Esta América y su Chile, recién se alargan la falda. De habernos apresurado en llegar, los hubiéramos visto ir cogidos de la mano de su madre, España, la grande España, estío de los siglos, madura y generosa.

En las pupilas verdes de la América y su Chile cabrillean los ancestros.

¡Ay madre España, señora de tradición ¡

No sé cuando has sido mas grande, si con Don Rodrigo y las espadas o con Don Juan en el romance. –

¡Te conocemos tanto, porque somos constantes peregrinos en ti!

Hay ciertamente, un Manzanares y un Duero y una plegaria musical en el campanil de Cataluña. Hay una Giralda y también una frontera de moros.

Hay ciertamente todo eso, pero un día, la madre España se sintió prisionera, y sobre sí misma se empinó a mirar el mar y por la prolongación de esa inquietud arribaron un día a la América Virgen.

Paso a paso, en una conquista que nunca ha de finar y entre otros el estrecho y Valparaíso de nuestro Chile. –

Los vimos llegar, descender de sus largas travesías, tostados y animosos; la gleba morena de la nueva tierra. –

América dormía su siesta aborigen y el majestuoso Andes peinaba la plata de sus Volcanes en el espejo verde del mar del Sur. –

No sé cuando es mas grande España, si con Manolete, con la muleta al sol; si con el mirar de esos ojos ennochecidos que pinto el Romero de Torres. Si con Goya, los cadetes de Alcazar o simplemente porque cabalga en el clavideño de nuestra ternura el eterno señor Don Quijote.

Mas, siempre en una esquina, o junto a una reja florida, en este y todos los octubres, de nuestro Rancagua, mi gran Señora, hemos de seguir tu paso, y emocionados hemos de tender nuestra capa para que en ella deje tu huella el señorío Español.-

Finalmente deseo dar un gran saludo a la comunidad española de Rancagua que con gran esfuerzo y trabajo ha entregado mucho progreso a la región.

Vicecónsul de España

Miguel Martínez Ferrero