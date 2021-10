Por: Gisella Abarca

Una movilización que comenzó este jueves es la que mantienen funcionarios del Hospital Regional Rancagua asociados a FENATS y ASIAP esto a causa de una serie de situaciones que estarían ocurriendo al interior del recinto asistencial. Entre ellas la reconversión de camas médico quirúrgicas infantiles y gíneco obstétricas a unidades médico quirúrgicas de adulto, quedando Cirugía Infantil con 20 de sus 32 camas. A esto se le suma la redistribución de personal al interior del centro de salud.

Así lo comunicó el Presidente (s) de la FENATS Base HRR, Roberto Vasconcelo “somos un Hospital Regional que atiende a toda la comunidad y con ese número de camas no alcanzamos a dar cobertura a la región. En hemodiálisis hace más de un mes que 5 funcionarios están haciendo el trabajo de 15 atendiendo 50 personas y así se sumaron los problemas de los demás servicios. Tenemos gran parte de los funcionarios demostrando su descontento, estamos pidiendo dignidad y respeto para los trabajadores y para la comunidad, porque con medidas como éstas nos dejan en desmedro”.

El dirigente subrayó que “Ésta es una movilización de advertencia, si no llegamos a ningún acuerdo, si no nos llaman para solucionar este tema, el lunes retomamos de manera indefinida. Llamamos a la dirección a recapacitar en lo que está haciendo”, remarcó.

En tanto, la Presidenta de ASIAP, Verónica Salgado indicó “estamos movilizados con el servicio de medicina, cirugía infantil, pabellón, esterilización, maternidad, toma de muestra, porque todos los servicios tienen problemas”. Recordó que la movilización se desencadena por “la forma que se está manejando el Hospital, porque no escuchan, no suman a los gremios a las decisiones. No estamos pidiendo aumento de sueldo, sólo estamos pidiendo que se nos trate con dignidad. Que no cierren el servicio de cirugía, porque hay más de mil niños en lista de espera”.

A esto la dirigente agregó “Me gustaría que las autoridades vieran que el servicio de Cirugía Infantil tiene mitad de adultos y mitad de niños vulnerando sus derechos, porque si una colega está ocupada atendiendo un adulto y un adulto desorientado va a la pieza de un niño y se lo viola, ¿de quién va a ser la culpa? Hay muchas cosas de las que acá se está haciendo vista gorda”, expuso.

Mientras que ambos dirigentes revelaron que desde las jefaturas instruyeron que los funcionarios que se adhirieran a la movilización serían amonestados “me dijeron que si los funcionarios no volvían a trabajar, se les iba a poner anotaciones y se les iba a descontar el día”, indicó Salgado.

Reiteran que la ejecución del programa no afectará la actividad quirúrgica infantil

Por medio de un comunicado, desde el Hospital Regional explicaron que el aumento en la ocupación de camas UCI, UTI y de hospitalización adulto durante la pandemia, ha implicado una serie de esfuerzos para asegurar la atención de los pacientes. Antes de la pandemia, el establecimiento contaba con 20 camas UCI adulto, en el peack de ésta llegó a crear 100 y actualmente existen 36 camas UCI.

En ese contexto, el centro de salud se ha ido adaptado al escenario epidemiológico mediante un plan maestro de complejización de camas que implica reconvertir unidades y redistribuir personal. Metodología que se aplicará ahora en el Servicio de Cirugía Infantil con el objetivo de apoyar el cuidado de pacientes adultos donde se registra una alta demanda de atención.

“El aumento de la ocupación de camas en UCI, UTI, Servicio de Cirugía Adulto y Servicio de Medicina producto de la pandemia, el trabajo de listas de espera, urgencias, la creación de la Unidad Coronaria, entre otros; nos ha obligado a tomar esta decisión de reducir camas en el Servicio de Cirugía Infantil de 32 a 20 unidades”, indicó el director Dr. Carlos Bisbal quien agregó que “Los indicadores nos permiten asegurar que este plan es confiable y no afectará la atención de nuestros pacientes más pequeños”.

Explican que con este plan, el centro asistencial podrá reubicar personal de cirugía infantil en los diferentes servicios de hospitalización adulto para “apoyar a los funcionarios, dado que actualmente tienen una alta demanda de trabajo”, afirmó Bisbal.

Respecto a trascendidos de cierre de los servicios de cirugía infantil y maternidad, así como desvinculación de funcionarios, Bisbal descartó que el plan “implique cerrar ambos servicios, ni tampoco desvincularemos a personal o descuidaremos a nuestros pacientes pediátricos”. Por lo tanto “Queremos ser enfáticos en que esta reconversión de camas no significará una disminución de la actividad quirúrgica infantil”, concluyó.

Gobernador Regional, Pablo Silva:

“Hacemos un llamado a las autoridades del Hospital para que se acerque a los trabajadores y llegue a un acuerdo”

Mientras que el Gobernador Regional, Pablo Silva lamentó la situación que está ocurriendo en el Hospital Regional, diciendo “siempre tiene que haber diálogo entre el director y los trabajadores del Hospital, ellos han planteado una problemática que no sólo los afecta a ellos; sino que a todos los niños de la región si es que hay disminución de camas. Siempre preferir el diálogo, que las amenazas. Hacemos un llamado a las autoridades del Hospital para que se acerque a los trabajadores y llegue a un acuerdo para bien de la comunidad y de los trabajadores. Entendemos la molestia de los trabajadores y la movilización que están realizando, pero eso es voluntad del director de llegar a acuerdo y diálogo que favorezca un trabajo en conjunto, de equipo”.