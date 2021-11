Natalia Sánchez – candidata Socialista por el Distrito 15

¿Cuál considera puede ser su aporte en el Congreso?

“Ser un verdadero puente entre las demandas ciudadanas y lo que se discuta en el Congreso. Representar y legislar en pro de la clase trabajadora, para eliminar las inaceptables desigualdades sociales que podemos percibir hoy en día.

Soy parte de esta clase trabajadora, la que pocas veces ha tenido la oportunidad de conquistar espacios políticos de representación popular. Pero creo que es necesario llevar esa visión a la Cámara Baja, y por ello decidí ser candidata a diputada.

Profesionalmente me he desarrollado en el servicio público, trabajando siempre desde el territorio, generando vínculos con dirigentes sociales, lo que me ha permitido conocer de cerca, sin intermediarios, la realidad y necesidades de la gente del distrito 15”.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“Terminar con las AFP como sistema fracasado, reparar el daño causado a las personas jubiladas que hoy son víctimas recibiendo pensiones indignas.

Trabajaré por una salud única y universal, donde seamos iguales y por un hospital regional de especialidades.

La reactivación laboral de la mujer es fundamental, más trabajos e igualdad salarial, resolviendo el cuidado de los hijos.

Trabajaré por el acceso a la vivienda, por un internet público y gratuito, por la discapacidad inclusiva, el deporte, la cultura y las artes, por las niñas, niños y jóvenes adolescentes, por dignificar el trato y acompañamiento de los adultos mayores, por jornadas laborales compatibles con la vida familiar, por hacernos cargo de los efectos del cambio climático y la sequía, por el agua como un derecho humano fundamental que asegure a la agricultura familiar campesina”.

Pensando en su distrito ¿Cuál es su postura frente al royalty minero y cómo se deben distribuir/ocupar esos recursos?

“Ahora es cuando debemos legislar para un nuevo royalty minero, trabajaremos para asegurar que esté en sintonía con las garantías de la Nueva Constitución como el ejercicio de un derecho, para pensar una nueva economía productiva y regulada, que sea circular y sustentable, donde el tributo de los ingresos públicos centre la discusión política en una decisión regionalista, con énfasis en la identidad territorial y el bienestar de sus habitantes.

La distribución de los recursos del royalty debe quedarse y decidirse en la región, para combatir la desigualdad con una visión territorial y priorizada que considere a todas las comunas. No hay espacio ni tiempo para seguir postergando esta oportunidad, es necesario avanzar en la regionalización, invertir en investigación y desarrollo y no quedarnos en lo meramente extractivo. Mayor innovación para nuevas capacidades productivas, sin duda una deuda pendiente que se puede comenzar a saldar en la nueva Constitución”.