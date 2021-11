-CONTENIDO PATROCINADO-

Fuad Hamed, médico gineco-obstetra de profesión con más de 30 años de servicio en Rancagua y hoy candidato independiente por el distrito 15 que recordemos componen las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo, Requinoa y la capital regional de O’Higgins, se refirió al descanso maternal y señaló que «Chile debe otorgar un pre y post natal flexible a las embarazadas».

Considerando su experiencia en el área quisimos conocer los argumentos en que basa esta propuesta que busca darle cabida a mejorar la calidad y cantidad de descanso de las mujeres en período de embarazo, tan importantes para la salud propia, como del recién nacido.

1.-Doctor, cuéntenos acerca de su propuesta de su descanso maternal flexible.

R: «Yo como gineco-obstetra he visto la necesidad de mejorar los tiempos de descanso, tanto en el periodo del pre y post natal.

A mi juicio claramente hay una deuda con las embarazadas, en término de que los tiempos han sido insuficientes.

Si nos comparamos, como nos gusta en muchos otros ámbitos, con otros países de la OCDE, nos vamos a encontrar que los descansos, en algunos países de estos, como en Francia, Croacia, Reino Unido, pueden llegar hasta más de un año.

En Chile si uno suma entre el pre natal, que son 42 días y el post natal de seis meses, llega a un poquito más de siete meses y medio.

Mi propuesta y en términos de lo que he vivido con mis pacientes, es que uno debería agregar un grado de flexibilidad al descanso y esto, en atención en que las necesidades de cada mujer embarazada son distintas y tiene que ver de cómo se ha desarrollado el embarazo y de cómo lo ha podido vivir en el transcurso de la gestación, así como del tipo de actividad laboral que tiene. Por lo tanto, en este concepto, ser rígidos y arbitrariamente el Estado decidir si aumentamos el prenatal en tantos días o el post natal en tantos días, es abstraerse de la realidad de cada persona».

– Doctor, ¿qué le han planteado sus pacientes al respecto, para concluir en que la flexibilidad sería el ingrediente que falta para mejorar las condiciones de las embarazada?

R: «Muchas veces me ha tocado pacientes que me han solicitado, o me han preguntado por la posibilidad, por

ejemplo, que su prenatal de 42 días lo pudieran traspasar y no tomárselo para que el post natal sea más extendido. Por lo tanto, mi propuesta, es que en términos de esta mejoría gradual, en llegar a tiempos óptimos, es que introduzcamos esta variable de la flexibilidad. Eso significa, que si bien mantenemos lo que tenemos hoy en día, con un pre natal de 42 días y el post natal, como está de seis meses, le agreguemos dos meses, pero que sea la mujer, de acuerdo a cómo ha vivido el embarazo, a su actividad laboral, a su deseo de cuánto tiempo quiera extender la lactancia, a su situación familiar, etc. que tiene que ver con la relación inicial con su hijo en términos absolutos, sin la posibilidad de que haya un tercero que la ayude en esto, o si tiene más niños en su hogar, es que ella decida».

《Yo creo que en cada cosa, uno puede darle a las personas la opción de elegir, dejarles un grado de responsabilidad en como administrar sus tiempos».》(recuadro)

3.- ¿Usted piensa que esta iniciativa sería beneficiosa para las mujeres?

R: «Claro que sí, estamos hablando de un proceso gradual. Por eso que hablo de una primera instancia, y es lo que todos aspiramos a que los descansos pre y post natales cumplan, efectivamente, con el rol de ayudar a la mujer a estar tranquila en este difícil período de su vida, más aún si queremos incentivar las tasas de natalidad que tenemos en Chile, tan decaídas. El manejar los incentivos, en el contexto de darles a la mujer la oportunidad de tener un buen embarazo durante su período pre natal y una buena cercanía, en la primera instancia con el recién nacido, también va a favorecer la lactancia. Por tanto transitar, en este primer paso en estos dos meses, me parece un paso factible de realizar», concluyó.

