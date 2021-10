Por: Gisella Abarca/ Camila González.

Este lunes se cumplen dos años del estallido social iniciado el 18 de octubre del 2019, que comenzó en la gran capital y lentamente se fue extendiendo a lo largo y ancho del país donde un conjunto de movilizaciones sociales irrumpieron con duras críticas al modelo económico, al sistema de salud, a la calidad de la educación, a la vivienda, al sistema de pensiones, entre otras temáticas que se pusieron en la palestra en esos convulsionados días.

Hoy, a dos años de la revuelta popular que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país, y que tiene hoy a una Convención Constitucional vigente con el mandato de redactar una nueva Carta Magna. Que comenzó con la evasión del metro de Santiago y que se tradujo en masivas marchas en Rancagua y en las comunas de la región, aún vivimos sus repercusiones en distintos aspectos, entre ellos en lo político, lo constitucional y consecuencias en materia de violencia.

Mirando hacia atrás en esta fecha es que conversamos con a diferentes actores sociales, del mundo político y civil a quienes les preguntamos a dos años del 18-O ¿Cuáles son los caminos a seguir?, quienes nos entregaron sus apreciaciones, sus vivencias desde sus organizaciones y su mirada a futuro de este proceso social que para muchos aún sigue vigente.

Gobernador Regional, Pablo Silva:

“Las autoridades políticas debemos dar el ejemplo”

El 18 de octubre de 2019 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Millones de personas, de todas las edades, condición social y visiones políticas, salieron a las calles en todo Chile para exigir un cambio del modelo de sociedad en el que vivimos. El mensaje fue muy claro: el término de privilegios para unos pocos, una mayor igualdad en el acceso a la educación, la salud, pensiones dignas y una nueva constitución que nos permita construir un país más justo y solidario, que respete el medioambiente y que reconozca verdaderamente a nuestros pueblos originarios.

Desde aquella fecha, han sido dos años difíciles, donde la gente necesita tener paz y tranquilidad. Todos debemos comprometernos a cambiar las formas de relacionarnos, a terminar con los privilegios y abusos, partiendo desde quienes tenemos cargos de responsabilidad política que estamos llamados a dar el ejemplo y a gobernar para quienes más lo necesitan y no para los grupos de poder.

En este camino de transformaciones, de una mejor democracia con real participación ciudadana, nadie puede restarse, porque el gran sueño colectivo de un país más amable, respetuoso, empático, tolerante e igualitario, es un desafío transversal que nos debe unir a todos. Desde el Gobierno Regional avanzaremos con convicción para invertir con profundo sentido social, porque queremos mejorar la calidad de vida de quienes se han sentido postergadas y postergados por un modelo que dijo adiós un 18 de octubre de 2019. Chile cambió y no hay vuelta atrás.

Delegado Presidencial O’Higgins, Ricardo Guzmán:

“El desafío que tenemos es lograr llegar a acuerdos para construir un país que sea más justo”

El gran desafío que tenemos como país es lograr llegar a acuerdos para construir un país que sea más justo y representativo para todos, que el camino para lograr esto sea la institucionalidad, la democracia y finalmente la paz entre los chilenos.

Constituyente Loreto Vallejos:

“La Convención está llamada a hacerse cargo de ese legado”

Una de las reflexiones que podemos hacer está relacionada con cuál fue la finalidad de todo ese movimiento, qué buscaba, qué anhelaba y cómo se ha encauzado políticamente ese levantamiento popular. Dentro de la institucionalidad, la Convención está llamada a hacerse cargo de ese legado, de esa responsabilidad para poder dar respuesta real y vinculante a través de los territorios a las peticiones sociales que se manifestaron no solamente el 18 de octubre, sino que un tiempo antes y después. Tengo la convicción que lo que estamos haciendo dentro de la Convención, va a ser un enorme avance que va a tener legitimidad en la medida que la gente sepa y conozca el proceso dentro de la Convención.

Poder lograr niveles de equidad, poder tener más participación dentro de las decisiones políticas, y que la justicia social se manifieste en hechos concretos y en los principios que sustentan nuestra vida, y pasar de esta mercantilización de la vida a un reconocimiento de los derechos como el eje y no la libertad pensada como un elemento del libre mercado, sino que el derecho como el eje rector del Estado, donde las personas podamos sentirnos protegidas, cuidadas y donde podamos descansar entre lo colectivo y no pensar solamente en el bien estar personal.

