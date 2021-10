Mackarena Gallardo

Directora Comercial de Rompecabeza

Crear un perfil de RRSS desde cero es similar a estar en un lugar donde no se conoce a nadie, o donde no hablas el mismo idioma. Cero followers, cero likes, cero interacciones; un perfil en blanco, listo para ser lo que quieras. Esto puede ser intimidante, pero también una gran oportunidad para revisar el sentido y objetivos de una marca.

El primer paso es encontrar tu por qué, cuál es el propósito, tener claro el objetivo de la marca. Esto hará que sea más atractiva para la comunidad, y permitirá trazar propósitos claros..

Para desarrollar este porqué, el llamado “círculo dorado” es una herramienta de trabajo, que permitirá responder tres preguntas claves para plasmar la historia de la marca; ¿Quién es? ¿Qué hace? y ¿Por qué importa? Luego, hay seis elementos claves a integrar en la estrategia de RR.SS.:

Diálogo

Las RRSS son un diálogo constante. Para dominarlas debes dominar el arte de la conversación. Siempre haz preguntas abiertas para generar una acción en quien lo lee. Y lo más importante: mantén tu mente abierta, ya que todos tienen derecho a expresarse, aún si no estás de acuerdo con lo que están diciendo.

Contenido perenne

Mientras más identificable seas en las RRSS más interacciones tendrás. Si eres identificable sigues siendo relevante para tu comunidad. Haz contenido perenne para que nunca muera.

Autenticidad

Las RRSS se han tornado un mundo de muchos fakes, por lo que ahora es muy importante ser lo más real posible. Sé lo más auténtico posible y atraerás al público al que realmente quieres llegar.

Valor

Dar valor es educar, entretener, inspirar, conectar y generar potenciales clientes con tu comunidad. Aporta valor para crear influencia.

Tener opinión

Mostrar que tu marca tiene una opinión es mostrar a tu audiencia el qué o por qué haces algo. Esto humaniza tu marca y aumenta el compromiso de tu comunidad.

Nicho-clientes

Esto es muy importante porque no todos son tus clientes. No puedes crear contenido valioso hasta que no sepas quiénes son tus clientes y quiénes están viendo este contenido.