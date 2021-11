Son varias las candidaturas presidenciales que se disputan el paso a segunda vuelta, en unas elecciones que son difícil de leer tomando en cuenta las múltiples elecciones que hemos tenido en este último año, que comenzaron con el aplastante triunfo del apruebo el pasado 25 de octubre, al mismo tiempo que el descredito de la clase política sigue marcando lo más alto de las encuestas.

Es que tanto en esta campaña electoral como en la Convención Constitucional que tiene el mandandato de redactar una nueva carta magna, creemos que es necesario que las fuerzas políticas, de todos los signos, apliquen criterio y sentido común y se logren acuerdos que finalmente nos favorecerán a todos, no vale la pena distraerse en peleas políticas que finalmente no hacen que un sector u otro triunfen, sino que causan un descredito de la clase política en general.

Por algo la encuesta Auditoría a la Democracia, elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que 9 de cada 10 chilenos considera que tanto el Congreso como las colectividades políticas, realizan muy mal o mal la función de representar los intereses de los ciudadanos. Tal cifra corrobora las conclusiones de otros estudios de opinión, en relación al descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones.

La gente votó aplastantemente por un cambio hace solo un año 25 de octubre, y no sólo por un cambio de la Constitución sino también de una manera de hacer política desde trincheras ideológicas que no permiten avanzar en ningún sentido. Son los acuerdos lo que realizan los cambios. Y en este sentido extremar los discursos y marcar las diferencias en ataques nada ayudan a lo que creemos que es el objetivo compartido del bien común.

Luis Fernando González V

Sub Director