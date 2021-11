Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Son semanas agitadas para Javier Macaya (UDI). No solo es diputado por el distrito 15, sino que también es el presidente de su colectividad y está en medio de la campaña con la que busca continuar en el Congreso, pero esta vez, desde el Senado.

Oriundo de San Fernando, dice que tanto la capital de la provincia de Colchagua como la comuna de Placilla son su “centro de operaciones”. De hecho, ese vínculo con el territorio es una de las cosas que más destaca cuando responde.

“No podría ser parlamentario de ningún otro lugar que no fuera la región de O’Higgins”, afirma. “Gane o pierda la elección, voy a seguir vinculado a O’Higgins, a este territorio. Esto para mí no es un trabajo, es la manera de devolverle la mano al lugar donde me crié, donde tengo mi familia”.

Considerando el actual escenario político, en un año bastante convulsionado en este aspecto ¿Considera particularmente complejas estas elecciones?

“Estamos en un ciclo político diferente. Chile cambió y pide cambios sociales profundos, pero sigo pensando que la política, como forma de resolver las pulsiones de la sociedad, es la esencia de la democracia.

Estoy convencido de que ejerciendo la fuerza de un lápiz y un papel somos capaces de proyectar este nuevo ciclo político que sea bueno para Chile, para que nuestras regiones y país tengan futuro, donde las tesis refundacionales, a mi juicio, no tienen cabida.

Soy una persona que está orgullosa de la historia que ha construido nuestra región, que ha logrado conseguir objetivos en los últimos 30 años, pero donde también que tenemos que vivir este nuevo ciclo y proyectarla hacia el futuro. Nuestra región tiene futuro, pero con respeto a nuestra historia y sin tesis refundacionales”.

Y en su caso particular ¿cómo ve el panorama electoral? Pensando en lo que ocurrió con los partidos tradicionales y los candidatos a constituyentes, o que en O’Higgins la carta de la UDI perdió la gobernación…

“Estoy confiado, confío en la democracia y sabiduría de la gente de la región de O’Higgins. Creo que gane o pierda esta elección, al final no me lo tomo como un trabajo. Porque voy a seguir vinculado a la región, viviendo acá, teniendo mi arraigo familiar. Miro el abanico de los candidatos y veo que para muchos es un trabajo, que vienen de otros lugares o se han instalado acá a hacer política, pero que si pierden la elección probablemente no se queden acá.

Creo que ahí hay una diferencia, con tener un vínculo con el territorio que uno está aspirando a representar y que, en mi caso, es importante. Confío en la sabiduría de la democracia, en haber hecho política no pensando en mis propias elecciones cada vez que voto en el parlamento. Yo trato de votar de acuerdo con lo que considero, en el mediano y largo plazo, es mejor para le gente que represento. Y no siempre lo más popular es lo correcto”.

A nivel personal ¿cómo recibió los resultados de la CEP? Si bien no aparece como el peor evaluado, sí fue la figura con menos valoraciones positivas…

“En la entrega anterior a esa, en términos de evaluación, yo estaba por sobre Gabriel Boric. Y hoy él probablemente es uno de los mejores perfilados para ser Presidente de la República. Si miras la política solo al calor del termómetro, que es una encuesta, terminas sucumbiendo a lo que es políticamente correcto en un momento. Creo que la gracia de la democracia representativa es que tienes que escuchar a la gente, pero no se puede separar de manera tan importante la técnica.

Cuando ves que ciertas decisiones son respaldadas por economistas de izquierda y de derecha y la política va en un sentido inverso, es una señal preocupante. Y en eso he tratado de actuar con coherencia”.

Golpe blanco

Aunque el abogado de 42 años considera que el escenario para las elecciones de noviembre es distinto al de los comicios de mayo pasado, cuando fueron electos alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, sí cree que algunos puntos se repiten.

“Esa mirada de que es importante que en este nuevo ciclo político existan rostros nuevos me juega a favor”, asegura. “Miro a mis contendores que se ven con posibilidades de salir electos y los veo a todos con una carrera política más larga que la mía. Llevan el doble de tiempo que yo en el Parlamento”.

Macaya también hace hincapié en que el trabajo en el hemiciclo exige “liderazgos y tomar posiciones”, que implican “no siempre estar en la posición más popular”.

