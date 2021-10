Por: Patricio Miranda Humeres

Músico, poeta y cantautor, Claudio Iturrieta es un hombre que no anda con medias tintas. A sus 60 años, ha vivido en Valparaíso, Santiago y hace 18 años que se instaló en Pichilemu.

Hoy, es militante de Unión Patriótica (UPA), partido que, dice Iturrieta, mantiene “el verdadero sentido de ser comunista” y es crítico de la tienda que hoy preside Guillermo Tellier. “El Partido Comunista de Chile perdió su rumbo hace mucho tiempo. Renuncié a él cuando lo atrapó la Concertación o Nueva Mayoría. Soy amigo de don Eduardo Artés (candidato presidencial de UPA) y por ahí me convencieron de militar aquí”, cuenta Iturrieta.

¿Cuáles son sus motivaciones para llegar al parlamento?

“Yo doy la lucha desde todas las trincheras posibles. Desde la música, desde mis canciones, desde mi poesía, desde mi cargo como dirigente social. Permanentemente doy la lucha y creo que es válido hacerlo desde todas las fronteras, por eso creo que hay que hacerla desde el Senado, desde el Congreso. Si bien no creo mucho en la lucha electoralista, siento que hay que darla desde la trinchera de las elecciones”.

¿Dónde van a estar sus focos y banderas de lucha desde el Congreso?

“Creo que los cargos de elección popular tienen que hacerse con la gente y por la gente. Es muy arrogante decir que yo, Carlos Iturrieta, desde el Congreso voy a arreglar una situación. Es la misma gente la que decidirá, si es que salgo electo, lo que tendré que hacer en el Senado. No creo que seamos semidioses como para decidir nosotros qué hacer. Creo que fue claro el 18-O y la elección del Apruebo o el Rechazo, la gente dijo que no quería más de lo mismo.

Y nosotros no somos más de lo mismo, tenemos que hacerlo con la gente porque son ellos los que deciden ahora. No el Congreso ni el Presidente, que es un monigote que está puesto ahí aguantando para terminar su periodo. La gente tiene que decidir qué hacer y nosotros vamos a ser meros intermediarios entre ellos y las leyes. La gente tiene la sabiduría suficiente para hacer de Chile un gran país”.

¿Cómo va a llevar esa voz de las personas a la hora de votar en la Cámara?

“Conversando con la gente, reuniéndome con la gente y viendo las inquietudes que tienen y lo que hay que hacer. No depende de una persona, depende de un colectivo de personas. Creo que no es difícil. La gente tiene, en su sabiduría, la película bien clara de lo que hay que hacer.

No voy a firmar nada desde mi conocimiento o desde mis entrañas. Voy a firmar desde lo que la gente necesita y pide”.

¿Cómo será ese trabajo territorial? La crítica constante a algunos políticos es que solo aparecen en sus distritos o circunscripciones en época electoral

“Yo pienso hacer todo desde Pichilemu. No necesito radicarme en Valparaíso para hacer lo que hay que hacer. Al contrario, necesito estar en el territorio, con la gente, que son quienes van a hacer las leyes y determinar mi funcionamiento”.

¿Cree que estas elecciones en particular son especialmente complejas, dado el actual escenario político? ¿Cree que lo favorece o perjudica de alguna forma?

“Nosotros somos un partido que tiene muy pocos recursos económicos, por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos en desventaja. Los partidos políticos tradicionales tienen todo el poder. Y pasó eso en las elecciones de los constituyentes, donde aparecieron todas las palomas pero sin los logos de los partidos, todos se llamaban independientes.

Ahora, con las elecciones de noviembre, está pasando que nos estamos polarizando. Siento que, por ejemplo, los comunistas que querían votar por Jadue, su opción clara y natural debería ser Unión Patriótica. La única alternativa de verdadera izquierda es UPA. Y claramente la gente que quería votar por Lavín, no va a votar por Sichel, va a votar por Kast.

Entonces está muy abierto el cuento de las elecciones, puede haber sorpresas y las encuestas está claro que no arrojan un resultado positivo. Puede que en este minuto el ‘profe’ Artés marque un 1% o 2% en las encuestas, pero que haya una gran sorpresa en noviembre”.

¿Por qué las personas deberían marcar su nombre en la papeleta en noviembre?

“Si Chile despertó el 18 de octubre, tiene que despertar también en las urnas. Creo que claramente el pueblo, en un 80%, dijo que no quería más de lo mismo, así que simplemente le pido a la gente que vote por alguien que no sea más de lo mismo. Ni siquiera les pido que voten por mí. Voten por alguien que no sea más de lo mismo.

Ya la gente no les cree a los demás, todos los votos que tienen son por cuestiones aparte de la ideología, es por plata, intereses económicos, por otras cosas. Pero claramente la gente de verdad, del pueblo, con un mínimo de cultura cívica, no quiere más de lo mismo y debería votar, esta vez, por alguien diferente”.

¿Cuál es su visión sobre la descentralización y el gallito que persiste sobre las atribuciones entre delegados presidenciales y gobernadores regionales?

“Claramente todos los intentos de descentralizar este país han fracasado. La descentralización tiene que nacer a partir de los territorios mismos. Los municipios deberían ser verdaderos gobiernos locales, independientemente del gobernador o el delegado presidencial. Creo que esa es la lucha que hay que hacer desde el mismo territorio.

La Nueva Constitución tal vez lo aclare un poquito más, pero nosotros mismos acá en Pichilemu y en la región, el centralismo viene de parte de Rancagua. Está todo allá.

Claramente hay que hacer una lucha ahí, desde el territorio y es fundamental la labor de los concejales y los alcaldes. Voy a luchar para que eso sea así, porque de otra manera, no va a haber descentralización”.

Le plantearé una serie de temas para que me responda sí, no, si está de acuerdo o en desacuerdo.

Matrimonio igualitario

“Sí”.

Adopción homoparental

“Sí”.

Aborto libre

“Sí”.

Reforma a las pensiones

“Sí, claramente”.

Cuarto retiro de fondos previsionales

“Sí. Y un quinto, un sexto y un séptimo”.

Royalty Minero

“Sí”.