Esa transformación es hija del 18 de octubre, ese cambio de mentalidad que está levantando hoy la convención que espero sea el sustento de la vida de nuestros hijos en el futuro y que mucho tiempo después podamos tener un Chile absolutamente distinto. Sabemos que eso va a requerir tiempo, que no es fácil y en la medida en que podamos poner todo de nuestra parte en el presente, en los próximos 30 años podamos tener algo muy distinto a lo que llevó la a la manifestación el 2019.

Director de comunicaciones de CUT Cachapoal, Carlos Carrasco:

“A partir de ahora tiene que haber una profunda discusión de los derechos laborales garantizados en la nueva constitución”

Es un momento simbólico que la Convención Constitucional esté empezando a sesionar el fondo y la discusión de la nueva constitución un 18 de octubre. Para nosotros como trabajadores hay un elemento que es muy importante y tiene que ver con pasar de un estado que enfatiza el lucro y el capital por sobre la vida de los trabajadores.

Creemos que a partir de ahora tiene que haber una profunda discusión de los derechos laborales garantizados en la nueva Constitución, en el nuevo Chile que está emergiendo, donde haya preocupación por los niños, adultos y adultos mayores, por todos aquellos que han contribuido a que este país sea importante. Creemos que la riqueza la crean los trabajadores con su labor diaria y sus derechos deben estar absolutamente garantizados en esta nueva Constitución, así como un buen trato al medio ambiente.

Tiene que haber un país con una democracia mucho más profunda, más garantista con posibilidades de consultas ciudadanas inmediatas, revocatorias de los mandatos.

Lo que esperamos de la nueva Constitución tiene que ver con el trabajo decente, donde en conjunto con avances y elementos de la organización internacional del trabajo que la CUT elaboró y está colocando como piso mínimo para esta nueva Constitución.

Presidenta del Colegio de Profesores de O’Higgins, Verónica Díaz:

“Debemos llevar nuestras demandas en educación para cambiar un modelo que no ha dado resultados”

El 18 de octubre es un día muy especial para todos los chilenos que tenemos en la memoria muy fresca cuando después de décadas de abuso nos unimos para protestar en contra de ellos, lamentablemente llegó la pandemia aun así se consiguió el cambio de una Constitución abusiva y que sólo satisface los derechos económicos.

Sin embargo, esto no queda solo en elegir Constituyentes y redactar una Constitución nueva. Debemos llevar nuestras demandas en educación para cambiar un modelo que no ha dado resultados y que no tiene pertinencia con los estudiantes chilenos, por lo cual debemos participar activamente en este ámbito.

Vocera de Coordinadora de NO+AFP Rancagua y dirigente Confusam, Ester Sepúlveda:

“Hacemos un llamado a seguir trabajando para recuperar la seguridad social”

Los caminos a seguir es la lucha organizada debemos continuar en las calles siendo facilitadores del empoderamiento ciudadano generando conciencia social. El estallido social dejó muchas víctimas que hoy sus familiares deambulan por tribunales buscando justicia igual a lo que se vivió en la dictadura militar.

Urge la necesidad imperiosa que se construya una nueva policía para Chile, ya que Carabineros dejó de ser del débil protector demostrando no haber aprendido nada desde el golpe militar; porque a la primera oportunidad que tuvieron, salieron a masacrar a su pueblo, por eso debemos seguir luchando pero organizadamente.

Los territorios deben levantarse con más potencia que nunca y exigir lo que por derecho nos corresponde, apoyar la redacción de la nueva Constitución y estar atentos a lo que ahí se plasmará, porque se redactará con la sangre de nuestros hermanos chilenos y la libertad enjaulada de aquellos que se atrevieron a luchar por una sociedad distinta, más igualitaria para todos. Cómo Coordinadora NO+AFP hacemos un llamado a seguir trabajando para recuperar la seguridad social y vivir la última etapa de nuestras vidas con dignidad.

Presidente del Sindicato Interempresas SITECO, Jorge Peña:

“Tenemos la tarea de levantar y hacer fuerte el movimiento sindical”

Soy de los que, a pesar de todo lo que ha ocurrido en cuanto a que no se ha concretado mucho de lo planteado en el marco del estallido, sigue siendo optimista de lo que puede ocurrir y de lo tremendamente importante e histórico de lo parido por el estallido mismo, que es todo el proceso Convencional y la Convención misma.

Creo que para avanzar y lograr alcanzar esos objetivos planteados, los que estamos en lo político, en lo social y tenemos un rol dirigencial, debemos darnos cuenta de que para lo que viene, importaran más la organización, organizaciones de masas robustas y politizadas y coordinadas entre ellas, actuando conjuntamente, mucho más que las personas o una u otra organización en particular; sino que todas juntas, defendiendo la Convención y con ello el avance de nuestras demandas que de allí salgan.

Nosotros, tenemos la tarea de levantar y hacer fuerte el movimiento sindical, no solo de los mineros del El Teniente; sino que de todos los sectores, porque los trabajadores organizados y con sus organizaciones tendrán un rol importante en los momentos que siguen de este proceso que se conquistó entre todos.

Darnos a la tarea de elevar los niveles de organización, politización y coordinación de las distintas organizaciones sociales de Chile, será la clave para defender la Convención y las aspiraciones del pueblo que estallaron el 18-O y que son posibles en la medida que sigamos luchando, pero como pueblo y conectados con él; es difícil pero la misma crisis sanitaria y los abusos que se cometieron en este periodo, nos dan una tremenda oportunidad, para volver a organizar y volver a luchar, ahora para defender y rematar lo que propusimos y queremos ver concretado.

Presidenta del sindicato de Trabajadores N°1 de Intersalud, Melisa Ortiz:

“Que la Constitución realmente generar el cambio, buscando lo que necesita la sociedad”

Que realmente exista un cambio en la Constitución; que ésta se dedique realmente a generar el cambio, buscando lo que necesita la sociedad. Otro tema, es que aquellos que nos gobiernan y ocupan puestos en donde se toman decisiones, sean personas que realmente contribuyen a la sociedad, que posean un conocimiento real de la situación o vivencias, por ejemplo en educación un profesor, en salud un médico que ha hecho un trabajo con la población más vulnerable, o sea gente que ve la realidad de este país.

Otro camino a seguir es que la gente está votando de forma más consciente y creo que el cambio se está realizando de a poco.

Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Cordillera, Sonja Ahumada:

“Qué distinto sería si en Chile, los gobiernos escucharan antes a la gente”

A dos años del estallido social, era necesario, la gente ya no daba más con las diferencias sociales que estaban muy marcadas, esto trajo muchas consecuencias, sobre todo violencia y destrucción de espacios públicos que muchos cuestionamos y de los que no estoy de acuerdo. A dos años de este hecho, hubo fenómenos de distintas perspectivas, pero muy poco de lo que tiene que ver con la economía y la política, está la evidencia en las manos con la cantidad de bonos que entregó el gobierno y la gente que se acostumbró a no trabajar y se acostumbró a ellos.

Creo que no se ha hecho un análisis completo del aspecto económico, del malestar y lo que inspiró el estallido. Espero que este acontecimiento que ocurrió el 18 de octubre no se vuelva a repetir, es lamentable porque fue tanto el enojo de las personas y la idea no era deteriorar el país.

Espero que esto le haya servido al gobierno de turno y al gobierno que venga para que vean que no puede seguir existiendo en nuestro país tanta diferencia, tanto en salud, educación y vivienda. Solo queda pensar qué distinto sería si en Chile, los gobiernos escucharan antes a la gente. Que el gobierno que venga, que escuche a la gente, que mejoren la salud, educación, vivienda, lo que aún no se ha logrado. El mejoramiento económico y la paz ciudadana, son claves para el gobierno que venga.

Presidente de la Unión Comunal de juntas de vecinos de Rancagua, Edison Pincheira:

“El trabajo de la Convención debe ser el reflejo del sentir ciudadano”

A dos años del estallido social se debe buscar fortalecer la vía institucional trazada y acordada mayoritariamente por la ciudadanía a través del plebiscito y posterior elección de Constituyentes. Los Convencionales Constituyentes deben tener las garantías y facilidades para el adecuado desarrollo de su labor, sobre todo en lo referente a contacto con la comunidad.

El trabajo de la Convención debe ser el reflejo del sentir ciudadano y que junto con plasmar las grandes demandas que el país reclama, debe generar un derrotero para que aquello no quede en letra muerta y se hagan las transformaciones sociales y políticas que Chile quiere y necesita. No sacamos nada con tener una linda Constitución si las garantías plasmadas no se ven materializadas en el mediano plazo, para ello lo importante es visualizar la estructura de un Parlamento que esté en sintonía con los cambios.

