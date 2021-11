En la multicancha de la Población Las Brisas de Gultro, el sábado recién pasado se dio a conocer por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo una muy buena noticia para los vecinos del sector de Gultro y para la comuna de Olivar: la entrega por parte del delegado presidencial, Ricardo Guzmán, de la resolución que acredita que este sector de la comuna se adjudicó los recursos para iniciar por parte del ministerio, la intervención del programa Quiero Mi Barrio.

El polígono del Barrio Gultro Oriente se conforma de las Villas Las Brisas y Los Copihues, reuniendo una cantidad de 212 viviendas a intervenir y donde habitan cerca de 728 personas. La fecha de inicio de la intervención será el año 2022 y durará cerca de 3 años y medio.

En una ceremonia, donde la música y las cuecas del conjunto Dulce Patria, más los pies de cueca de los últimos campeones nacionales y regionales amenizaron la jornada, la alcaldesa María Estrella Montero se mostró feliz y emocionada al recibir esta noticia.

“Agradezco al ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; al Seremi Francisco Ravanal, al jurado regional y sus integrantes, quienes aprobaron este proyecto, porque como comuna lo necesitábamos. El Quiero Mi Barrio es un programa que conozco muy bien y que busca lograr la recuperación de los espacios públicos, el equipamiento y el fortalecimiento del tejido social. Y este sector debe aprovechar esta oportunidad. También estamos trabajando muy en sintonía con los dirigentes y los vecinos, así que creo que será un gran aporte para el sector y para la comuna”.

Por su parte Jimmy Cantillana, presidente de la Junta de Vecinos de Las Brisas, se mostró muy contento con la noticia. “Estoy feliz por todos nosotros, porque este programa le va a cambiar la cara a nuestro sector, tomando en cuenta nuestra opinión. Nos espera un largo trabajo, y quiero hacer un llamado a nuestros vecinos y vecinas, a que colaboren y participen de todos los talleres que se vendrán para definir las obras que podremos ejecutar gracias a este programa. La idea es que todos participen para que después no escuchemos frases como ‘a mí no me gustó como quedó’; o ‘a mí no me consultaron’. El programa Quiero mi Barrio tiene esa particularidad: por medio de talleres, seremos nosotros los que vamos a proponer lo que queremos hacer en Gultro Oriente”, declaró el dirigente.

En tanto, el secretario técnico (s) del programa Quiero Mi Barrio, Patricio Cano, comentó a los vecinos algunos alcances de la intervención. “Cada barrio tendrá un presupuesto de más de 800 millones, destinados a la recuperación de los espacios públicos, proveer de equipamiento, además del fortalecimiento de las relaciones comunitarias. Este programa es una oportunidad de cambio con participación de los vecinos, que permite que en un plazo de tres años podamos estar ejecutando y finalizando una serie de obras, a través de la inversión mencionada anteriormente. Invito a todos los vecinos y vecinas a participar de las actividades relacionadas al Quiero Mi Barrio”.

A la actividad asistieron también los diputados Javier Macaya y Juan Manuel Masferrer; y los concejales Carla Guajardo, Vicente Allende y Estefano Reyes.