¿Cuál considera puede ser su aporte en el Congreso?

“Aportar con una visión territorial clara, que represente efectivamente los intereses de la región, pero con responsabilidad y profesionalismo. Como Intendente de O´Higgins estuve relacionado directamente con el presupuesto de la región y con las necesidades y realidades de los distintos Municipios. Sé hacia donde mirar desde el Congreso para apoyar el crecimiento de mi región y avanzar en la descentralización. Conozco a mi gente y sus necesidades. He vivido toda mi vida aquí, he trabajado aquí pero además conozco las leyes y sé cómo guiar el trabajo legislativo para traer beneficios a las comunas de mi distrito y de toda la región de O´Higgins”.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“En primer lugar, la seguridad. Es importante avanzar en normas efectivas ante la delincuencia, el terrorismo y la violencia. Avanzar en proyectos para que las penas en la cárcel se cumplan, limitar beneficios carcelarios, aumentar penas por violencia contra los más débiles y sancionar a quienes queman, destruyen y vulneran nuestros hogares, comercio y ciudades. Por ello, además, es importante aumentar la dotación policial y apoyar las instituciones que velan por nuestra seguridad, entregándoles más tecnología y herramientas legislativas.

Quiero cambiar el rostro de la violencia contra las mujeres, generando programas de protección y avanzando en la igualdad de oportunidades en todas las áreas, como la iniciativa de extender el post natal masculino, que va en directo beneficio de las mamás.

Otro tema importante es la agricultura. Hemos sido afectados los últimos años por grandes sequías y se deben generar normativas tendientes a proteger a nuestros agricultores ante los graves efectos del cambio climático, a tener una agricultura segura y seguir siendo la región con mayor exportación del país. También mi prioridad es el sistema de pensiones, que debe ser serio y responsable, donde nuestros ahorros no nos sean arrebatados, se mantengan seguros y generemos un pilar solidario para beneficiar a quienes no tuvieron oportunidad de generar más”.

Pensando en su distrito ¿Cuál es su postura frente al royalty minero y cómo se deben distribuir/ocupar esos recursos?

“Este proyecto fue aprobado en la Cámara antes que yo asumiera como diputado y si bien avanzó al Senado, es inconstitucional por ser materia propia del Ejecutivo. Se debe ser muy prudente en estas materias para no crear falsas expectativas en la población. Somos una región minera, donde un porcentaje altísimo de los puestos de trabajo son generados por estas empresas. Actualmente, si el precio del cobre sube, el Estado sí está recaudando más para poder distribuir en las diferentes necesidades que se van presentando. Pero crear un impuesto adicional no debe debilitar la inversión extranjera. Por eso debemos efectuar trabajos conjuntos, porque no siempre una carga tributaria generará los mayores beneficios. Hoy muchas empresas mineras, como en la VI región, invierten gran cantidad de recursos en el crecimiento de ésta y en labores sociales.

El impacto ambiental claramente debe estar reglamentado y regulado, y si las empresas alteran nuestro medioambiente, debemos buscar que generen los mecanismos de mitigación más idóneos y fiscalizar ese impacto, pero no siempre incrementar la carga tributaria es la mejor fórmula”.