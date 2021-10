Ayudas para movilizarse, de estadía y de alimentación son sólo algunas de las iniciativas que posee la Universidad Estatal de O’Higgins. “Los servicios de apoyo para el desarrollo y bienestar integral cumplen la finalidad de ser un soporte focalizado para los/as estudiantes durante su trayectoria académica”, manifestó el Director de la DAE, César Marilaf.

Ciento nueve kilómetros existen entre el sector rural de El Membrillo, comuna de Lolol, con el Campus Rancagua de la Universidad Estatal de O’Higgins. Sin embargo, esas distancias no disminuyen las ganas, la energía y el ímpetu de Krisna Díaz, estudiante de cuarto año de Terapia Ocupacional. La joven deja en claro: “Siento que no pude haber tomado una mejor decisión. Además, siempre me prestaron apoyo en momentos de duda”.

Su grupo familiar se compone de sus padres, hermana y sobrino. Cuenta que a veces el trabajo en el campo es escaso y que la UOH al contar con becas internas, ayudan a los/as estudiantes a seguir con sus sueños sin importar las condiciones económicas que éstos/as posean. “La universidad, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), no sólo me ha brindado becas, sino también con consejerías y ayudas psicológicas. Además, siento que a través de ella una se siente más cercana y escuchan tus perspectivas y/o opiniones”, expresó.

La DAE es una dirección dependiente de la Vicerrectoría Académica y es la encargada de promover el desarrollo integral de los/as estudiantes de la Universidad de O’Higgins, a través de la entrega de servicios y beneficios destinados a potenciar su desempeño académico y su desarrollo personal. “Entre las funciones de la DAE está la gestión de beneficios socioeconómicos internos como de alimentación, residencia, movilización, conectividad y emergencia. Además, de apoyar en las postulaciones a beneficios socioeconómicos externos, siendo la contraparte del Ministerio de Educación. Como tercer punto destaca realizar la caracterización socioeconómica de los/as estudiantes, mediante la entrega de constancias y certificados sociales para flexibilidad académica”, detalló su director, César Marilaf.

A lo anterior, se suma el acompañamiento que se realiza a los/as estudiantes con discapacidad en todo su ciclo universitario, trabajando con profesores en la implementación de adaptaciones razonables y campañas de sensibilización frente a la diversidad funcional. Asimismo, diseñan e implementan acciones que potencien el desarrollo personal de los/as estudiantes y demás funciones que le encomiende el Rector Rafael Correa o las que establezcan los reglamentos de la Universidad.

“Los servicios de apoyo para el desarrollo y bienestar integral cumplen la finalidad de ser un soporte focalizado para los/as estudiantes durante su trayectoria académica. A través de estos servicios ellos/as acceden a un conjunto de apoyos que, orientados por una metodología multidimensional de atención al estudiante, cubren el amplio espectro de necesidades que puedan enfrentar durante su proceso formativo. Este proceso es crítico para la UOH, dada la vulnerabilidad económica y social de una parte importante de su estudiantado y tiene el dado que dentro de sus propósitos es garantizar condiciones de igualdad para que los estudiantes aborden de forma exitosa su formación académica”, añadió Marilaf.

Apoyos económicos de mantención

Los beneficios económicos de mantención están dirigidos a los/as estudiantes que presenten alguna situación de vulnerabilidad socioeconómica que condicione su retención durante el proceso académico formativo, como alimentación, apoyo en el traslado, y en estadía, gastos de mantención y conectividad. Estos se otorgan de acuerdo a procedimientos y definiciones establecidas para cada uno de los programas. Entre los beneficios de mantención internos de la UOH destacan: Beca de Movilización, Beca de Alimentación, Beca de Emergencia, Beca de Conectividad y Programa de Residencias Estudiantiles. Para acceder a este tipo de ayuda, la o el estudiante debe cumplir con requisitos socioeconómicos y de territorialidad.

Por otra parte, desde la DAE, se orienta y gestiona los procesos de asignación o renovación de becas de mantención JUNAEB tales como: Beca Presidente de la República, Beca Indígena, Beca de Mantención Vocación de Profesor, Programa de Residencia Familiar Estudiantil, Beca de Mantención para la Educación Superior, Beca de Alimentación para la Educación Superior y Tarjeta Nacional Estudiantil, esto con el propósito de que las/os estudiantes tengan el acceso a los beneficios de mantención que otorga el Estado.

Nuevos comienzos

Francisco Vidal proviene de la comuna de Graneros y entró a estudiar Pedagogía en Lenguaje a la UOH. Desde pequeño su interés estaba en el área de las Humanidades. Al momento de elegir dónde continuar sus estudios decidió entrar a la UOH. “Vi la oportunidad de romper la centralización de la capital en temas de calidad universitaria. Es importante romper este vínculo de tener que alejarse de sus casas y familias para un buen desarrollo universitario, me atrevo a decir que mi universidad cumplió con este tema”, contó.

Cuando fue a matricularse estaba preocupado porque no contaba con ayudas económicas. Sin embargo, al ser atendido por la DAE sus dudas fueron resueltas. “Ellos/as me entregaron una noticia esencial que en ese momento desconocía ¡Tenía la oportunidad de postular nuevamente a las becas y beneficios del Estado y a las becas internas de la UOH! Actualmente, estoy estudiando con la Beca Bicentenario, una de las mejores becas arancelarias, en la cual solo debo pagar el 10% del total anual y una Beca interna de la UOH de Alimentación. Muchos/as estudiantes dejan su carrera por no tener la información o atención adecuada en base a becas y beneficios, lo cual genera mucha tristeza o pena por no saber cómo abordar algo tan costoso. La DAE cumple un rol esencial con su amabilidad y solidaridad de ayudar, lo cual representa el espíritu estudiantil actual y el que quiere conseguir la UOH”, puntualizó.

