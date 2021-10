Por: Gisella Abarca.

Hace dos semanas en el Hospital Regional Rancagua fue emanada la instrucción de reconvertir camas y redistribución de personal. Esto a causa de la situación sanitaria generada en pandemia que ha tenido como consecuencia un deterioro de las condiciones de salud, sobre todo de pacientes adultos con enfermedades crónicas y adultos mayores, lo que ha significado un aumento en hospitalizaciones obligando al establecimiento a adaptarse a nuevas circunstancias.

“La pandemia nos ha llevado por caminos complejos en virtud que hemos requerido de extremar los recursos del hospital (…) que nos obligó a aumentar la dotación de camas ventiladas (…). Eso nos obligó a complejizar camas, por ende tuvimos que suspender actividades electivas, lo que ocurrió en todos los hospitales del país”, expuso el director (s) del recinto de salud, Dr. Carlos Bisbal.

De este modo, para dar respuesta al ataque del Covid en el peack de la pandemia, el recinto trabajó con 100 camas UCI ventiladas, ocupándose 86 de ellas al asistir a 142 pacientes graves -106 en UCI y 36 en UTI- de ésta y otras regiones. Además de 178 pacientes derivados de los cuales 142 eran Covid y los otros restantes por otras razones.

Cabe destacar que los pacientes Covid del año 2020 fueron 1.335 y lo que va de este año, se han atendido 2.175 pacientes. El año pasado, los egresos Covid UCI ventilados fueron 115 y lo que va de este año son 196. Esta situación obligó a postergar actividades y acciones médicas, entre ellas operaciones como artrosis de cadera, problemas oculares, cirugías electivas, aumentando así las listas de espera, comentó el facultativo.

PLAN DE COMPLEJIZACIÓN DE CAMAS

Lo anterior, llevó a los directivos a diseñar y ejecutar un plan maestro de complejización de camas que implica reconvertir unidades y redistribuir personal. Para ejecutar este plan, implica una serie de cambios al interior del recinto asistencial, entre ellos reconversión de camas médico quirúrgicas infantiles y gineco-obstétricas a unidades médico quirúrgicas de adulto con el objetivo de apoyar el cuidado de pacientes adultos donde actualmente se registra una alta demanda de atención.

“La disminución de la pandemia nos permitió ir cambiando el foco de nuestro trabajo, volviendo a reorientar el hospital a este tipo de necesidades, porque producto de esta postergación de intervenciones que hemos visto en algunos pacientes crónicos, sobre todo adultos y adultos mayores, que han experimentado descompensaciones y complicaciones en sus patologías ha obligado a la hospitalización, lo que conlleva un aumento en la necesidad de asignar camas para adultos”, detalló Bisbal.

A esto agrega que la actividad Pediátrica y de Cirugía Infantil “también se vio disminuida como efecto de la pandemia y porque se pueden buscar herramientas de solución a la cirugía infantil como lo es la Cirugía Mayor Ambulatoria que antiguamente no se hacía y que ahora estamos implementando”, disminución que también se presentó en el Servicio de Maternidad, lo que les permitió recurrir a esas camas y reorientarlas a la atención del adulto, declaró el director.

“Eso es lo que hemos estado haciendo y se hizo durante toda la pandemia -dijo- no es una situación actual; y de ahí nace este traslado del Servicio de Cirugía Infantil a una dependencia que tiene un menor número de camas, porque se sustentan los datos epidemiológicos”, dando cuenta que hasta el viernes pasado de las 32 camas del servicio habían 6 de ellas ocupadas con niños hospitalizados.

Es aquí donde el Servicio de Cirugía Infantil registrará una reducción de camas quedando con 20 de las 32 unidades, con la posibilidad de aumentarlas de acuerdo a la demanda de hospitalizaciones pediátricas. Para esto, el Servicio de Cirugía Infantil será trasladado al 5º piso del establecimiento a dependencias de Pensionado. Esta decisión permitirá disponer de funcionarios que serán reubicados en diferentes servicios de hospitalización adulto, manteniendo sus funciones clínicas en el cuidado de los pacientes.

Adicionalmente, el Servicio de Ginecología y Obstetricia será reubicado en Pensionado 3º piso y en el espacio que actualmente trabaja Cirugía Infantil. Este cambio permitirá que el Servicio de Medicina pueda disponer del módulo de Ginecología, manteniendo el orden de sus instalaciones para la atención de pacientes.

“Cirugía Infantil no necesita la cantidad de camas que tiene actualmente. Eso va a tener un impacto que permitiría la redistribución de los funcionarios y es ahí donde nace el problema (movilización) donde algunos de ellos no están dispuestos a trasladarse a otros servicios al interior del Hospital”, comentó Bisbal.

En esta línea, el director (s) explicó que el primer beneficio de este plan de complejizarían de camas es “reorientar el recurso de camas y humano a las áreas donde más se les necesita”, y es que según detalló de una dotación original de 20 camas UCI y 40 camas UTI a comienzos del 2020, el recinto asistencial actualmente cuenta con 36 camas UCI y 60 camas UTI; es decir, creció en 16 camas UCI y 24 camas UTI. Estas camas “las teníamos en el excedente histórico de camas no ocupadas de Maternidad y en el excedente histórico de camas de Cirugía Infantil”, argumentó.

