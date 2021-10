Por: Gisella Abarca.

En estado de alerta se mantienen gremios del Hospital Regional Rancagua luego que este martes no quedaran conformes con la respuesta entregada por la dirección en la reunión multigremial del recinto asistencial, en que se mantiene la postura de reconvertir camas médico quirúrgicas infantiles y gineco obstétricas a unidades médico quirúrgicas de adulto, quedando Cirugía Infantil con 20 de sus 32 camas. A esto se le suma la redistribución de personal al interior del centro de salud y otros puntos expuestos por los trabajadores.

Así lo expuso el Presidente (s) de la FENATS (Federación Nacional de Trabajadores de la Salud), Roberto Vasconcelo “El director no cambia la postura. Ahora está dando un poco más de camas; antes eran 10, ahora son 20; aumentó 4 camas. Esto no lo tomamos de buena forma, es una respuesta insuficiente, porque somos un Hospital Regional que atiende a toda la comunidad y con ese número de camas no alcanzamos a dar cobertura a las 33 comunas, si sacamos la cuenta están dejando media cama por comuna”, subrayó.

En tanto, la Presidenta de ASIAP (Asociación de Técnicos Paramédicos), Verónica Salgado indicó “como ASIAP no estamos de acuerdo ni conforme con la situación que está pasando en el Hospital, porque el director un día dice una cosa y al otro se desdice. En una reunión dijo que iba a haber 10 camas, después dijo 16 y hoy nos dice que habrán 20, puede que mañana diga que desaparece el servicio”, expuso molesta la funcionaria.

La dirigente gremial agregñó que “La molestia que tenemos tanto ASIAP como FENATS es la falta de compromiso del director hacia los funcionarios, la forma prepotente de actuar, el hecho que en ningún momento llame a reunión para informar de las modificaciones que se van a realizar en los distintos servicios. Hay un decontento generalizado en contra del director del hospital”.

Es por esto que ambos gremios que se mantienen en estado de alerta tendrán reunión con sus asociados para determinar los pasos a seguir “Hoy (martes) hablaremos con los asociados y en asamblea de mañana (miércoles) se le dará la información a los funcionarios para que decidan si hay o no movilización. Si la asamblea acepta, tendremos una movilización de advertencia por 12 horas, para que la dirección analice su decisión; pero si no hay una respuesta acorde a las demandas seguiremos de manerea indefinida con una movilización”, explicó Vasconcelo, palabras a las que se sumó Salgado.

ENFATIZAN QUE NO SE VERÁ AFECTADA LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA INFANTIL

Desde el Hospital Regional Rancagua indicaron que mediante un plan maestro de complejización de camas, el centro de salud realizó una reconversión de unidades y redistribución de personal pediátrico para apoyar la atención clínica de sus pacientes adultos.

“El aumento de la ocupación de camas en UCI, UTI, Servicio de Cirugía Adulto y Servicio de Medicina, producto de la pandemia del Covod 19, el trabajo de listas de espera, urgencias, la creación de la Unidad Coronaria, entre otros; nos ha obligado a tomar esta decisión de reducir camas en el Servicio de Cirugía Infantil de 32 a 20 unidades”, indicó el director del recinto hospitalario, Dr. Carlos Bisbal.

Agregando que “la determinación es de acuerdo a los índices ocupacionales e información del GRD (Grupos Relacionados al Diagnóstico) de la institución, de los cinco años previos a la pandemia (hasta el 2019). Los indicadores nos permiten asegurar que este plan es confiable y no afectará la atención de nuestros pacientes más pequeños”.

Con este plan maestro de complejización de camas, aseguran que el centro asistencial podrá reubicar personal de cirugía infantil en los diferentes servicios de hospitalización adulto.

Respecto a trascendidos sobre el cierre de los servicios de cirugía infantil y maternidad, y desvinculación de funcionarios, Bisbal, indicó “descartamos absolutamente que este plan implique cerrar ambos servicios, ni tampoco desvincularemos a personal o descuidaremos a nuestros pacientes pediátricos”, añadiendo “Queremos ser enfáticos en que esta reconversión de camas no significará una disminución de la actividad quirúrgica infantil”, concluyó.

SOLICITAN REVERTIR LA DECISIÓN

Recordemos que desde la semana pasada, una tensa situación es la que se mantiene al interior del recinto hospitalario luego que el viernes pasado desde la dirección fuera emanado el informativo interno nº 67 de reconvertir camas médico quirúrgicas infantiles y gineco obstétricas a unidades médico quirúrgicas de adulto, así como redistribución de personal al interior del centro de salud.

En este contexto, el Servicio de Cirugía Infantil registraría una reducción de 32 a 16 camas. Además el servicio sería trasladado a dependencias del módulo de pensionado en el 5º piso del establecimiento, mientrass que funcionarios, entre profesionales, técnicos y auxiliares serían reubicados en diferentes servicios de hospitalización adulto. Adicionalmente, el Servicio de Ginecología y Obstetricia serían reubicado en el módulo de pensionados del 3º piso y en el espacio que actualmente trabaja Cirugía Infantil.

A esto se agregan las problemáticas se han mantenido en pandemia los funcionarios, como uso de mascarilla N95 por un periodo de 4 turnos (6 a 7 días), alta tasa de contagio, recarga laboral, funcionarios que a la fecha no se han tomado descanso, único establecimiento en la región que suspendió feriados legales y permisos administrativos, la no renovación de contrato de más de 268 funcionarios y ahora reconversión de camas, expuso el Presidente (s) de la FENATS, Roberto Vasconcelo.

Es por esta situación es que autoridades regionales llamaron a la dirección del recinto asistencial a revertir la decisión. Entre ellos el Gobernador Regional Pablo Silva que se reunió con dirigentes gremiales de FENATS y de la ASIAP del HRR a quien manifestó su preocupación por la disminución de camas pediátricas y se comprometió a conversar con el director del establecimiento de salud para interiorizarse de la situación y buscar soluciones.