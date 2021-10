Por: Camila González Villarroel

Fotos: Marco Lara

Desde el estallido social ocurrido en octubre del 2019 que el tema del transporte ha sido importante para quienes viven de esto. Una crisis que se vio agudizada con la pandemia y sus cuarentenas, por que pesé a ser un servicio esencial, la afluencia de público y pasajeros disminuyó, por ende, también sus ingresos. Además desde el gremio señalan que la principal materia prima para poder ejercer este servicio; la bencina, ha sufrido un alza sostenida, haciendo casi insostenible mantener el valor actual del transporte colectivo, aseguran.

Por todo esto, es que se tomó la determinación de aumentar el valor del pasaje de colectivos urbanos de 650 pesos a 700 por pasajero.

Eduardo Lillo, es dirigente de Urbano Rancagua y representa a quienes son parte de su gremio. En torno a este alza de valores y cuales podrían ser los impactos y como lo recepcionará la comunidad comentó que “hasta el momento, creemos que no nos afectará, la gente recepciona de manera correcta esto y entiende que es insostenible. El gobierno no subsidia ni está ni ahí con el tema de las tarifas, por lo que lamentablemente esta situación se da. Las tarifas no han aumentado en tres años, y la gente debe entender que esta alza de 50 pesos se traduce en mucho más, pero por suerte, la gente lo entiende”, aseguró.

En cuanto a lo que los obligó a tomar esta determinación, el dirigente puntualizó lo siguiente: “Al gobierno les hemos dicho insistentemente que deben intentar subsidiarnos como lo hacen con la locomoción mayor y hoy día tenemos una competencia desigual con ellos precisamente por eso. Una de las formas para que estas alzas no ocurran, es precisamente esa, que nos subsidien, pero el gobierno no ha querido nunca meterse en ese tema por lo tanto entrega al mercado el tema de las tarifas”.

En palabras del propio Lillo, se explica el por qué y cómo afecta sus bolsillos este aumento de tarifa en la locomoción colectiva: “Tres años que no subimos las tarifas y subir 50 pesos por 80 pasajeros significan como $4000 pesos diarios, que en realidad, ese es el reajuste que nos toca y los combustibles han subido aproximadamente más de 200 pesos, entonces con estos 4000 no estamos ni siquiera recuperando lo que se ha dejado de ganar”, se lamenta.

Finalmente, el dirigente quiso dejar muy claro que lamentan la situación por la que se está atravesando, pero recalcó los motivos del porque ocurre esto: “Queremos señalar a nuestros usuarios que, lamentablemente esta situación es así por todas las razones que he argumentado anteriormente, pero yo creo que la gente lo entiende. Lo que estamos haciendo es un ajuste que no es ni siquiera para ganar, no, el taxista recién está intentando recuperar costos. Esta situación es eso”.

Consultados sobre esta situación desde el la Seremi de Transportes se limitaron a señalar que para ellos como seremía no hay mucho que hacer en torno a esto y que el papel de ellos es solo ser notificados por los gremios del transporte menor con 30 días de antelación ante cualquier aumento de sus tarifas, tal como lo indica el Decreto 212. Además de esto, también nos indicaron que no tienen mucha precisión con el tema porque desde diferentes líneas se estaban tramitando los aumentos de sus valores desde el mes de junio de este año, por lo que con exactitud desconocen la cantidad de colectivos que aumentaron sus valores, pero que esta practica comenzó hace un tiempo y que aún queda que otros se sumen a los nuevos valores.