Según explica el galeno, los servicios son dinámicos recordando que antes de la pandemia, “el servicio de Medicina solía ocupar camas del servicio de Cirugía o de Traumatología; el servicio de Pediatría ocupaba camas de Cirugía Infantil para hospitalizar sus niños. Ahora si lo combinamos, los dos servicios Pediatría y Cirugía Infantil quedaríamos con un bloque médico quirúrgico infantil de 49 camas, con eso tenemos de sobra para enfrentar cualquier momento”.

Aclaró que la razón por la que se realiza la reconversión “no es por economía o por cualquier otra razón, esto tiene que ver con la evolución de la pandemia y los efectos que ha producido en adultos, adultos mayores y las listas de espera médica y quirúrgica que es nuestro principal problema y cómo atacarla, por eso se formula este plan”.

Cabe destacar que estas medidas que se implementarán de forma gradual, tienen como objetivo dar soporte a los distintos requerimientos médicos y clínicos asociados al cuidado de pacientes adultos. Adicionalmente, el plan permitirá que los trabajadores reubicados apoyen a sus pares que continúan con gran carga laboral.

FUNCIONARIOS MOVILIZADOS

Esta situación no fue bien recibida por los funcionarios del Hospital Regional Rancagua asociados a FENATS y ASIAP quienes se mantienen movilizados a causa de esta instrucción y una serie de situaciones que estarían ocurriendo al interior del recinto asistencial.

“Con lo que he señalado, rechazo absolutamente todas las aseveraciones que se hicieron al respecto, porque si hay algo que ocurrió es que se ha faltado a la verdad de una manera dramática cuando se dijo que se cerraba el servicio de Cirugía Infantil, que se cerraba la Maternidad, se llegó a decir esas aberraciones. Lo que estamos haciendo, es reducir el servicio de Cirugía Infantil en un número de camas que nos parece razonable para dar sustento a la necesidad de hospitalización. No estamos reduciendo el número de cirugías infantiles, al contrario estamos tratando de implementar y de desarrollar ideas que nos permitan incrementar la cirugía infantil, entre otras, por esta vía de la Cirugía Mayor Ambulatoria”, sostuvo Bisbal.

El directivo añadió “Aquí no hay ningún funcionario que se le hubiera puesto término al contrato, esta readecuación de los servicios implican sólo desplazamiento de personal al interior del hospital, no implica la exoneración o el despido de ningún funcionario”.

Agregó que “Todo paro en salud siempre va a genera un impacto negativo tremendo. El paro de advertencia del jueves (pasado), generó un impacto negativo no menor; se suspendieron 13 cirugías, de las cuales uno era paciente con un cáncer de recto, un paciente con un problema vascular severo de extremidades que tenía que ir a amputación, un paciente con fractura, se retrasó de manera importante la atención en farmacia. Los efectos del paro van a ser sobre nuestros usuarios, nuestros pacientes que son los que más nos necesitan”, subrayó el Dr. Bisbal.

Consultado respecto a la disposición de dirección de dialogar con los gremios movilizados al interior del HRR, comentó “Siempre ha existido la disposición a conversar y dialogar, el problema está en cuando no se entienden las razones que se entregan para tomar estas medidas respecto a la reconversión de camas. Por parte nuestra está la disposición, ellos avisaron de este paro y no se han acercado a conversar con nosotros”.

Finalizó diciendo “Estamos dispuestos a recibirlos y a evaluar una serie de medidas que permitan mitigar el efecto que tiene trasladar una persona de un servicio a otro; pero no se han hecho presentes, ni han venido a hacernos ningún planteamiento en particular, salvo el que no sea que demos pie atrás con todo el cambio y eso no podemos hacerlo”, concluyó el Dr. Carlos Bisbal.

LISTA DE ESPERA INFANTIL NO SE VERÍA PERJUDICADA

El director del Hospital Regional descartó de plano que la implementación de este plan maestro de complejización de camas podría generar un perjuicio a los niños que están en lista de espera. “La lista de espera de cirugía infantil de este hospital es de 844 niños (pacientes ingresados después del 2018). De estos 844 pacientes, alrededor del 60% corresponde al diagnóstico de fimosis (estrechez del prepucio), criptorquidia (falta de descenso testicular) y hernias, todas ellas corresponden a Cirugía Mayor Ambulatoria, niños que no necesitan hospitalizarse para ser intervenidos”.

Agregó que al revisar la lista de espera, al menos el 80% de estos 844 niños corresponden a cirugías que pudieran ser implementadas bajo la modalidad de Cirugía Mayor Ambulatoria “Del resto, alrededor de 200, son cirugías que deben ser planificadas, que requieren hospitalización y las 20 camas que dejamos para el funcionamiento del servicio de Cirugía Infantil darían cuenta sobradamente del requerimiento de hospitalización”.