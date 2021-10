Por: Camila González Villarroel

Pese a que la celebración del aniversario de Rancagua fue el pasado 5 de octubre, ayer en una conferencia de prensa llevada a cabo en el patio de la Casa de La Cultura de Rancagua se informó que se comenzarán a desarrollar diversas actividades culturares y deportivas con el fin de conmemorar los 278 años de la ciudad histórica.

Dentro de la novedad de esta parrilla programática que se ofrece para las Fiestas Rancaguinas 2021, está la incorporacion de artistas locales, los que buscarán acercar su arte a la comunidad mediante diferentes shows en el Teatro Regional Lucho Gatica, como también por diversos sectores y barrios de las calles locales. La finalidad de esto, según comentó la máxima autoridad regional es el poder dar acceso a toda la población al arte y la cultura, un proceso que debe democratizarse, ante sus ojos.

Es bajo esta tónica que el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy comentó: “En primera instancia quiero señalar que estoy muy feliz de ver la casa de la cultura llena de nuestros artistas, donde las culturas y las artes se ven reflejadas. Estamos abriendo espacios en el teatro Lucho Gatica, cultura en los barrios y también en el centro de la ciudad donde queremos revitalizar con la cultura y las artes”. Ante ser consultado cuál será la tónica de lo que se verá en esta nueva versión de las fiestas rancagüinas, el edil señaló que “estas fiestas rancagüinas, que hoy día podemos celebrar, con 278 años que cumple Rancagua, lo vamos a hacer junto a los artistas, llenando las calles de música, colores y teatro. Esto es muy importante por este tiempo que hemos vivido con la pandemia y que ahora en apertura inicial tenemos la oportunidad de celebrar y entregarle estos espacios a nuestros artistas”.

Godoy, aprovechó el espacio para hacer un llamado a la comunidad a ser parte de la celebración y toda la parrilla programática entregada por el municipio: “Invitamos a todos los vecinos y vecinas de Rancagua que puedan tomar esta programación y asistir, pero siempre con el cuidado y recomendación de tener en cuenta todos los cuidados y protocolos necesarios para que podamos disfrutar sin tener que lamentar un aumento en los contagios por Covid-19”

Finalmente, la autoridad se refirió a los artistas que serán parte de este nuevo aniversario de la ciudad, puntualizando que: “el 90% de la parrilla son nuestros artistas locales, lo que se traduce en casi 30. Tenemos también otros nacionales que van a estar en el teatro regional, en los barrios, en espacios culturales y camiones que van a recorrer con los artistas, llevando alegría y también humor porque falta nos hace reírnos y disfrutar en este tiempo de pandemia”.

Desde la vereda de quienes tendrán el roll de entretener a la comunidad, conversamos con Pablo Silva, reconocido artista local quien no ocultó su felicidad al ver que la cultura llegará a los barrios este año: “En la cobertura barrial comunitaria deben estar las artes siempre. Esto lo aprendí desde muy chiquitito donde yo veía que iban en caminos a los barrios. Yo lo vi y disfruté y me quedé con eso en mi corazón para hacerlo, y lo he replicado por casi 15 años llevando cultura gratis a los pasajes de Rancagua y claramente eso es vital para el desarrollo humano y comunitario, que los vecinos y vecinas tengan acceso real a la cultura y esto debe ser un derecho”.

De forma adicional, Silva también agradeció al edil de la comuna por volver a conectar estos espacios con la gente, situación que según dijo, no ocurrió por años:

“El señor alcalde viene con la mirada de la cultura en los barrios y agradecemos eso. Estoy muy contento, muy feliz de que se abran las ventanas y todas las puertas para todos y todas porque es necesario, dejando atrás las odiosidades y con toda la humanidad que nos caracteriza a todos nosotros que recibimos cariños a través de las artes”.

FIESTAS RANCAGÜINAS 2021

Golden Big Band

22 de octubre, 19 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas desde el 21 de octubre en boletería del Teatro.

La viuda de Apablaza

Con Grupo Teatral Tiara

23 de octubre, 19 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas desde el 21 de octubre en boletería del Teatro.

Varieté de Circo

Con Colectivo Línea Continua

24 de octubre, 17:30 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas desde el 21 de octubre en boletería del Teatro.

Rumberos del 900

28 de octubre, 19 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas en boletería del Teatro, por informar

Pussycat

Con TeatroNo

29 de octubre, 19 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas en boletería del Teatro, por informar

Los Palmeros

30 de octubre, 19 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas en boletería del Teatro, por informar

Aquelarre de Mujeres en la Música: Cachuca, Cami Mour, Maka Meléndez y Pascuala Ilabaca

31 de octubre, 19 horas

Teatro Regional Lucho Gatica

Entrega de entradas gratuitas en boletería del Teatro, por informar

FIESTAS RANCAGÜINAS 2021 EN TU BARRIO

Noches temáticas musicales en diferentes sectores de Rancagua, protagonizadas por artistas regionales

21 de octubre, 19 horas

“Noche del recuerdo”

Artistas: Los Inolvidables, Lucy Rey y Ariel Godoy. Participa Sindicato de Músicos de Rancagua

Lugar: Sector San Ramón, kilómetro 6.

22 de octubre, 20 horas

“Noche Latinoamericana”

Artistas: Pablo Silva, Grupo Antu-huara y Mari Ajo

Lugar: Parque Lourdes

23 de octubre, 20 horas

“Noche Fusión y Jazz”

Artistas: Alejandra Stevenson, Kurruf y Junios

Lugar: Plaza Villa Triana

FIESTAS RANCAGÜINAS: BOULARD ESTADO

Lugar: Estado con Gamero

Público escuchará música en el centro, mientras locales del sector sacan sus mesas para que las vecinas y vecinos disfruten mientras comparten comidas y bebestibles, en un ambiente cargado de color y sonidos

IMPORTANTE: Acceso liberado, sin entradas, por orden de llegada



28 de octubre, 19 horas

“Noche de Soul y Reggae”

Artistas: Isaías Ras, Katia Guerrero, Joshua y su Banda

29 de octubre, 19 horas

Noche de Rock

Artistas: La Sola Banda, El Carbonada, Darío Galán

30 de octubre, 19 horas

Fiesta Pachanguera

Artistas: Liss, Zetáceos, Osvard el Sabor Colombiano

FIESTAS RANCAGÜINAS SOBRE RUEDAS

El humorista nacional Felipe Avello y Banda Ilusión recorrerán la capital regional el 29 y 30 de octubre sobre un camión que los llevará por distintos sectores para llevar alegría a los vecinos y vecinas de la ciudad, en una oportunidad única de disfrutar de su talento de manera gratuita.

En torno al camión se instalarán sillas para que el público se siente y disfrute más comodamente.

Acceso liberado, sin entradas, por orden de llegada, con pase de movilidad habilitado y carnet de identidad.

Viernes 29 de octubre

16:00 horas: Parque Comunal de Rancagua

18:30 horas: República con Calle Uruguay

21:00 horas: Plaza Los Alpes

Sábado 30 de octubre

16:00 horas: Plaza Rancagua Sur

18:00 horas: Parque Lourdes, 18 horas

21:00 horas: Las Tranqueras