El estallido social debe marcar un antes y un después en la forma de hacer política de modo tal que quienes se desempeñen en la función pública sepan que son responsable de un mandato ciudadano el cual debiese poder ser revocable.

Diputada Alejandra Sepúlveda:

“Esperamos que este 18-O sea signo de las grandes transformaciones que Chile necesita”

Sin duda el 18 de octubre, es recordado y va a ser recordado en la historia del país como uno de los momentos más importantes de comienzo de la transformación de Chile. Creo además que la historia que atará la importancia a través del tiempo de este momento histórico y que dio origen a una nueva Carta Magna, donde el protagonista va a ser el pueblo y la voluntad de Chile a partir de los plebiscitos, tanto de entrada como de salida y la propia construcción de la nueva Constitución.

Lo segundo es que a pesar que llevamos dos años, todavía tenemos jóvenes que están presos sin tener el debido proceso en que la Fiscalía haya investigado. Nos preocupa que todavía tengamos familias que están esperando que concluyan los procesos judiciales, que se resuelva en justicia lo que corresponde a cada uno de ellos.

Y lo tercero es que a partir de esa fecha, debería dar comienzo a las grandes transformaciones sociales a pesar que permanentemente hemos tenido boicot de este gobierno de derecha y que ha querido por todos los medios tratar que no funcione esta Constitución. Esperamos que este 18-O sea signo de las grandes transformaciones que Chile necesita.

Diputado Juan Luis Castro:

“Que la Convención Constituyente haga y concluya muy bien su mandato y para debe tener un tranco más firme”

A dos años del estallido social no cabe duda que Chile cambió, pero debemos estar todos los que estamos en el aparato público en esa perspectiva. En este segundo aniversario, lo lógico es que la Convención Constituyente, haga y concluya muy bien su mandato y para eso debe tener un tranco más firme, más decidido para que más allá de lo mediático, halla acuerdos y una nueva Constitución durante el año 2022.

Pero también tenemos un nuevo gobierno que se elige en noviembre y eso será decisivo para el curso de lo que significa el nuevo Chile que emerge después del estallido y que no podemos defraudar. La gran tarea es sostener la profundidad del cambio, que se haga de verdad, que la gente participe en el próximo periodo electoral de noviembre, diciembre, y haya de verdad cambios que siempre se soñaron que el estallido nos puso en la cara y que ahora tenemos que resolver.

Diputado Javier Macaya

“Es necesario cumplir el acuerdo del 15 de noviembre”

Es necesario cumplir el acuerdo del 15 de noviembre. La constituyente aún está a tiempo de hacerlo. Confiamos que el acuerdo que firmamos hace dos años permitiría un proceso esperanzador que buscaba un mejor futuro y traer paz a nuestro país.

Y hoy, vemos con algo de decepción la contingencia política y un proceso constituyente no respetando las reglas del acuerdo, peleando por asignaciones, con censuras y falta de diálogo, usando las peores prácticas de la vieja política.

Senador Juan Pablo Letelier

“El camino es la materialización de un nuevo pacto social, económico, político y cultural que se debe plasmar en la Constitución”

Hay varios caminos a seguir. Uno, el principal, es la materialización de un nuevo pacto social, económico, político y cultural, que se debe plasmar en la nueva Constitución.

El segundo camino a seguir es que las instituciones que fueron brutalmente cuestionadas, deben legitimarse y una parte de aquello se va a reflejar en los procesos electorales a desarrollarse donde es fundamental que esos nuevos mandatarios estén alineados con una nueva mirada de Chile, un Chile para un nuevo ciclo, porque con el 18 de Octubre de hace dos años, se marca un cierre del ciclo previo.

Y en tercer camino a seguir, es que el país construya o recupere la forma democrática para resolver sus diferencias. Hay mucha rabia en nuestra sociedad, mucha insatisfacción, desconfianza y para que logremos una lectura constructiva para el futuro, es fundamental que logremos reencontrar los espacios de respeto, de tolerancia, de reconocimiento a la diversidad que constituye el nosotros. La sociedad chilena es más diversa de lo que muchos han querido reconocer y aceptar históricamente. Las banderas Mapuches, las demandas feministas, las minorías sexuales, en todos estos casos, lo que hay es un clamor de reconstruir el Nosotros más inclusivo.

