Por: Sergio Araya Ibañez

Director de Carrera – Técnico en Odontología, mención Higienista Dental

CFT Santo Tomás – Sede Rancagua

El mes de octubre comenzó con la conmemoración del Día Mundial de la Sonrisa (World Smile Day), como cada primer viernes de octubre desde 1999. La efeméride nació por iniciativa de Harvey Ball, creador del icónico símbolo “smiley”, con el objetivo de que, por una vez en el año, todos sonriamos y realicemos actos amables, para así hacer sonreír a los demás. Sin embargo, sonreír no sólo mejora el estado de ánimo, alivia el estrés y mejora las relaciones entre las personas, sino también refleja la – a veces cruda – realidad de salud bucal de Chile y buena parte del mundo. Tener una sonrisa que contagie a otros puede no estar al alcance de todos, debido a falta de acceso y cobertura odontológica.

El daño bucal se acumula durante nuestras vidas; así, el segmento poblacional más afectado son las personas mayores. Artículos de investigación indican que, en Chile, las personas entre 65 y 74 años han perdido al menos 15 dientes, y 1 de cada 6 ha perdido la totalidad de su dentadura. Además, 6 de cada 10 personas en ese rango etario utiliza prótesis dental, según señala la Encuesta Nacional de Salud (2016-2017).

Es importante señalar que perder dientes no es parte del envejecimiento, y se debe a múltiples factores, como la falta de medidas preventivas suficientes durante la vida, no haber recibido tratamiento odontológico adecuado y oportuno por razones culturales, económicas, dificultad para acceder a servicios odontológicos, entre otras. La pérdida dentaria severa afecta la función masticatoria (comprometiendo la alimentación y nutrición), así como la autoestima y relaciones sociales. No poder sonreír como antes dificulta la comunicación con otros, llevando a la persona a aislarse de su círculo cercano.

Recomendaciones para el cuidado de prótesis dentales

Para mantener una buena salud bucal y prevenir las enfermedades bucales más frecuentes – como caries y enfermedad periodontal –, es necesario que profesionales y ciudadanía las tratemos como patologías crónicas, tal como la hipertensión arterial, o la diabetes.

Es fundamental entonces adoptar medidas simples y económicas, en comparación con el costo de los tratamientos que buscan reparar el daño en dientes y encías: reducir el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono (azúcares), reducir el consumo de tabaco y alcohol al mínimo, realizar la actividad que su estado físico permita, beber agua frecuentemente y mantener hidratada su boca. Además, visite a su dentista regularmente, para que evalúe su salud bucal y realice limpieza profesional para mantener sus dientes y encías sanos, y realizar un adecuado cuidado diario de dientes, encías y prótesis, siguiendo estos pasos:

Si usa prótesis removibles, retírelas de la boca para limpiarlas en su mano, con un cepillo suave y jabón líquido neutro por las zonas interna y externa (la pasta de dientes provoca rayas en la superficie, favoreciendo la acumulación de bacterias y restos de alimentos). Enjuáguela bajo el chorro de agua. Deberá instalarla en su boca después del paso 7. Semanalmente, se recomienda sumergirlas en agua tibia con tabletas efervescentes comerciales por al menos 30 minutos (se pueden dejar toda la noche si desea). Enjuagar bien con agua fría. Se recomienda retirar las prótesis algunas horas del día, de preferencia en la noche para disminuir el riesgo de acúmulo de hongos, inflamación de las mucosas, y de neumonía. Si usted no tiene dientes, avance al paso número 7. Para higiene de dientes y encías, utilice seda dental, cepillo interproximal u otro elemento indicado por su odontólogo(a) para limpiar los espacios entre los dientes. Esta zona suele ser donde inicia la gingivitis y periodontitis (enfermedades de las encías). Limpie sus dientes con un cepillo suave y pasta dental con fluoruro, mínimo 2 veces al día (después de desayunar y después de su última comida del día). No se enjuague, para mantener por más tiempo el efecto del fluoruro en sus dientes. Simplemente escupa los excesos de pasta. Cepille suavemente su lengua, encías, interior de las mejillas y paladar. Así, removerá excesos de pasta, restos de comida y bacterias que se alojan en la boca.

El 1 de octubre fue el Día Internacional del Adulto Mayor y, en Chile, octubre es el Mes del Adulto Mayor. Invito afectuosamente a nuestros lectores a acompañar a las personas mayores para que accedan a servicios odontológicos y motivarlos a mantener su salud bucal. El envejecimiento no se puede evitar; la pérdida dentaria sí.

*Sobre el autor: Cirujano Dentista de la Universidad de Talca, con experiencia en programa Más Sonrisas y práctica privada. Está cursando segundo año del Magíster en Odontogeriatría de la misma casa de estudios. Realiza docencia en instituciones de Educación Superior Técnico Profesional desde 2017; actualmente se desempeña como director de Carrera de Técnico en Odontología, Mención Higienista Dental, en Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua.