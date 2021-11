Luego de la finalización de la fase de grupos, se realizó el sorteo de la Tercera División B para conocer los duelos de ida y vuelta de la segunda fase de la competencia.

Es así como, los dos elencos que participan en el torneo en representación de la región de O’Higgins avanzaron y chocarán entre ellos.

Este sábado desde las 12 horas, en el estadio municipal Patricio Mekis, Deportes Rancagua será local frente a Chimbarongo FC.

Los dueños casa consiguieron su pasaje a esta instancia merced a ser uno de los mejores terceros, mientras que el elenco de la ciudad del mimbre lo hizo como ganador de su grupo. Eso sí, la próxima semana jugarán en el estadio municipal chimbaronguino, ocasión donde se sabrá quién sigue en carrera por el ascenso a la Tercera A.

Cabe indicar que, los otros cruces en la categoría, serán los siguientes: CEFF Copiapó vs Unión Compañías; Aguará vs Municipal Puente Alto; La Granja vs Cultural Maipú; Municipal Ovalle vs Curacaví; Tricolor de Paine vs Gasparín; Nacimiento vs Malleco Unido, y; República de Hualqui vs Colegio Quillón.