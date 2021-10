Texto y fotos: Patricio Miranda Humeres

Un nuevo capítulo en la discusión que suscitó la entrega en comodato del inmueble ubicado en la esquina de calles Zañartu y Mujica, en Rancagua, al Instituto O’Higginiano se escribió este martes en la sesión del concejo municipal.

Ello, porque desde el 17 de agosto estaba pendiente la respuesta de parte del municipio respecto del cuestionamiento que el concejal Emerson Avendaño (ind. Ecologista Verde) hizo respecto a lo que, asegura, fueron errores en el procedimiento de la votación, donde la postura del alcalde Juan Ramón Godoy fue decisiva, al haberse producido un empate entre los concejales. Así, con el voto dirimente del jefe comunal, se entregó el inmueble por cinco años a dicha corporación.

Avendaño expuso ante el concejo que “según la Ley Orgánica de Municipalidades, no correspondía que el jefe comunal fuera el de la última palabra” y que la legislación señala que, en caso de empate, debía repetirse la votación al menos dos veces.

Fue en esa sesión de agosto cuando el área jurídica se comprometió analizar la situación y el secretario municipal reconoció que no conocía en detalle esa parte del reglamento. “Acuso mi ignorancia”, sostuvo.

Con el pasar de los días, el director de Asesoría Jurídica del municipio aseguró que la situación había producido “algunas dudas” en el departamento, por lo que estaban “evaluando la posibilidad de concurrir” a Contraloría.

Con todo, la respuesta que se dio este martes en el concejo vino acompañada de un certificado con firma del secretario municipal, Carlos Morales Lara, donde se detallan los votos a favor de cinco concejales, más el del alcalde y cinco votos en contra.

Consultada la Municipalidad de Rancagua, señalaron que “los alcaldes no serán considerados para el cálculo del quórum exigido para que el concejo pueda sesionar, pero sí en aquel requerido para adoptar acuerdos. Por otra parte, cabe señalar que el alcalde, pese a no tener la calidad de concejal, tiene derecho a voto en el concejo y, por tanto, necesariamente debe considerarse en el cómputo de dicho quórum”.

Y agregaron: “Cabe manifestar que en el Concejo de la Municipalidad de Rancagua tienen derecho a voto el alcalde y los 10 concejales. Es decir, la mayoría absoluta está constituida por 11 votos, con lo cual en una votación de 6 a favor y 5 en contra, nos encontramos frente al escenario de mayoría absoluta, con lo que no se requeriría una segunda votación, en razón de que no operaría la institución del voto dirimente”.

Avendaño cuestionó que, según consta explícitamente en la sesión del concejo en que se decidió el comodato en julio, “el voto del alcalde funcionó como dirimente y no como un voto normal”, lo que se contradice con el certificado firmado por Morales.

“Y aunque digamos que están en lo correcto ¿Por qué entonces el alcalde no ha votado en todos los otros concejos? No puede ser algo antojadizo, cuando quiera votar o no. Yo doy por agotado el tema a nivel municipal y ahora iremos a Contraloría”, anunció Avendaño.

La decisión de recurrir al ente fiscalizador fue respaldada también por otros concejales, como Hugo Guzmán, Valentina Cáceres y Viviana Morales.

“Es necesario que exista una aclaratoria, más allá del tema puntual del Instituto O’Higginiano, porque podría ser cualquier institución, que tiene que pasar por estas circunstancias incómodas por no hacer los procesos de forma correcta”, puntualiza Avendaño. “Iremos a Contraloría para que se manifieste por la situación de la votación y también para que se aclare respecto a cuándo vota el alcalde, porque me parece grave y no puedo creer que el alcalde decida o no cuándo votar”.

La concejala Valentina Cáceres (Ecologista Verde) calificó la situación como “una buena oportunidad, porque es bueno que haya mucha preocupación por lo administrativo, la probidad y que sea transparente”.

La activista ambiental adelanta que mantendrá su negativa a entregar el comodato, en gran parte porque “hasta el día de hoy no nos ha llegado un informe de cuánto hay que invertir en los arreglos, no hay montos” y que respecto de concurrir a la Contraloría, espera que “se esclarezca la situación y quede como precedente para las votaciones futuras, para tener un camino más claro y no se vuelva a repetir lo que sucedió”.

La Municipalidad de Rancagua, en tanto, cerró su respuesta reconociendo “el rol de las y los concejales, como también está a completa disposición para resolver cualquier tipo de duda o inconveniente que dificulte el correcto ejercicio de sus labores, por lo que si el sr. Emerson Avendaño Llanca considera pertinente informar esta situación a Contraloría, asumirá la determinación adoptada por la entidad fiscalizadora”.