Con el objetivo de brindar una oportunidad de aprendizaje y una experiencia enriquecedora de inserción laboral para jóvenes estudiantes a Codelco, se inició la postulación al Programa de Verano de Prácticas y Memorias 2022, desde el 6 hasta el 31 de octubre, cuyo propósito es establecer una fuente de identificación temprana de talento de profesionales y técnicos para impulsar la transformación corporativa.

Con una duración de tres meses de práctica y seis de memoria, la finalidad es incorporar a la compañía estudiantes de distintas áreas y carreras comprometidos con el progreso del país, flexibles, con ganas de aprender e innovar y que busquen impulsar cambios colectivamente.

Gustavo Padilla, que ingresó en mayo a hacer su práctica profesional en la Gerencia de Recursos Humanos, cuentan su experiencia en la Corporación. «Trabajar con personas de distintas disciplinas ha sido muy gratificante para ver distintos puntos de vista, desde lo profesional y técnico. En Codelco el trato con las personas es muy bueno, las preparan de forma integral y se preocupan mucho por su seguridad, la cual es vital para sentirse cómodo dentro del ambiente laboral”, explicó.

El joven profesional contó que “por la discapacidad visual que tengo, mi trabajo tiene que ser en la oficina, ya que tengo un 50% de visión y no puedo andar mucho en terreno. Por eso, me dieron todas las facilidades para hacer la práctica 100% en teletrabajo. Codelco es una familia y estar dentro se siente así. No solo tienes compañeros de pega, si no que creas amistades que quizás perdurarán toda la vida».

¿A quiénes se busca?

Estudiantes de distintas áreas y carreras comprometidos/as con el progreso del país, flexibles, con ganas de aprender e innovar y que busquen impulsar cambios colectivamente. Valoramos el desempeño académico, así como tus iniciativas y participación en actividades extra académicas.

¿Qué ofrece Codelco?

3 meses de práctica y 6 meses de memoria

Jornada laboral sin turnos. De lunes a viernes o lunes a jueves, según el centro de trabajo.

Asignación económica

Traslado a faena y alimentación mientras dure la práctica o memoria.

Un tutor(a)que te guiará, evaluará y supervisará.

Se evaluará la opción de realizar teletrabajo, de acuerdo a la naturaleza de las funciones y proyectos que desarrollen los practicantes y memoristas, así como de la viabilidad en cada centro de trabajo.

Período de postulación