Germán Arenas, Consejero Regional

“Que los pilares que impiden un país más justo en la constitución queden desterrados del nuevo Chile”

El 18-O de 2019 fue la expresión masiva de chilenos y chilenas ante las diferentes injusticias que entrega el sistema y en la que estamos inmersos y afectados como sociedad, en pensiones, salud, condiciones laborales, nexos políticos empresariales, autoridades desconectadas de la realidad, entre otros ejemplos, expresión que llevó a correr el cerco de lo posible, con la fuerza de la expresión popular.

Los actores políticos -que tenemos cargos de elección popular- debemos tener un trabajo territorial permanente, vinculación con la comunidad y en conjunto levantar las iniciativas que van a mejorar su calidad de vida desde sus barrios, hacia la región y país, con un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo, participativo, con justicia social, descentralizado, ya no hay espacios para que el desarrollo del país sea sin esos pilares.

El proceso constituyente tiene la misión de canalizar las demandas que por años vienen y veníamos planteando los diferentes gremios, como Fenpruss del sector salud, sindicatos y movimientos sociales como NO+AFP y medio ambientales, que los pilares que impiden un país más justo en la actual constitución queden totalmente desterrados del nuevo Chile que se construye y construimos, junto a una sociedad más empoderada y participativa.

Fernando Verdugo, Consejero Regional

“Debemos atender los cambios que deben gestarse en la nueva Constitución y defender a la gente de esfuerzo y de regiones”

Cuando en la campaña del 2013 José Antonio Gómez dijo que debíamos redactar una nueva Constitución y que el malestar de Chile iba a estallar, nos dijeron que fumábamos opio. Ahora se ha demostrado que el pueblo, con su racionalidad siempre va a buscar la salida pacífica, siempre va a buscar que no haya inestabilidad y esos son los caminos que debemos cuidar: fortalecer la democracia directa, atender los cambios que deben gestarse en la nueva Constitución y defender a la gente de esfuerzo y de regiones por sobre el gran capital.

Mauricio Valderrama, Consejero Regional

“El 18-O nos mostró que debemos acelerar los cambios sociales que necesita el país”

El 18 de octubre nos mostró que debemos acelerar los cambios sociales que necesita el país, donde la participación ciudadana sea un eje real y las comunidades puedan tomar sus decisiones para un desarrollo equitativo.

Hoy debemos mejorar y crear un robusto sistema de protección social en pensiones, educación y salud, y protección del medioambiente, donde todos y todas puedan de verdad desarrollar sus capacidades y lograr que puedan disfrutar de sus vidas. Como CORE tenemos que trabajar fuertemente para que estos cambios se produzcan de manera rápida y no seguir esperando las decisiones desde el centralismo.

Directora regional de PRODEMU, Nessy Moratelli:

“Debemos estar atentos en cumplir las expectativas por las que se realizó este estallido social”

Existen diversos caminos a seguir y uno de ellos, que esperamos todos los chilenos, es que se redacte una Constitución para todos. Que las autoridades escuchemos y demos confianza a la ciudadanía con honestidad y transparencia. Mejorar la calidad de vida mediante la creación de nuevas fuentes laborales donde las personas se sientan seguras y protegidas.

El 18-O y con la llegada de la pandemia, Chile cambió; por lo tanto, debemos estar atentos en cumplir las expectativas por las que se realizó este estallido social.

Seremi Bienes Nacionales O’Higgins, Christian Villegas:

“Estamos en un proceso de transformaciones que marcarán los próximos 30 años de nuestro país”

Si bien Chile viene cambiando desde el año 2006 en término de movilizaciones con la llamada revolución pingüina, seguida por movilizaciones de los trabajadores contratistas del cobre, forestales, movimientos regionalistas, movimiento no más AFP, etc. El 18 de octubre del 2019 se pone en evidencia una serie de desigualdades estructurales que vive la sociedad y que generó por primera vez un contexto y una enunciación política desde una postura de molestia que estaba instalada en la sociedad en sus diferentes capas, convergiendo en ese momento histórico llamado estallido social.

Desde ese punto, estamos en un proceso de transformaciones que marcarán los próximos 30 años de nuestro país, siendo el más relevante el proceso constituyente, que sin duda esperamos se desarrolle a través del diálogo y acuerdos, que logre concluir con una Constitución representativa de una mayoría y no de un sector.

Por otra parte, las fuerzas políticas tienen el gran desafío de reconstruir las confianzas con la ciudadanía que ha ido transformándose y que está dispuesta a repolitizarse de distintas maneras.

Seremi de Salud O’Higgins, Pablo Ortiz:

“La Convención Constituyente nos va a entregar un marco de propuestas de una nueva constitución política”

Hoy se requiere diálogo, hoy se requiere fraternidad, hoy se requiere construir paz social y esto se logra conversando, colocando todos los puntos de vista sobre la discusión, sobre la vida en sociedad y obteniendo un acuerdo social, un pacto social. Hoy tenemos una gran oportunidad de construir un nuevo país. Hoy la Convención Constituyente nos va a entregar un marco de propuestas de una nueva constitución política.

Hoy Chile tiene la gran oportunidad de fortalecer lo bueno que tenemos y de profundizar en justicia social. Hoy lo que quiere la gente es que haya una conciliación entre política y sociedad, donde la gente sienta que sus autoridades los interpretan de manera oportuna, con soluciones concretas a las necesidades de los más pobres y de quienes trabajan día a día y se esfuerza por salir adelante.

Esas necesidades tienen que ser expresadas en acciones concretas de políticas públicas con un estado eficiente y con un estado de servicio de la gente. Esta es la única manera que podamos avanzar y construir este país que tanto anhelamos, donde tengamos paz, alegría, fraternidad y paz social garantizada por un estado de derecho, moderno, que tanto necesitamos los chilenos.

Seremi de la Cultura y las Artes, Lucía Muñoz:

“Mantengo la esperanza que la Nueva Constitución sea rectora de los cambios que la ciudadanía necesita”

A mi parecer debemos avanzar en el diálogo honesto y realista, reconociendo en el otro sus valores y principios. Sin perder de vista que somos un país con muchas desigualdades, pero también de muchas oportunidades para cerrar brechas en diversos ámbitos y solo los acuerdos harán posible encontrar los mejores caminos para lograrlo.

Somos un país con una rica cultura y valiosas tradiciones que debemos mantener y sentirnos orgullosos, donde siempre debe estar presente el respeto y cuidado de los recursos naturales que tenemos como país.

Mantengo la esperanza que la Nueva Constitución sea rectora de los cambios que la ciudadanía necesita y que también acoja a todos en sus valores y principios. La Patria es una y debemos cuidarla.

Macarena Matas, candidata a senadora.

“La gente está cansada de ser excluida de los intereses políticos”

El proceso constituyente, que busca reflejar los anhelos y esperanzas del pueblo de Chile, necesitará en el Congreso de nuevos políticos, pues la gente no se cansó de la política, se cansó que los excluyeran de los intereses políticos. Años que gritan sus problemas y necesidades y no son escuchados. Ahora se necesita renovar la política con políticos que sepan escuchar y priorizar las necesidades de la gente. Que la persona, el ciudadano, sea el foco de interés político.

Como senadora me comprometo a tener mi foco en las personas, con una visión local de las necesidades, porque lo que necesitamos en O’Higgins no es lo mismo que necesitan en la Región Metropolitana.

Camila Espinoza, enfermera de Red Salud.

“Fue un día histórico”

Lo ocurrido el 18 de octubre debe recordarse como un día histórico, en el que la comunidad dijo basta a los abusos sufridos durante años por los políticos de nuestro país. Independiente de no estar de acuerdo con la forma, es decir, los desmanes, creo que era necesario que las personas se juntaran y lucharan juntas por un propósito. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien y respetarnos de ahora en adelante.

Paloma Martin, estudiante de enfermería.

“Un antes y un después”

Para mí lo que debería pasar es seguir aportando para que todo lo ocurrido en el estallido social sirva, marque un antes y un después en todos nosotros. Que las vidas, las violaciones a los derechos humanos y todas las cosas malas que debieron vivir las personas sean tomadas como un ejemplo y se mejore dos años después. Ojalá que los constituyentes lleguen a buen puerto y redacten un escrito que nos deje conformes y nos mejore como sociedad.

Francisca Padrón, dueña de Moda Vikinga.

“Debemos mantenernos firmes”

A raíz del estallido social, muchas personas tuvimos que ver opciones para conseguir dinero, en mi caso, tuve que poner mi emprendimiento de cosas para mujeres y por suerte, me resultó. Al día de hoy, me parece que el camino es el de seguir luchando por nuestros ideales, pero dejando de lado el vandalismo. Como sociedad, debemos mantenernos firmes y seguir dando pasos importantes como fue el conseguir que un grupo de personas estén trabajando en una nueva constitución para nuestro país.