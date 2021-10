Como un importante avance para la educación pública, calificó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la millonaria inversión que se realizará en el Liceo Industrial de San Fernando, que permitirá remodelar parcialmente el recinto con mejoras que consideran un nuevo comedor, oficinas administrativas y aulas, entre otras.

Estos recursos entregados a través de la línea de financiamiento “Fortalecimiento de la Educación Pública” superan los $12.680 millones, siendo la mayor inversión de un proyecto de infraestructura en un establecimiento educacional en los últimos 20 años en la región y el segundo más grande del país.

Durante la visita, donde se instaló la primera piedra, el secretario de Estado valoró la iniciativa y aseguró que “destinar recursos a los colegios es velar por el futuro de los alumnos, entregar espacios seguros y adecuados para que puedan aprender con altos estándares. Mejorar la educación pública es entregar más oportunidades y herramientas para los niños y jóvenes, por eso en este Gobierno hemos impulsado una importante inversión pasando de $84 mil millones en 2018 a cerca de $190 mil millones en 2021”.

De igual manera el director del liceo, José Núñez, destacó el beneficio que representa esta mejora. “Toda la comunidad educativa del liceo está muy feliz porque ve materializado un sueño que hace mucho tiempo teníamos. Estábamos trabajando en salas que eran de emergencia, y a pesar que se invertía y mejoraba la infraestructura, era vestir algo muy antiguo. Esto para las futuras generaciones va a ser un incentivo para que les vaya muchos mejor, lo mismo para los profesores y los funcionarios que van a estar en un ambiente más acogedor”, valoró.

En la actividad el ministro conversó con profesores y alumnos quienes comentaron los beneficios que este proyecto tendrá para la forma de aprender, la que se caracteriza por las actividades prácticas y talleres. Angelo Acevedo, de 3°A aseguró que “según la maqueta presentada a la comunidad educativa me ha gustado bastante la iniciativa, mucho más cómodo para toda la gente. Las salas que teníamos estaban desgastadas, no era tan cómodo estar ahí. Me alegra que para el futuro, los estudiantes que vienen después tendrán un liceo con más comodidades”.

El proyecto, que contempla la renovación parcial del establecimiento y mejora de más de 13 mil m², considera además un edificio de dos niveles donde se instalará un taller para la especialidad de mecánica automotriz, un nuevo internado, la remodelación de los talleres industriales y el gimnasio existente, considerando nuevos camarines y servicios higiénicos.