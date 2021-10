Por: Ricardo Obando.

O’Higgins recibirá a un candidato al título, pero que no la está pasando bien. Gran parte del plantel de la UC llegará con lo justo, sin entrenamientos durante esta semana debido a una resolución sanitaria, pero en el Monasterio Celeste saben que aquello no es un aspecto para relajarse, ya que la calidad del rival no están en discusión.

En esta jornada, el DT Miguel Ramírez, comentó que tienen claro que deben hacer un partido perfecto para volver a sumar tres puntos en casa y así despegarse definitivamente de la zona de peligro.

“Nosotros venimos de un buen partido contra Cobresal, de un buen partido de visita, y a consolidar ese trabajo este fin de semana con tres puntos”, expresó.

Es más, el estratega fue enfático en recalcar que “tenemos una linda oportunidad para ratificar esa alza en cuanto a los triunfos, ante una Católica que viene peleando algo y que también necesita de los puntos”.

Además, añadió que “si nosotros somos pasivos contra Católica, ellos van a tener el balón todo el partido. Tenemos que ser un equipo corto, que presione, que evite esos balones entre líneas y ser un equipo protagonista. No podemos especular ante un equipo que juega bien al fútbol”.

Eso sí, aclaró que el jugar contra la UC, “te obliga a pensar como será el funcionamiento, muy distinto a lo de Cobresal”, pues el conjunto cruzado tiene “mucho juego asociado, individualidades que se ponen al servicio del equipo, y eso lo hace un equipo potente”.

Junto con ello, Ramírez sentenció que “he sentido que a estos equipos hay que presionarlos, quitarles el balón y tenerlo el mayor tiempo posible. Lo mismo nos pasó con Cobresal”, y que “vamos a trabajar en lo táctico para tener al mejor O’Higgins que va a enfrentar a esta Católica”.

MEJORANDO

“Estamos dando pasos hacia adelante, el hecho de haber ganado como visita es un muy buen logro. Igual quedan partidos en que tenemos que salir de nuestro estadio y vamos con la misma convicción que tenemos como local. Este equipo da muestras de buen fútbol, de inteligencia, de compromiso. Eso hace que uno esté tranquilo porque el partido que viene es el más importante y el paso hacia la consolidación”, dijo el estratega.

A su vez, reiteró que “hemos tenido un alza en los rendimientos individuales y eso potencia lo colectivo” y que, la forma que tiene el rival es la base desde donde “vamos a encontrar la mejor oncena que nos represente este domingo, porque va a ser un partido intenso el domingo”.

El fantasma del COVID-19

El rival, llegará al partido prácticamente sin entrenamientos debido a la cuarentena preventiva a la cual fueron enviados.

Los casos de COVID-19 en Colo-Colo, argumentó Ramírez, es un ejemplo de la dejación que ha se ve en el último tiempo respecto a las medidas preventivas. “Esto te marca, no solo en el ámbito futbolístico, como que hay un cierto relajo. En el fútbol, lamentablemente, no nos podemos relajar”.

Sobre cómo lo ha vivido el conjunto celeste, expresó que “afortunadamente no hemos tenido esas dificultades, son súper estricto. Hay momentos en que los contagios vengan desde afuera, donde un familiar te puede contagiar”.