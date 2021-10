Monseñor, ¿A qué nos invita el Papa Francisco cuando nos convoca a un Sínodo sobre la Sinodalidad?

Después del Concilio Vaticano II se acostumbró a que cada cuatro años el Santo Padre convoca a un Sínodo para tratar temas atingentes a la Iglesia, como la familia, la catequesis, entre otros. Es una reunión que se realiza en Roma, por varios días, con la presencia de los obispos de todas las Conferencias Episcopales, para tratar un tema particular cuyo trabajo se pone en manos del Papa. Posteriormente, el Santo Padre saca una Carta, una Encíclica o un documento con las líneas para trabajar esa temática. La palabra Sínodo viene del griego y significa “caminar juntos”, que es el espíritu de la Iglesia; y el Papa Francisco ha querido invitar a un Sínodo sobre la Sinodalidad, que se va a realizar el 2023. Es decir, un Sínodo sobre lo qué significa ser y caminar de forma sinodal en la Iglesia, para que todo el Pueblo de Dios se sienta involucrado.

Por eso este Sínodo, que se va realizar en Roma el 2023, inicia su preparación ahora en octubre de 2021 en todas las Diócesis. El Papa ha querido que la mayor cantidad de bautizados puedan participar y aportar. Llegarán preguntas y material de estudio, formas de trabajar, y usaremos también la técnica a disposición para que muchos puedan decir su palabra. Así queremos ver a la Iglesia, en comunión, donde todos contribuimos, todos aportamos. Este trabajo debe comenzar en la base de la Iglesia, que son las comunidades parroquiales, los movimientos, entre otros. Este será un tiempo de trabajo intenso e interesante; y de un trabajo que no sólo será para el 2023, sino que debe ser siempre.

Monseñor, en nuestra diócesis de Rancagua ¿Cómo debe ser la actitud de los laicos frente a este trabajo sinodal?

Primero saber que se va a realizar este Sínodo y estar muy dispuestos a participar en él. En nuestra Diócesis le he pedido al padre Juvenal Gálaz que conforme un equipo de trabajo, que será el que nos orientará. Está llegando material y habrá que distribuirlo a las diferentes comunidades y movimientos, a toda la Diócesis, que los hermanos y hermanas católicos sepan que este trabajo se va a realizar y que en las reuniones ahora también tendrán que conversar sobre este “caminar juntos” y sentir que la Iglesia en el mundo entero está trabajando en este Sínodo y necesita el aporte de todos. No sentir que esto no les corresponde. En ese sentido, invitarlos a participar y a preguntar en su parroquia, en su comunidad por este trabajo. El domingo 17 de octubre, a las 12 horas, presidiré la apertura a nivel diocesano del Sínodo, en la parroquia San Antonio de Padua en Chépica. Este será transmitido por el facebook de dicha la parroquia.

Monseñor, por otra parte, esta semana le correspondió estar en el funeral del Cardenal Medina, que también fue obispo de Rancagua…

Monseñor Jorge Medina era una hermano obispo y también fue obispo de Rancagua. Recordar que él llegó a Rancagua como obispo auxiliar y luego asumió por varios años (1987-1993) la responsabilidad como obispo de la Diócesis. Asistí a su funeral con mucho cariño y creo que como iglesia diocesana debemos agradecer a Dios haber tenido un pastor de la talla de monseñor Medina. Un hombre tan capaz, inteligente y que llegó tan alto en el servicio de la Iglesia. Un hombre que sirvió como cura, como sacerdote de Santiago; fue profesor de la Universidad de Católica; luego obispo de Rancagua. El estuvo en Roma por tantos años sirviendo en el Dicasterio de los Sacramentos y de la Liturgia. Él sirvió a la Iglesia universal.

En mis recorridos por la Diócesis de Rancagua muchas personas me han hablado de él y cómo recuerdan sus visitas, a tantos sacerdotes que ordenó y con los cuales trabajó.

Monseñor Medina era un hombre que con todos los conocimientos y cultura que tenía también estaba siempre dispuesto a explicar las cosas de la fe de forma sencilla.

En lo personal compartí solo un par de veces con él siendo seminarista y luego como sacerdote, pero en las grandes celebraciones en la Catedral a él siempre se le veía en el confesionario, atendiendo a la gente, en este sacramento tan importante.

Monseñor Medina falleció a los 94 años con mucha lucidez, siempre trabajando hasta el final y preocupado de anunciar al Señor. Pedir a todos los hermanos y hermanas que recemos por él, por su descanso eterno.