Hace unos días, nos conmocionamos con la caída al canal de un abuelo y su nieto, quienes vivían en un Campamento de nuestra ciudad, luctuoso acontecimiento que nos lleva a profundizar respecto de uno de los más grandes y permanentes dolores de nuestra patria que es el tema vivienda como derecho social básico de la persona humana.

Los números no mienten, según el catastro de Campamentos 2021 realizado por Techo-Chile, da cuenta que 81.643 familias, viven en 969 campamentos, la cifra más alta de 1996, lo que se indica que desde el año 2019 a la fecha en nuestro país, el aumento de familias es del 73,5% y el aumento del número de campamentos es de un 20,8%.

En nuestra región, no solamente señalar la existencia de Comités de vivienda que llevan más de 20 años luchando por obtener un subsidio, como por otro lado, la existe el problema de los pobladores de la Baltasar Castro, que ante una solución mediocre por parte del Estado, necesariamente tienen que recurrir a los Tribunales de Justicia, o la gran cantidad de personas que viven en las calle; esta es la situación, hechos que no podemos dejar de ver ni mirar.

Tomando en cuenta esta problemática, encuentro pertinente citar a nuestro gran cantautor Victor Jara, quien en una de sus canciones señala: “Sin techo es como vivir sin pan…” radicando la importancia que tiene la vivienda dentro de la realización personal del ser humano, comparable con el pan, con la subsistencia, no tratándose meramente de lo material, la construcción, unas pareceres, ventanas, puertas, sino del concepto de hogar, donde criar a sus hijos, donde envejecer tranquilos, dejarles algo en herencia, esto unido necesariamente a la noción de trascendencia, la posteridad, en la necesaria pregunta ¿ qué le voy a dejar a mis hijos? el recuerdo, el desear que el paso por esta vida no haya sido en vano, sino haber dejado alguna huella por mínima que sea. Por eso el problema de la vivienda, es más profundo que construir viviendas, es darles la posibilidad a muchas familias que tener un hogar, y que este hogar se mantenga en el tiempo.

Reflexionado lo anterior, surge infectiblemente la pregunta ¿Es Chile el Gran Hogar donde todos podemos tener pan, techo, y alegría? Claramente la respuesta es no, y ese no tiene como causa, la errada política habitacional que hemos tenido como país, donde se han privilegiado elementos del mercado, por sobre los temas sociales, en ese sentido la política habitacional no ha tomado en cuenta la real importancia que tiene una vivienda para una familia y ¿Cuál ha sido la consecuencia? Viviendas de mala calidad, pequeñas, segregadas espacialmente, manteniendo el hacinamiento, personas todavía atadas a créditos hipotecarios, como asimismo, la historia de muchos vieron destruido su sueño de la vivienda, perdiéndolo en manos de los Bancos.

El Diagnostico hace mucho tiempo está realizado, y creo que ahora es la oportunidad de reparar uno de los grandes dolores de nuestro Chile, consagrando el derecho a la vivienda estableciéndose un deber del estado en generar políticas pensadas en los seres humanos y no en la ganancia que se puede generar a través de lo que podría ser un buen negocio.

¡Qué la vivienda digna se haga costumbre!

VICKY ROBLEDO MADARIAGA

CANDIDATA A CORE CACHAPOAL II