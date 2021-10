-Contenido Patrocinado-

Con un emocionante encuentro entre militantes, candidatos y simpatizantes de Renovación Nacional, el partido presentó oficialmente a sus representantes para las próximas elecciones del 21 de noviembre, entre ellos la postulante al senado, Macarena Matas Picart.

En la actividad, realizada en Requínoa, Renovación Nacional proclamó como candidata a senadora a Macarena Matas Picart, quien recibió el respaldo de las principales figuras nacionales del partido.

Al evento asistió el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, el diputado por la zona y secretario general, Diego Schalper y la vicepresidenta nacional, Mónica Risopatrón, además del presidente regional de RNVíctor Blanco y la secretaria Lucía Muñoz.

Durante su discurso el senador Francisco Chahuán, destacó el empeño, esfuerzo y calidad profesional de Macarena Matas.

“Macarena Matas será la primera senadora de la región de O’Higgins. Estamos convencidos que le va a poner el corazón y el alma para representar a cada uno de los vecinos de esta región en el parlamento”.

Por su parte, el diputado Diego Schalper indicó que para él Matas, que será una diferencia sustantiva en el Senado.

“Necesitamos mujeres profesionales, con coraje y, lo más importante de todo, dispuestas a defender las cosas difíciles”.

La ex coordinadora regional de seguridad agradeció el apoyo entregado tanto por los líderes de RN, como por sus bases, pero en especial el que día a día le entregan desinteresadamente los vecinos de la región. Además, Macarena Matas manifestó que Chile está en un momento histórico y las próximas elecciones representan la bisagra de la historia que se construirá en los próximos 30 años.

“Creo en una región de O’Higgins más justa, más humana, más equitativa. Debemos evitar que Chile caiga en la izquierda latinoamericana, y eso depende de que todos lo que estamos en la región lo hagamos posible”, recalcó la abogada.

Asimismo, la candidata Matas en su discurso, manifestó que “lucharé por una región dónde las personas no tengan que hace una rifa para financiar una enfermedad, donde las pymes no tengan miedo de que le suban los impuestos, les roben o les saqueen el local. Dónde las mujeres podamos incorporarnos al mercado laboral con leyes anticorrupción que mejoren la probidad”.

Finalmente, la candidata a senadora destacó la importancia que su partido ha tenido en distintos momentos de su vida.

“La vida no ha sido fácil, pero siempre he tenido a mi lado a los amigos de Renovación Nacional… Para mí Renovación Nacional, no es sólo mi casa política, sino que también quien me ha visto crecer, y la visto con mucho orgullo cuándo voy a la radio, en el taco o en la feria”.

La candidata a senadora en el evento entregó estrellas a los candidatos asistentes, que representan su compromiso y mística dentro de RN.

-Contenido Patrocinado-