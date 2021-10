Este domingo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, fecha en que por segundo año nos recuerda las consecuencias que la pandemia del Covid 19 ha tenido sobre nuestras vidas.

El confinamiento, del cual ya nos estamos alejando cada día más a nivel mundial, nos hizo dar un giro en 180 grados y hoy la nueva realidad nos hace tener una nueva lista de prioridades. Y una de ellas debe ser nuestra salud mental. Es por eso que la consultora internacional Ipsos dio a conocer su más reciente estudio titulado “Día Mundial de la Salud Mental 2021”, en honor a esta fecha. Para ello, se consultó la opinión de más 21.500 personas de entre 16 a 74 años, pertenecientes a 24 países.

En este importante informe, nuestro país aparece como el segundo país del ranking donde más gente cree que la salud mental es el problema más importante, con un 59% y siendo superado solamente por Suecia (63%). Asimismo, el 89% de chilenos piensa que la salud mental importa más que la física. Esto lo hace estar dentro de las diez naciones donde las personas piensan en forma frecuente en su estabilidad emocional.

Ya no solo es la baja de ingresos, el endeudamiento de las familias, el miedo al contagio. Tanto a nivel de Chile como en el mundo, la preocupación de las personas por su Salud Mental se ha elevado en un año, en 9 puntos porcentuales en el país y en 5 puntos porcentuales a nivel global, según esta nueva encuesta. Entonces, esta necesidad es una preocupación de todos, transversalmente. Pedir ayuda no debe darnos vergüenza. Acudir a un profesional debe ser accesible a todos y no solo a unos pocos que cuentan con estos recursos. El llamado es al Estado, a las autoridades de turno y a los congresistas para que de una vez por todas la prioricen tanto o más que una enfermedad física. Un tema que da para seguir debatiendo, conversando, mientras conversémoslo.

Ximena Mella Urra

Editora de Turno