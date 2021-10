Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

Una tendencia sostenida al alza de casos Covid 19 es lo que en estas últimas semanas está presentado la región de O’Higgins acoplándose así a la inclinación que presenta el país respecto a nuevos casos de Coronavirus que este lunes presentó 1.677 nuevos casos.

Y es que en el mejor momento de la pandemia, el 22 septiembre, la región presentó 12,3 casos activos x 100.000 habitantes. Este lunes 25 de octubre -un mes más tarde- la tasa de casos activos se ha incrementado a 38,7 personas x100.000 habs.

En septiembre la positividad regional fue de 1.2%, mientras que en lo que va de octubre, ya marca 2.0%

En agosto hubo 780 personas contagiadas de coronavirus, en septiembre fueron 586 casos de Covid y al 25 de octubre ya van 987 casos superando a los meses anteriores. “Es probable que en los próximos 5 días superemos los 1.100 casos, lo que significa que vamos a tener un incremento del doble de agosto en cantidad de contagiados”, subrayó el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz.

“El aumento de casos en los últimos 7 días fue de un 55%, la positividad regional hoy (lunes 25) es 2.9% y el promedio de este mes es 2.0%, recordar que en septiembre fue 1.2%; por lo tanto, estamos enfrentado un aumento sostenido de contagiados. Estamos en una situación de alerta”, remarcó la autoridad sanitaria.

RETROCESO

Este aumento sostenido de casos se concretó este lunes en que las autoridades nacionales informaron el retroceso a Preparación de Rengo y Pichilemu a contar de este miércoles 27 de octubre, a las 05:00 am, acompañando así a Paredones que el 20 de octubre también retrocedió en el plan Paso a Paso de Apertura Inicial a Preparación.

Esto, según detalló el Seremi Salud es por el aumento de contagios en esas comunas “Rengo tiene una tasa de activos confirmados de 86,3 personas por cien mil habitantes, mientras que la tasa regional es de 38.7, esta comuna la duplica, mientras que la positividad comunal es de 4%”.

En relación al número de casos totales semanales, indicó la autoridad sanitaria “observamos un aumento en las últimas semanas y pasó de 21 contagios de la semana del 11 al 17 de octubre, a 56 casos la semana del 18 al 24 de octubre, generándose un incremento por sobre el 100%”.

Añadió que si bien en la región existen 19 brotes de Covid que afectan a 75 personas -18 comunitarios y uno laboral- Rengo concentra 4 de ellos que afecta a 54 personas, siguiéndole, Rancagua con 3, Mostazal 3, Chépica 2 y Requínoa 2.

En tanto, Pichilemu retrocedió ya que al analizar los casos de manera semanal, presenta una fuerte variación de la semana del 11 al 17 de octubre donde sólo tuvo 3 contagios, mientras que la semana del 18 al 24 de octubre presentó 17 casos. La comuna presenta una tasa de incidencia de 95,1 por cien mil habitantes y una positividad comunal de 4,1%. “este indicados ha hecho que en Pichilemu se vea fuertemente afectado y es producto de un brote comunitario”, dijo Ortiz.

Con estos cambios, en la región hay 30 comunas en Apertura Inicial y tres en Preparación (Ver recuadro)

FUERON INFORMADOS 68 NUEVOS CASOS COVID

Este lunes fueron informados 68 nuevos casos de Covid y un fallecido. Rancagua lidera la cifra de contagiados con 21 nuevos casos, San Vicente tuvo 11, Machalí 6, Rengo 4, Las Cabras 3, San Fernando 3, Pichidegua 3, Pichilemu 2, Palmilla 2, Santa Cruz 2, Nancagua 2, Codegua 2, uno en Chimbarongo, Coinco, Malloa, Olivar, Requínoa, uno en otras regiones y uno sin notificar.

Con 2.038 muestras de PCR analizadas, la región presenta una positividad de un 2.9%.

Sobre la distribución de pacientes, hay 48 personas hospitalizadas. 26 se encuentran en el Hospital Regional, 6 pacientes en clínica Fusat, 6 en el Hospital de San Fernando, 4 pacientes en el Hospital de Santa Cruz, 3 en el Hospital de Rengo, uno en el Hospital de San Vicente, uno en clínica Isamédica y uno en Clínica Red Salud.

PERSONAS CON LA PATOLOGÍA ACTIVA

Rancagua: 129

Rengo: 55

San Vicente: 30

Santa Cruz: 22

Pichilemu: 17

Machalí: 17

Requínoa: 11

San Fernando: 11

Chimbarongo: 11

Las Cabras: 10

Paredones: 10

Codegua: 9

Nancagua: 8

Graneros: 8

Palmilla: 7

Pichidegua: 6

Placilla: 5

Olivar: 5

Mostazal: 3

Peumo: 2

Doñihue: 2

Coinco: 1

Coltauco: 1

La Estrella: 1

Litueche: 1

Malloa: 1

Quinta de Tilcoco: 1

Chépica: 0

Navidad: 0

Lolol: 0

Peralillo: 0

Pumanque: 0

Marchigue: 0

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN FASE 3 DE PREPARACIÓN?

-Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar: Para los alumnos la asistencia es voluntaria. Mientras que los establecimientos deben abrir de forma obligatoria.

-Permitidas las clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior: Permitidas.

-Reuniones en residencias particulares: Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.

-Atención presencial a público: Ej. Comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

-Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes.

–Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda:

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

–Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

-Actividad física y deporte

Lugar abierto: máximo de 100 ó 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: máximo de 25 ó 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

–Actividades sin interacción entre asistentes:

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Ej: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes.

Lugar abierto: 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos. Ej: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

–Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 10 personas y 20 personas si todas tienen Pase de Movilidad.