Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Fueron casi dos horas en las que siete de los nueve constituyentes de la región dieron cuenta de los avances y el trabajo que han desarrollado en los ya tres meses de instalada la Convención Constituyente.

La cita fue en el auditorio de la U. de O’Higgins, en Rancagua, oportunidad en la que Damaris Abarca, Matías Orellana, Loreto Vallejos, Nicolás Núñez, Gloria Alvarado, Ricardo Neumann y Alvin Saldaña pudieron no solo comentar el trabajo realizado, sino que también conversar con los asistentes.

Ausentes estuvieron Carol Bown y Adriana Cancino. Y aunque Cancino envió las disculpas correspondientes aduciendo motivos de salud, de igual forma se hizo presente por medio de una carta leída en el auditorio, en la que detalló las comisiones en las que ha formado parte y las actividades que realizará en el Distrito 16 en esta semana territorial, además de recalcar su intención para impulsar “con mucha fuerza el reconocimiento de los Derechos Fundamentales de las personas con discapacidad”.

En la ocasión, el foco de los convencionales estuvo puesto en informar sobre cómo se han desarrollado las comisiones, votaciones y el reglamento, y en bajarle el tono a las discusiones que, a ratos, han acaparado el foco mediático y dejado en segundo plano el trabajo de las comisiones que siguen sesionando y avanzando en sus labores.

En esa línea, Matías Orellana (PS) planteó que es “de aquellos que sigue creyendo en este proceso, en que una buena parte de la opinión pública ha tratado de instaurar falsas noticias donde hemos tenido que gastar mucho tiempo en poder aclararlas y también soy de aquellos que sigue creyendo que estos espacios y la ciudadanía son los que construyen la (Convención) Constituyente, porque con la opinión ciudadana nos tenemos que nutrir”.

Damaris Abarca (Ind. Convergencia Social), por su parte, se mostró “feliz” tras la cuenta pública. “Pudimos hacer una cuenta pública pluralista, donde estuvimos representadas todas las fuerzas políticas o casi todas. Compartimos con la gente, respondimos preguntas”, sostuvo.

“Es importante que hagamos carne lo que estamos haciendo en la Convención acá en los territorios. Incluso sería ideal hablar menos nosotros y avanzar a que el día de mañana pudieran estar presentes personas con discapacidad, la comunidad sorda, que podamos tener intérpretes y avanzar en inclusión real, donde participen también jóvenes, niños y niñas”, agregó la tetracampeona de ajedrez.

Uno que sacó risas y aplausos durante sus intervenciones, fue Nicolás Nuñez (FREVS), quien no por haber ocupado el humor como recurso, restó importancia a los temas que discute la Convención: “Estuvo muy bueno compartir con las personas, estar acá. Lo que le va a dar estabilidad y legitimidad a la Nueva Constitución es la participación ciudadana. Mientras más gente vaya a los cabildos, a las asambleas y desde ahí se elaboren las actas y los insumos que nos sirvan para crear el nuevo texto constituyente, le va a dar mayor legitimidad”.

Así, Núñez adelantó que ya con el reglamento aprobado, ahora viene “el trabajo de fondo”, donde se revisarán los temas más en específico. “Viene la discusión de los derechos, del agua, del bosque esclerófilo, del derecho al mar, a la playa, al cerro. Hay otros temas en que estamos transversalmente de acuerdo, en que va a ser una Constitución ecologista, feminista, descentralizada y regionalista”, postula Núñez.

Ricardo Neumann (Ind. UDI) fue el único convencional de derecha que participó de la cuenta pública. Y si bien en reiteradas oportunidades apuntó a que tanto él como su sector son una “minoría” en la Convención, asegura que existe camaradería, diálogo e inclusión en las discusiones. “Me llenan de energía instancias como esta, donde dentro de la pluralidad y diversidad política que representamos cada uno de los convencionales de la región de O’Higgins, podemos unirnos en función de cosas que tenemos en común”, puntualizó Neumann.

“En el trabajo en comisiones se da la dinámica que se pudo ver acá, de personas que pensamos distinto, pero en la medida en que nos ponemos de acuerdo en un marco de reglas que nos permitan dialogar, poner el sentido común y el bien común de Chile por delante, se da una lógica positiva”, detalló el constituyente del Distrito 16.

La convencional electa como primera mayoría en el Distrito 15, Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) afirmó sentirse “esperanzada” tras la cuenta pública. “No solo por la gente que viene y participa de estas instancias, sino porque también damos una señal desde los constituyentes de O’Higgins a que hay una voluntad de diálogo, que a pesar de las diferencias hay puntos de encuentro y que, obviamente, eso es lo que necesitamos dentro de la discusión que ahora viene”, dijo.

“Es maravilloso esto de estar en casa. La gente nos recibe con mucho cariño y también nos piden dar cuenta, nos hacen preguntas, nos exigen cosas y eso está bien, dar la cara nos hace bien, no podemos ser una autoridad de cartón o invisibles”, aseveró Vallejos. “Tenemos que estar ahí y cuando hay momentos difíciles dar la cara, decir lo que estamos haciendo, aclarar dudas y también ser el nexo a lo que tenemos que hacer, porque redactar esta Constitución necesita de la gente, de todos y todas. Suena súper cliché, pero es así. Las iniciativas tienen que ser de cientos, de miles, de grandes mayorías que estén apoyando”.

Desde los Movimientos Sociales Autónomos, Alvin Saldaña también valoró la instancia. “Esto significa humanizar y acercar a las personas la cuenta pública, para comprender que detrás de este proceso hay esfuerzos humanos y familiares”, comentó.

Así, Saldaña destacó el avance y que en solo tres meses ya exista un reglamento. “Esto ayuda a comprender los avances que no han logrado ser visibilizados realmente. Esto fue construir un órgano público desde cero, con comisiones temáticas, transversales, con presupuesto, comité de Ética, control de asignaciones… tocó montar toda esa normativa y echarlo a andar ha sido un tremendo trabajo colectivo muy bonito”, puntualizó.

Para Gloria Alvarado (Corrientes Independientes), la instancia sirvió no solo para mostrar el trabajo que realizan en el ExCongreso, sino que también para “escuchar las demandas, las inquietudes, sueños y problemáticas que tiene la gente, que se pueden traducir en propuestas e iniciativas de normas a constituyentes para que las puedan gestionar o hacer entrega a nosotros para que las ingresemos”.

Alvarado también hizo eco del llamado que hicieron sus colegas a que la gente participe del proceso: “Es muy relevante que las personas sepan que este espacio es suyo. No queremos hacer una Constitución entre cuatro paredes, queremos que sea total y absolutamente participativa”.

La ceremonia finalizó con la presentación de seis artistas rancagüinos cultores de cueca urbana, de las agrupaciones Gatos Negros y Pasión Cuequera, quienes deleitaron a los asistentes con tres pie de cueca. En el cuarto y último baile, invitaron a los convencionales.

Desde sus asientos, Orellana, Neumann, Vallejos y Saldaña alentaron a sus compañeras Gloria Alvarado y Damaris Abarca, además de Nicolás Núñez, quienes aceptaron el pañuelo ofrecido por los bailarines y zapatearon arriba del escenario.

“A mí me encanta la cueca y estoy siempre dispuesta a bailar”, afirmó Abarca. Núñez, por su parte reconoció que “hace tiempo no bailaba cueca, pero creo que salvé. No me salió como Lagos Weber”.