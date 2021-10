Desde el pasado 11 de septiembre, la isla de La Palma (Islas Canarias) –en España- comenzó a ser noticia por los numerosos terremotos que afectaron a la zona y posteriormente por la erupción volcánica que se produjo el 19 del mismo mes, tras 50 años de inactividad. Ésto ha llamado la atención del mundo entero debido a las impactantes imágenes que se han difundido.

¿Podría pasar algo así en islas volcánicas de Chile?, la geóloga y vulcanóloga, Laura Becerril, académica de la Universidad Estatal de O’Higgins señala que “en el caso de Juan Fernández, por ejemplo, no. Especialmente porque se considera que están inactivos, por lo tanto, no se espera una nueva erupción. En cuanto a Isla de Pascua, ésta una isla volcanológicamente activa, de hecho, está en la mitad del ranking de los 92 volcanes activos de Chile elaborado por el Sernageomin (2020), por lo que no puede descartarse una erupción, aunque hace miles de años que no ha ocurrido. Las erupciones son procesos geológicos comunes en muchos lugares, ya que vivimos en un planeta dinámico. Estas erupciones en estos contextos ocurren como ahora en La Palma o en Hawái y seguirán ocurriendo en otras islas volcánicas oceánicas activas del mundo”.

La situación ocurrida en España trajo a la palestra el estudio realizado por Becerril, junto a Teresa Ubide, profesora titular de Petrología Ígnea/Vulcanología de la Universidad de Queensland; Patricia Larrea, profesora asistente del Departamento de Geología de la Universidad de Chile; y Carlos Galé, de la Universidad de Zaragoza.

Al respecto, Laura Becerril explica que “hemos publicado un trabajo científico que aporta nueva información de lo que ocurre en las islas volcánicas oceánicas, como es el caso de La Palma. Sabíamos que los magmas se generan a cierta profundidad en el manto, pero nuestros nuevos datos permitieron descubrir que estos magmas en las islas volcánicas oceánicas, que son zonas de ‘puntos calientes’, a medida que ascienden a la superficie, sufren un proceso de filtrado, es decir, que hay un punto crítico en la base de la corteza en la que cambian sus propiedades físico-químicas,lo que puede conllevar a una erupción.

“Sabemos que la detección de sismos en la base de la corteza indica la acumulación del magma, pero nuestros nuevos datos apoyan la idea de que pueda producirse una nueva erupción, como ocurrió en El Hierro hace 10 años o en estos momentos en La Palma. Todos estos datos aportan nueva información que apoyan los datos del monitoreo sísmico”, detalla la experta.

Sobre la rareza y peligrosidad de estas erupciones, Becerril señala que “las islas volcánicas oceánicas son bastante comunes. Conocemos por ejemplo, Hawái, Galápagos, en el Pacífico o Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira en el Atlántico, entre otras. En particular en Chile, estas islas están representadas por Juan Fernández y la Isla de Pascua (Rapa Nui). En cuanto a peligrosidad, la particularidad que tienen estas islas es que son entornos mucho más pequeños, entonces, si hay una erupción y estas islas están habitadas, como en La Palma, los procesos volcánicos como la lava destruyen todo lo que encuentra a su paso y pueden incluso llegar al mar, aunque en estas islas, las erupciones, normalmente son de baja explosividad”.