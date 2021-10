Por: Fernando Ávila F.

Este martes el Juzgado de Garantía de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un imputado por los delitos de sustracción de menor de edad y el delito de estupro, dando un plazo de investigación de 120 días.

La menor de 15 años había sido encontrada en la comuna de Machalí, en compañía de su padre biológico, pero previo a ello había sido su hermana quien había interpuesto una denuncia por presunta desgracia en la comuna de Doñihue, donde indicaba la desaparición de la menor desde la casa de su madre.

Es ahí cuando comienza el encargo a nivel nacional, iniciando la Policía de Investigaciones las diligencias que permitieron encontrar a la adolescente. Los detectives la encontraron en la localidad de Coya, sector Chacayes, junto a su padre biológico en una especie de ruco. El hombre no mantiene la custodia de la menor, por lo que fue detenido, tampoco la ha reconocido de forma legal. Además, el contacto que mantiene con ella es reciente, ya que hace poco salió de la cárcel.

Pese a ello, la menor y según lo informado por la PDI, habría hecho abandono voluntario de su hogar, siendo encontrada en buenas condiciones de salud, disponiendo el fiscal que de todas formas se le realizaran exámenes sexológicos.

Ya en la audiencia la Fiscalía señaló que existen elementos que indican que se estaría en presencia de un abuso sexual, quedando pendiente una serie de exámenes, ya que existe un déficit cognitivo en la victima, arriesgando el imputado una pena que comienza en presidio mayor en su grado medio, sumado a la que la hipótesis de estupro cuya pena también abarca la pena de crimen. “A primera vista se dan al menos, aparentemente, de que hay ciertos elementos de abuso, de un déficit cognitivo en la víctima y de la inexperiencia de esta en reconocer que antes no había tenido relaciones sexuales, para al menos configurar los ilícitos definidos por el ente persecutor, que es el delito de estupro y sustracción de menor”, indicó el Juez Víctor Ruiz.

Durante la audiencia de formalización se indicó que la menor durante el primer semestre de este año, habría tomado contacto con el imputado, ya que familiares y cercanos le indicaron que este sujeto, sería su padre biológico.

Según relató el fiscal Juan Andrés Fuenzalida con el pretexto de que querer estar más cerca de ella, el imputado llega a vivir al sector del Molino, Calle Diego Portales, comuna de Coltauco, por lo que teniendo en cuenta que la menor se llevaba mal con su madre y la víctima presenta un déficit cognitivo y trastorno de conducta, en el sector antes mencionado la habría besado y habrían tenido relaciones sexuales en al menos cinco ocasiones. Además le habría prometido amor y que nunca la dejaría sola, aseguró el fiscal.

ENCONTRADOS EN LOS CERROS

Así mismo la acusación señala que se trasladan hasta los cerros del sector de Coya de la comuna de Machalí, recorriendo más de 70 kilómetros, manteniendo el imputado a la adolescente en un campamento improvisado, sin agua potable, luz, ni energía eléctrica, alimentándose de la caza de un conejo.

En el lugar, el fiscal asegura que habrían mantenido nuevamente relaciones sexuales en reiteradas oportunidades.

Por su parte el defensor, Rodrigo Valenzuela, se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva, mostrándose en desacuerdo sobre la calificación de los delitos por los cuales su defendido fue formalizado, explica que no corresponde la sustracción de menores, ya que no se darían lo presupuestos de este delito, sino que el de una conducta de inducción a hacer abandono del hogar a un menor, que tiene una pena que solo parte en 61 días.

Sobre el estupro, la Defensa alega que el estudio sicológico que se le realizó a la menor no llegaba a conclusiones categóricas en cuanto a la credibilidad del relato, ya que si bien lo señala, no es de una manera contundente, sumado a que el informe sexológico es incompleto y no señala data de huellas, y tiempos concluyentes.

Pese a esto el tribunal decretó que el relato de la menor sería creíble pese a que quedan diligencia pendientes, por lo que a defensa apelará a la cautelar. La defensa además descarta la violencia y la intimidación hacia la menor.