Macarena Matas Picart, abogada

Candidata a senadora por la región de O´Higgins

Esta semana, el código procesal penal cumple 21 años, y desde que ­nace la “nueva justicia penal”, se crea la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública. Así, se separa la facultad de la persecución penal de la de juzgar, y se invierte fuertemente en un nuevo sistema, que dejó atrás una justicia que, francamente, estaba en la UTI. Ahora, efectuados los aprendizajes de estos años de funcionamiento, el sistema procesal penal requiere poner a la VÍCTIMA en el centro de la próxima reforma profunda.

Quienes hemos sido víctima de un delito, Yo, más de una vez, sabemos que ser usuarios del sistema judicial debe ser de las cosas más difíciles y engorrosas. Para quienes no son abogados, la serie de palabras “audiencia, declaración, juicio oral”, y todas las otras variantes que aparecen en un proceso penal, se asemejan más a un puzzle en chino que parece estar más en contra que a favor, y sienten que será todo tan engorroso y muchas veces difícil de demostrar, o peor, piensan que la denuncia simplemente irá al archivo y a la basura, lo que provoca que muchas víctimas pierdan la esperanza y no quieran denunciar, lo que lleva a la amargura y dolor de no obtener justicia.

Al preguntar a las víctimas por qué no denuncian, he escuchado cientos de veces, la siguiente afirmación: “No pienso denunciar, porque lo único que va a ocurrir es que voy a perder tiempo y no voy a obtener nada”, la sensación de impunidad e injusticia está flotando, y se ha ido acumulando como un gran manto de duda que cubre nuestro sistema de justicia.

Mi propuesta

Apoyar e impulsar, desde el Congreso, todos los proyectos de ley que vayan en directo beneficio de las víctimas.

Además, la creación de un servicio especializado que aúne todos los servicios del Estado que presten asesoría a las víctimas, reformas procesales profundas que eviten la revictimización de aquellos que han sido víctimas de delitos.

También, garantizar un abogado que represente los derechos individuales de la víctima, gratuitamente en caso de no contar con recursos, sin perjuicio de la libertad de elegir abogado particular para quien lo prefiera, y así quedar en igualdad de condiciones con el victimario, quién hoy sí tiene un abogado que lo defiende.

Tenemos una deuda pendiente con los derechos de las víctimas, y ya es hora de saldar esa deuda.