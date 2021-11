¿Cuál considera puede ser su aporte desde el Congreso?

“Creo que la política en nuestro país está experimentando una dura crisis de legitimidad. Los partidos atraviesan momentos muy duros y las chilenas y chilenos han mostrado su malestar a través de diversas formas. Creo que puedo ser un aporte en el Congreso porque soy joven, tengo ganas de cambiarle la cara a la política y soy una alternativa a los mismos a los que estamos acostumbrados a ver ocupando cargos públicos.

Además, en este momento de polarización en que vemos a una izquierda tan radical, necesitamos parlamentarios capaces de decir las cosas por su nombre, que le presenten un camino alternativo a nuestro país, conduciendo la crisis y no profundizándola. Creo ser un aporte porque deseo dejarle un mejor país a mi hijo que está en camino. Un país más justo, humano y solidario”.

¿Cuáles serán sus prioridades legislativas?

“Mis prioridades legislativas estarán enfocadas en las necesidades de la gente y la región. Creo que es urgente poder avanzar en asegurar el derecho a vivir sin miedo de nuestros vecinos. Sin miedo a la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, que tanto daño le hacen a las personas.

Por otra parte, creo en un modelo de sociedad que le entrega herramientas a la gente para poder surgir y no en una que pone obstáculos. Nuestra región es de emprendedores y por eso me comprometo a ayudarlos desde el Congreso, para que encuentren facilidades y no dificultades para salir adelante.

Además, es fundamental mejorar nuestro sistema de salud pública, para que los vecinos puedan acceder a atención digna en sus comunas y no tengan que viajar a grandes polos urbanos para poder ser atendidos”.

Pensando en su distrito ¿cuáles son sus definiciones respecto de cómo enfrentar la escasez hídrica a nivel de política pública, en una zona eminentemente rural y agrícola?

“El agua es un recurso fundamental en la vida de todas las personas, especialmente en una región eminentemente agrícola como la nuestra. Avanzar en la solución de la mega sequía que nos afecta no comienza por estatizar el recurso, si no en desarrollar infraestructura hídrica que nos permita almacenar más agua y poder distribuirla en la región. Por mucho que le digamos a la gente que el agua es de todos, eso no hará que llueva ni una sola gota más de agua.

Por supuesto que existen abusos y desde el Congreso no entregaré ni un solo milímetro para que estos se produzcan. Tenemos que preocuparnos de aumentar la capacidad de fiscalización de la Dirección General de Aguas y sancionar cualquier tipo de irregularidad”.