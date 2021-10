Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

Con “mucha alegría” y “sin ansiedad”. Así asegura estar el diputado Ramón Barros (UDI), en pleno periodo de campaña política. Y es que el parlamentario estará por séptima vez en la papeleta este 21 de noviembre, esta vez postulando al Senado.

Tras un primer intento fallido de llegar a la Cámara Baja en 1997, el ingeniero agrónomo hoy lleva cinco periodos consecutivos como congresista de la zona.

“Después de trabajar 20 años en lo privado y sin ningún cargo político en ningún gobierno, salté de ser agricultor a diputado”, rememora Barros. “Chile hoy requiere de experiencia, de personas que sean efectivamente de la región y estamos en un momento en que el país va a tomar decisiones muy importantes. Por eso más que nada respondí al llamado de mucha gente en asumir esta candidatura”.

Así, el padre de seis hijos ve esta elección como “una buena oportunidad de dar un paso natural desde la Cámara de Diputados al Senado” y reitera en más de una oportunidad que es un “hombre de terreno, que no busca las cámaras ni dando codazos por la cuña diaria ni en los matinales. Estoy en el territorio, que es lo único importante, haciendo puentes, oyendo, buscando soluciones, amén de los aspectos de orden legislativo”.

¿Cómo ve particularmente el escenario para las elecciones de noviembre?

“Creo que esta es una elección en un contexto complejo, pero la gente, al final del día, más que votar por partidos o ideologías, vota por testimonios, por trayectoria, vota por personas.

A mí siempre me llamó la atención, en mis votaciones, que la gente votaba (Juan Pablo) Letelier-Barros y eso te habla de que no hay clivajes y da cuenta de que las personas, en su absoluta mayoría, sacando un pequeño porcentaje que se mueve por ideologías o partidos, vota por personas. Por si están con ellos o no, por características personales, territoriales y creo que eso no va a cambiar”.

¿Cuáles son las prioridades legislativas?

“En primer lugar, tiene que venir una reforma al gasto del Estado muy profunda. Aquí tenemos dos opciones: en un país que está prácticamente endeudado entre el 40% y 50% del PIB, necesitamos más recursos para políticas sociales de toda índole y uno se va por un aumento de los impuestos, que puede ser un camino, mientras no matemos la inversión o terminemos recaudando menos por subir mucho los impuestos. Yo no me cierro, vamos a tener que hacer una reforma tributaria, pero lo más importante es dónde centramos el gasto.

Hoy gastamos de manera absolutamente ineficiente, entonces una reforma del Estado en cuanto al gasto, para poder tener más recursos por esa vía, sumado a una reforma tributaria razonable”.

¿Dónde están esos gastos ineficientes?

“El Estado centralizado traspasa programas y, en el intertanto de que esos programas lleguen a las personas, hay varias instancias con cantidad de funcionarios. Yo soy un firme partidario de que, con el nivel de desarrollo de Chile, tenemos que traspasar directamente los recursos y, por lo menos, duplicar los recursos municipales, que es la primera barrera que la gente enfrenta, para efectos de ir buscando soluciones.

Como en todo esto tiene que haber un contrapeso, tienen que existir contralores municipales dedicados a fiscalizar el gasto, que le pongan la firma a cualquier gasto que un alcalde quiera hacer respecto de esos recursos. Sobre todo, luego de todo lo que hemos visto. Así, Barros sostiene que solo un pequeño porcentaje de los dineros del nivel central “llega efectivamente a las personas y todo el resto se va quedando en el camino”.

Otro de los focos a los que apunta el candidato de la UDI son las pensiones: “Necesitamos un rápido acuerdo en materia del sistema de pensiones. Necesitamos aumentar las cotizaciones, ponernos de acuerdo en quién va a administrar. No estoy cerrado a nada. Lo que sí, es que tenemos que aprobar la ley corta ahora, que mejora las pensiones a mucha gente, pero el acuerdo central es qué sistema nos vamos a dar”.

Viviendas dignas y listas de espera en salud son otro de los temas que menciona el ingeniero agrónomo, quien destaca también un tema relevante para la región, como la creación de embalses y mejorar el riego tecnificado.

“Hoy los agricultores tienen 10% de tecnología y los medianos y grandes tienen 50%. Eso es producir agua, en definitiva, y ahorrar permite producir agua. Hay que construir embalses, recarga de acuíferos, tecnología de riego”, puntualiza.

¿Cuáles considera que son los pendientes en materia de regionalización?

Creo que tenemos que hacer una definición. Yo soy partidario de que el gobernador regional tome los poderes que le corresponden, en función de que ha sido electo por las personas. Hay aquí una ambigüedad de funciones que no me gusta, porque al final tiende a confundir a la gente y hay que clarificar quiénes toman las decisiones”.

Barros postula que es el gobernador quien debe tener las potestades en cuanto a la inversión regional, por lo que cree que es necesario cambiar el modelo de cómo llegan las platas a la región y la forma en que se define su uso.

“En la gran reforma al Estado que planteaba, tenemos que evitar que muchos recursos se establezcan vía ministerios y apostar porque la región determine qué se pavimenta y qué no, qué dobles pistas hacemos y qué no, qué escuelas construimos, qué puentes, pero que sea una decisión regional”, afirma el parlamentario.

“Las regiones tienen gente perfectamente capacitada para poder desempeñarse en los roles que la sociedad ha contemplado y no necesitamos importar a nadie. Nos sentimos orgullosos de O’Higgins, de que hemos desarrollado nuestras vidas acá y no necesitamos visitas que no conozcan mayormente la región, salvo los temas de orden electoral, y que nos vengan a hacer la pega, que perfectamente podemos hacer nosotros”, agrega.

Barros también es crítico de la actual dinámica que existe entre los gobernadores regionales y las delegaciones presidenciales.

“Esta cosa bicéfala me parece disonante. Si ya transitamos a eso ¿por qué se hace a medias? Esto no es nada en contra del delegado actual. Podría ser que de alguna manera redefinamos el rol de los consejeros regionales, en un ánimo de establecer un contrapeso”, postula.

De cara a noviembre, el actual diputado por el Distrito 16 asegura que “si las personas me han elegido cinco veces, es porque nunca los dejé botados. Soy terreno, más trabajo y menos política”. E incluso hace una apuesta sobre los resultados de las elecciones senatoriales en O’Higgins, con miras a un trabajo en equipo.

“Espero engancharme con quienes creo que van a salir electos, Alejandra Sepúlveda (FREVS) y Juan Luis Castro (PS), y entre los tres realizar una política en conjunto, en favor de nuestra región. Eso espero realizar y estoy a disposición, más allá de nuestras reyertas ideológicas”, asevera. “La gente lo que espera hoy día son políticos que den soluciones, que se pongan de acuerdo y saquen adelante transformaciones, para que puedan sentirse orgullosos de que piensan distinto, pero son uno para la región”.

Le mencionaré algunos temas para que responda sí, no, o si está de acuerdo o no. Matrimonio igualitario

“En contra”.

Adopción homoparental

“En contra”.

Aborto libre

“Creo en la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, en contra”.

Royalty minero

“Estudiable”.

Reforma al sistema de pensiones

“Prioridad uno para nuestro país”.

Cuarto retiro

“Creo en el 100% del retiro. Las personas tienen que hacer uso de su libertad, cuando lleguen a su edad de jubilación, deben tener la oportunidad de sacar el 100% de sus recursos”.