso. Proponemos un sueldo de $5 millones, desde el Presidente (de la República) hacia abajo. Eso es lo primero que queremos implementar.

También estamos de acuerdo en fomentar una mayor igualdad, porque a pesar de que todos hablen de que se ha mejorado en ese ámbito, en la realidad no se ha visto. Por ejemplo, todavía se siguen viendo puestos más de hombres que de mujeres en el ámbito laboral”.

Otro de los puntos centrales que Mella menciona tiene que ver con las tributaciones. “Muchos partidos han dicho que quieren subir los impuestos. Nosotros no estamos de acuerdo y decimos que vamos a eliminar algunos y rebajar otros”, comenta.

El ingeniero en Finanzas explica que buscará “eliminar el impuesto a los medicamentos, porque es fundamental que la salud sea un bien humano y se abaraten los remedios” y que rebajarán “el impuesto a la canasta familiar, porque encontramos absurdo estar pagando IVA por el pan, productos que se consumen día a día”.

Para compensar los ingresos que se percibían por aquellos tributos, Mella plantea que fiscalizarán las evasiones a los impuestos. “El monto aproximado para manejar el país es de US$70 mil millones. Y solo en impuestos, se evaden poco más de US$30 mil millones. Entonces, si queremos rebajar impuestos, hay que sacarlos de otro lado y ese es nuestro foco”, postula.

A continuación, le mencionaré algunos temas, para que solo me responda sí, no, si está de acuerdo o en desacuerdo. Matrimonio igualitario.

“Sí”.

Adopción homoparental

“Sí”.

Reforma al sistema de pensiones

“Sí”.

Cuarto retiro

“Sí”.

Royalty minero

“Sí”.