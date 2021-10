Hace nueve años, Ruth Alvarado llegó a vivir a Rancagua junto a su esposo e hijos y hace tres se instalaron en Pelequén.

De haber trabajado haciendo aseo en tiendas, como cajera o jefa de bodega, hoy, dice, es “mamá a tiempo completo”.

Son sus vivencias y también sus indignaciones, asegura, las que la llevaron a incursionar por primera vez en el terreno de la política, lo que la convierte hoy en una de las cartas con que el Partido de la Gente (PDG) busca lograr un escaño en el Senado.

“Nunca había participado en nada. Desde la vitrina de mi casa nomás, quejándome de que los políticos no hacen nada, que no se dan cuenta de las cosas que pasan”, cuenta Alvarado. “Creo que muchas personas lo hacemos y nos tomamos la cabeza, pero no hacemos nada, nos quedamos quejándonos frente al televisor”.

El detonante que la llevó a querer involucrarse, comenta, fue cuando vio a Franco Parisi en su primera campaña presidencial en 2013. Tras la derrota, Parisi desapareció del ojo público y no fue sino hasta después del estallido social que volvió con apariciones en las redes sociales.

Ahí fue que Alvarado comenzó a seguirlo en las redes y también inició su militancia en el partido.

“Él seguía con lo mismo, empoderando al ciudadano común. Él te dice que tú también puedes, que tu voz y experiencia vale y te empodera de tal manera, que dices claro, yo también puedo y vivo las falencias de este sistema, donde los platos rotos los pagamos la gente común y corriente. Entonces en mí gatilló el salir mi zona de confort y moverme porque yo podía hacer algo”, señala la candidata.

“Nunca pensé que un partido político se iba a formar con gente común y corriente. Algo que harta falta le hace a nuestro Parlamento, representatividad con calle, con experiencia. Porque ellos tienen los tecnicismos, pero sin experiencia, falta ese enganche. Y el tecnicismo, nosotros lo estamos aprendiendo”, asegura Alvarado.

¿Cómo se gestó su candidatura?

“Hace tres meses yo no me lo imaginaba. Yo creo que de la rabia, de la impotencia, de querer hacer algo y de creer que puedo. No tengo estudios superiores, carrera universitaria, todo ese currículum que tienen nuestros parlamentarios, que no es malo tenerlo, pero tengo la experiencia con mis hijos, cuando vamos a los consultorios.

Mi hijo se operó de urgencia en enero y había hora en marzo para el postoperatorio para los puntos y todo eso. Llegó marzo, me llamaron y me dijeron que el doctor no estaba y me dieron hora para octubre. Entonces son tantas cosas con las que uno se va quedando, porque esto es una cosa pequeña, de muchas que se van acumulando durante años.

¿Dónde van a estar sus prioridades legislativas?

“Creo que esto lo haremos en bloque con los candidatos del PDG. Lo primero es bajar las remuneraciones en todo el aparato público. Eso como primera medida que vamos a tomar, lo hemos conversado a nivel nacional.

Cinco millones de pesos es el tope, desde el Presidente (de la República) hacia abajo. Con eso ya se ahorran cerca de $4 mil millones de dólares y en las pensiones básicas solidarias se invierte ahora $2 mil millones de dólares y son bajísimas, súper malas. Entonces con esta apretada de cinturón se pueden doblar las pensiones básicas y quedan aún $2 mil millones de dólares más.

Entonces uno dice por qué no se ha hecho y es porque no hay voluntad política para la gente común y corriente. Porque ellos viven en otro planeta, con otros sueldos, donde además les pagan pasajes, estadía… gastos que sí tiene cualquier ciudadano común”.

Pero además de los lineamientos y acuerdos que tienen como “bancada”, como la eliminación del IVA a los medicamentos, Alvarado también tiene una bandera de lucha personal.

“En conversaciones que he tenido con las vecinas, una me comentó que tiene un hijo postrado desde bebé y están abandonadas, ningún gobierno las ha apoyado y que les gustaría que existiera una pensión para las mamás de hijos postrados, porque no existen. Entonces quiero impulsar un proyecto de remunerar el trabajo a las madres de hijos postrados, por ahí va a ir mi enfoque con mucha fuerza porque los conocí de cerca”, cuenta.

¿Crees que también hay alguna lucha que dar en cuanto a regionalización desde el Congreso? Pensando en la Ley de Rentas Regionales que lleva tiempo durmiendo, en terminar de definir las atribuciones de Gobernadores y Delegados Presidenciales…

“Bueno, yo soy nueva en esto. Sé que los diputados y senadores ven mucho su región, pero las decisiones que se toman son a nivel país. Entonces a nivel regional, la verdad es que no me he enfocado mucho aún.

Estoy recién hace un par de meses y estoy estudiando a full. El partido nos está enseñando el Código Civil, Código Penal, Tratados Internacionales…. y la verdad que problemas regionales como tal sé que hay problemas de agua, con la agricultura, pero para ser sincera no los he visto a fondo”.

¿Cuáles son tus definiciones en cuanto a acceso a salud, educación, pensiones?

“En el programa de Gobierno lo que queremos hacer es apretar el cinturón y ahorrar un 20-25% del presupuesto anual. Con ese ahorro, inyectarlo directamente a la educación, mejorar infraestructura de los colegios, que ni siquiera tienen calefacción cuando hace frío. Si acá en Pelequén ya es helado, al sur es más todavía.

También queremos inyectar recursos a la salud y pensiones, que son nuestro enfoque principal, porque las pensiones no dan para más”.

¿Cómo has visto esta incursión en la política siendo para ti una experiencia nueva y cómo evalúas el escenario actual?

“La gente ya abrió los ojos. Ya nos dimos cuenta que los mismos de siempre gobiernan para ellos, para unos pocos. Y creo que hay hartas posibilidades. No sé si de ganar yo, pero mi equipo. Como partido no tenemos cargas individuales, aquí si sale uno, vamos a estar todos felices porque sabemos que tiene la misma calle que uno, que conoce las falencias del sistema.

El momento es ahora, para hacer grandes cambios. Porque sabemos que los de más arriba no van a gobernar para nosotros. El proyecto de bajarse los sueldos viene desde hace años y aquí estamos todavía. Es el momento de que la gente conozca al PDG. Más que a mí, que conozcan al partido, que somos gente común y corriente, que vive muchas cosas igual que ellos, que sale a la feria todos los domingos, que compra el pan en la esquina, que sabemos lo que cuesta la luz, el gas o el agua.

Voy a proponerle algunos temas y me debe responder si está de acuerdo o no. Matrimonio igualitario.

“Sí, de acuerdo”.

Adopción homoparental

“Sí, totalmente”.

Aborto libre

“Sí, totalmente”.

Reforma al sistema de pensiones

“Lo cambiaría. Sí”.

Royalty minero

“Totalmente”.