En esa línea, el candidato es crítico de la acusación constitucional de diputados de oposición contra el Presidente Piñera, a raíz de los cuestionamientos por el caso Dominga.

“Se está ocupando como vitrina política y se cae en una cuestión súper peligrosa. Es al país al que le va pésimo y termina con un problema de prestigio, de quiebre institucional. Creo que no se está dimensionando el daño”, asevera Macaya. “Aquí no se admiten las defensas corporativas a ninguna persona, menos al Presidente. Hay instancias, entiendo está el Ministerio Público investigando, el Parlamento tiene la posibilidad de generar comisiones investigadoras. Pero eso dista mucho de ser un golpe blanco, que es lo que busca hacer la oposición, además, con réditos electorales personales”.

Y con ese diagnóstico ¿cómo ve el desafío de la gobernabilidad el próximo año?

“Ese es el gran desafío del próximo Presidente de la República. En eso el Parlamento también va a ser relevante y por eso quiero tener un rol. Sobre todo, porque en paralelo estará la Convención Constituyente escribiendo las reglas institucionales de los próximos 30 años.

Yo admiro la coherencia de presidentes como Ricardo Lagos, que, a pesar de tomar una posición impopular en un determinado momento, la sostenía hasta el final. No se separaba la política de la técnica, como lo he visto estos últimos años en el Congreso.

Espero que el próximo Presidente sea un líder con esa coherencia, esa capacidad de decir que no a algunas cosas, por muy populares que sean. Y eso no significa no escuchar la voz del pueblo, sino conducir y entender que lo que puede ser bueno en el cortísimo plazo para un país, en el mediano ya tiene consecuencias negativas. Creo que la gobernabilidad se juega en esas coherencias, en esas convicciones y capacidad de tomar decisiones y conducir al país”.

Definiciones parlamentarias

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“He trabajado mucho en temas de salud. Incluso con personas como el doctor (Juan Luis) Castro (PS), que estamos en las antípodas del pensamiento político. Creo que cuando uno se pone de acuerdo en temas que son importantes para la región, se logran objetivos y sacar adelante una agenda que requiere fortalecer la red pública de salud.

Me interesan mucho los temas de medioambiente. Creo que la región tiene proyectos productivos espectaculares, que tienen que conversar con la sustentabilidad de la región. Me preocupa también el tema hídrico, creo que tenemos que tener una mirada de inversión pública. Por ejemplo, el embalse Bollenar o en cómo se avanza en la etapa siguiente del embalse Convento Viejo, para que llegue al secano costero.

En conectividad, no es posible que en algunos momentos de la semana nos demoremos dos horas de Rancagua a San Fernando o a Mostazal. O la carretera de la Fruta, que lleva casi 15 años como proyecto y que no puede seguir postergándose. O el proyecto de la doble vía San Fernando-Santa Cruz.

¿Cuál es su visión en cuanto a las atribuciones de los gobernadores regionales y delegados presidenciales?

“Creo que la institucionalidad en materia de descentralización y regionalización está al debe. En el mediano plazo los delegados presidenciales tienen que tender a desaparecer. Son los gobernadores regionales los que tienen que ir adquiriendo cada vez más facultades.

Aprovechando que estamos inmersos en un proceso constituyente, que se revise lo que se está haciendo en esta materia, para ver cómo damos más facultades con un control adecuado en el buen uso de los recursos públicos y con la eficiencia que se requiere en una gestión pública moderna.

Creo que, con la institucionalidad adecuada y una forma de resolver los conflictos desde el nivel central hacia el regional eficiente y rápida, se puede generar una virtud desde esa tensión. Muchas veces cuando las cosas se tensionan, se arreglan los problemas y eso es lo que espero. Porque, reitero, en el mediano plazo, los seremis y la estructura gubernamental regional tienen que colgar del gobernador regional, no del nivel central”.

Pero en materia de recursos, hay una ley de rentas regionales todavía en el Congreso

“No puede ser lo mismo que una empresa se instale en un lugar colapsado como la Región Metropolitana a que lo haga en la Región de O’Higgins. A que tome una definición de atraer talento, capital humano, actividad productiva compatible con el medioambiente y que debiera tener las condiciones tributarias para la empresa y de beneficio para la región de que se instale acá, con un sistema de evaluación de proyectos eficiente y poco burocrático. Tenemos que buscar los mecanismos que permitan que parte de la renta que produce esa actividad, pueda permanecer en la región”.