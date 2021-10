Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Con puntualidad inició la marcha docente convocada este miércoles por el Magisterio, como respuesta al veto presidencial a un proyecto de ley que buscaba mejorar las condiciones laborales de los profesores.

Así, fueron unos mil profesionales de la educación, según cifras de los organizadores, quienes caminaron en Rancagua desde la sede del Colegio de Profesores en calle O’Carrol hasta la Plaza de Los Héroes, mientras recorrían distintas calles del damero central de la capital regional.

“Estamos muy contentos y agradecidos con la convocatoria, que pese a todo el esfuerzo que han hecho durante estos dos años de pandemia, igual salen a las calles a luchar y pedir dignidad”, señaló Nicolás Salgado, dirigente del capítulo comunal rancagüino del Colegio de Profesores.

Así, tras la pacífica marcha, los docentes se concentraron en la plaza, donde el evento culminó con presentaciones musicales y arengas de parte de los dirigentes sindicales comunales y regionales.

En el caso de los docentes de la educación pública de Rancagua, desde la Corporación Municipal informaron que deberán recuperar el día de trabajo. Con todo, desde el gremio ya advirtieron que esta podría no ser la única oportunidad que salieran a las calles y que están atentos a cómo se desenvuelva la ofensiva legal del Ejecutivo en el Congreso.

“Nosotros estamos en un llamado de alerta, este es un paro de alerta. A medida que vaya avanzando la situación vamos a ir tomando algunas decisiones a nivel del Colegio de Profesores a nivel nacional, regional y comunal”, puntualizó Verónica Díaz, presidenta regional del Magisterio.

La dirigenta también tuvo palabras para el ministro de Educación Raúl Figueroa, quien calificó como “una atrocidad” el paro docente y aseguró que el veto buscaba “resguardar la calidad del sistema educacional”.

“Nosotros no podemos hablar de calidad. Sí de buena enseñanza. Pero esto no la afecta y ellos (el Gobierno) han hecho que se vea perjudicada, al no tomar ninguna decisión durante la pandemia y cuando lo hicieron, fue caótico”, criticó Díaz.

Así, la presidenta regional del gremio docente recalcó la insistencia de parte del Mineduc en el retorno a clases presenciales justo cuando los contagios de Covid marcaban su peak: “Ellos miran solo una parte económica y nosotros no. Nosotros queremos que nuestros alumnos estudien y vivan en una sociedad mejor que la que tenemos ahora”.

Los puntos en disputa

El proyecto de ley vetado por el Ejecutivo había sido aprobado en septiembre en ambas Cámaras.

En el escrito, se consagraban de forma legal las vacaciones de invierno para los profesores y se establecían condiciones para el perfeccionamiento docente durante las vacaciones de verano.

Ello, porque la ley vigente establece que los profesionales de la educación pueden ser convocados “para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia de aula, hasta por un periodo de tres semanas consecutivas”, en circunstancias donde muchas veces el aviso de parte de los sostenedores se hacía a solo días de acabar el calendario escolar.

En la iniciativa legal vetada se acotaban las actividades y cursos de formación a aquellas inscritas en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), que se deben realizar durante las tres primeras semanas de enero, además de exigir el aviso previo a los profesores “a más tardar, el día 30 de noviembre del año escolar docente respectivo”.

Otro de los puntos clave del proyecto se centra en asegurar la titularidad de las horas de contrato a los profesores y así poner fin a la incertidumbre que enfrentan cada año al finalizar el periodo escolar.

Pero donde ha existido más conflicto y declaraciones, al menos por parte del ministro Figueroa, es en la “doble evaluación” docente. Ello, porque además de las pruebas específicas de conocimientos que los profesores deben rendir por concepto de Carrera Docente, también están los procesos que incluyen al denominado portafolio y clases grabadas.

La ley actual estipula que quienes obtengan malos desempeños de forma reiterada, según ciertos estándares y condiciones, serán desvinculados de la planta docente.

La postura que el titular de Educación ha expuesto en reiteradas ocasiones, es que de eliminarse dichas evaluaciones, se atentaría contra la calidad del sistema educacional.

Desde el Magisterio la mirada es distinta y aclaran que no se oponen a ser evaluados, sino que exista una sola herramienta para medirlos y no las dos actuales.

“Solicitamos y exigimos que sea solo una. También que a los profesores que están a unos años de jubilar, tengan la posibilidad de no evaluarse, porque hoy tienen esa opción, pero pierden el bono de incentivo al retiro y esta ley venía a complementar todo esto”, detalla Nicolás Salgado, del comunal Rancagua. “Se trata de dignidad docente, tanto para los que comienzan, como para los que van de salida”, agrega.