Según las fuentes de información, el problema aconteció por la actualización de la configuración (cambio de configuración) de los enrutadores troncales de la empresa, que coordinan todo el tráfico de red de las aplicaciones antes nombradas. La configuración defectuosa impactó en la funcionalidad de los DNS (Domain Name System) que en español significa sistema de nombres de dominio de la compañía, generando la pérdida de conectividad entre los usuarios. Para explicar esto necesitamos saber que cada URL o dirección web, tiene asociado un número IP (por ejemplo, 200.0.0.1), servicio que entrega el DNS. Si se pierde esta asociación se pierde la conectividad y, por lo tanto, no nos podemos comunicar. La numeración IP es similar a la numeración telefónica, pero a diferencia del uso de conectividad con internet, nosotros marcamos el número directamente. El análisis es muy claro: cuando se trabaja servicios importantes, como es el enrutamiento troncal, se deben tomar todas las medidas necesarias para que los cambios no afecten a los usuarios de los servicios. Incluso, teniendo un plan de contingencia por si se pierde el servicio. Aunque no se pone en duda que este cambio de configuración no haya sido programado, hubo un error que seguramente se pudo remediar. Sin embargo, hay riesgos aleatorios como el error humano que pueden suceder. a pesar de toda la preparación que se tenga. A pesar de la baja de servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook, los usuarios finalmente pudieron comunicarse, por ejemplo, a través de Telegram o Signal, por nombrar algunas aplicaciones. Aunque, debido a la alta demanda en la descarga de la aplicación, la demora en las entregas de números de validación no dio lugar a un cambio rápido de aplicación. Como aprendizaje y en modo de sugerencia, es bueno tener servicios de respaldo en nuestras comunicaciones, en organizaciones o personales. Por ejemplo, tener instalado en nuestros smartphones, apps alternativas a WhatsApp como las ya mencionadas u otra que sea segura respecto al tratamientos de los datos, en particular los personales.

Dr. David Ruete

Director Escuela de Ingeniería

Universidad André Bello