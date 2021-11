Por: Fernando Ávila F.

El pasado 22 de octubre, se produjo un grave accidente vehicular en calle Maiya con Palqui de Rancagua, donde un vehículo choca con un auto estacionado lo que genera la pérdida del control del automóvil impactando contra una pared e ingresando al antejardín de un inmueble, donde atropella a una madre y su hijo lactante de un año y 3 meses, quien fue derivado hasta el Hospital Regional Rancagua. Este último resultó con lesiones graves.

En primera instancia se dijo que el conductor del vehículo particular era un hombre de de 52 años, quien según los primeros informes lo hacía en estado de ebriedad, pero con el paso de la horas, la historia tomó un rumbo distinto, ya que durante el transcurso de la tarde del día 22 de octubre y tras diligencias por parte de la SIAT Cachapoal, el conductor del automóvil que pasaba a control detención quedó apercibido al Artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que durante el trabajo en el lugar de los hechos, se encontró evidencia suficiente para determinar qué ese imputado no era el conductor. Se informó que el conductor sería el hijo del imputado, quien se habría dado a la fuga posterior al accidente, el que a la fecha no ha podido ser hallado por personal policial.

Se realizaron diligencias en conjunto con personal de la SIP de la Primera Comisaria, no logrando dar con el hijo del imputado, manteniéndose su búsqueda hasta el día de hoy.