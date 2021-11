Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nico Carrasco

A sus 59 años, Mario Leyton se define como un hombre inquieto. Es contador auditor y el año pasado se tituló de ingeniero comercial. “Nunca he dejado de buscar, investigar, de aprender. Ya estoy pensando en el magíster y el doctorado. No me voy a quedar quieto, no me imagino frente al televisor, sentado viendo tele”, asegura.

Leyton hoy es candidato a senador por el Partido de la Gente (PDG) y señala que a pesar de manifestar interés en incursionar en la política anteriormente, no logró materializar candidaturas a alcalde ni constituyente. Esta vez las cartas le jugaron a favor y es uno de los tres nombres que buscan disputar un escaño en la cámara alta por el PDG.

¿Cuáles son sus motivaciones para postularse al Senado?

“Varias veces intenté hacer el ejercicio de llegar a un cargo público, pero lo que yo llamo el sistema de cosas que nos rige en la actualidad, no me lo permitió. Eso por un lado y por otro, de forma paralela, son todas las inquietudes, ese sinsabor que tiene la población, la gente, y que es parte de mí también.

Yo no tuve crédito universitario y así una serie de beneficios que se fueron truncando a lo largo del tiempo. ¿Por qué uno quiere y no puede? ¿Por qué solo algunos pueden tener acceso a beneficios? Durante mucho tiempo me dediqué a prepararme concienzudamente, siempre he sido de esa idea. Cuando voy a iniciar algo, no voy de buenas a primeras, voy aleccionado, informado”.

Leyton plantea que en el Congreso “hay temáticas que no se han querido implementar, por desidia, desinterés. Hay leyes truncas, repartidas en diferentes tipos de oficinas y organizaciones de gobierno. Entonces dije ¿por qué no yo? Estoy preparado, estoy maduro, la edad me acompaña también, la experiencia”.

Y si bien plantea que “ser senador es aburrido, cansador y son tareas titánicas”, es algo que no lo desanima, sino todo lo contrario. “Me siento como pez en el agua, porque siempre he sido un investigador y de largas batallas. No me animan intereses personales, quiero ponerme al servicio de las personas. Voy a llegar al Congreso con mi autito y con ese mismo autito me voy a ir”, asegura.

¿Cuáles van a ser sus focos y prioridades legislativas?

“Mi quehacer lo defino en lo urgente, el mediano y el largo plazo. Hay leyes que están definidas, hechas y lo que falta es voluntad para aplicarlas. Hay varias cosas en que está el financiamiento, las instancias legislativas, los organismos, pero los beneficios no se concretan y la gente no los recibe”.

Así, el contador define lo que podría ser su trabajo de ley en algunos temas.

“En el área de salud, modificar y reestructurar todas las organizaciones. Me refiero a Fonasa, Compin, SML y en sí el Servicio de Salud. Hay que organizar las funciones administrativas, crear una carrera funcionaria, buscar el foco de por qué se está produciendo tanto ausentismo laboral, que llega a dar vergüenza”, asevera.

“Hay un abuso que están haciendo las instituciones que hay adentro. Me refiero a los sindicatos, que se aprovechan. Eso no debiera ser y hay que regularlo, porque hay muchas autoridades administrativas que no tienen poder o las atribuciones debidas”.

Leyton también defiende una ley única que cubra enfermedades catastróficas y similares.

“Ver a algunas personas pidiendo caridad pública y que les depositaran en una cuenta rut para costear medicamentos y tratamientos caros me produjo vergüenza ajena, porque eso es un deber del Estado. Y también enfermedades similares porque no solo una persona con cáncer debe ser beneficiario de esto. Puede haber un accidente y necesidad de ortopedia, tratamientos largos, una impronta psicológica para poder reinsertarlos en la sociedad de nuevo, que el Estado se haga cargo desde que se notificó el accidente de la persona, hasta que sale nuevamente a la sociedad. Esa es la función del Estado, para eso le pegamos impuestos y harto caro que nos cobran”, señala el candidato.

Leyton también es crítico respecto al actual sistema de las AFP y asegura que la idea central de las aseguradoras no es mala, pero que “a contar de 1998 le hicieron modificaciones y ahí quedó la escoba”.

En materia educacional, el contador también tiene ideas claras respecto de cómo busca modificar la forma de enseñar.

“Soy partidario de cambiar por completo el sistema educativo. Yo me crié en un sistema en que la metodología era repetición y memorización. Uno terminaba la enseñanza media y no sabía nada. Lo cambiaría por un sistema de experimentación y aprender haciendo”, dice. Volver a dar importancia a asignaturas como las ciencias sociales y la educación cívica están entre sus propuestas, así como también economía y finanzas, junto con hacer obligatorias las artes marciales. “Por supuesto que acorde a los niveles de educación, porque esto tiene que comenzar con el prekínder”, detalla.

Todo esto, potenciando el trabajo en equipo y el aprendizaje práctico. “Esto tendrá frutos cuando los estudiantes salgan de enseñanza media y elijan lo que quieren hacer. No sabemos si va a salir un Pavarotti, un Tomás González o un Nicolás Massú, un científico o un astrónomo. La idea es formar profesionales que se queden aquí en Chile, con el adecuado financiamiento”, postula Leyton.

Según lo que plantea, existen leyes y marcos normativos que apuntan a resolver los problemas ¿Qué pasa entonces que no se avanza?

“Como ejemplo, los financiamientos en salud están. Los recursos están e incluso han ido aumentando los últimos años, pero la eficiencia es la misma. Por decirlo así, porque es ineficiente e ineficaz.

Eso quiere decir que en alguna parte de los recovecos de la legislación que existe, hay leyes truncas repartidas en diferentes organismos y los beneficios no llegan. El problema no es el financiamiento, sino que la forma en que se administran esos recursos.

Los recursos están y sobran. Yo me manejo en esa área, sé lo que son las finanzas públicas, sé cómo se elaboran los presupuestos, el flujo que tienen que tener. Y el rendimiento que tienen no es cómo lo dicen los políticos.

Cuando converso esto con mi señora, ella me responde que no se lo diga a ella, sino que haga lo necesario para que se revierta la situación. Ella me motivó a estar aquí”.

¿Cree que estas elecciones tienen una complejidad mayor, pensando en todo lo que ha ocurrido en el escenario político y social este año?

“Tienen complejidad. Aunque sigo viendo las mismas artimañas y maquinaria publicitaria de jugar al desquite, al desprestigio de los oponentes.

Estamos asistiendo a un show de circo con los dimes y diretes de unos con otros. La gente se está dando cuenta de eso y creo que en noviembre vamos a tener una sorpresa.

La gente se está dando cuenta de todo, están votando por las personas y no por un partido, sino por lo que alguien transmite y quiere hacer en su programa de gobierno.

Yo veo los otros programas y me da miedo, porque de una u otra forma van a entregar el país a entidades extranjeras y yo no quiero eso. En lo personal, no quiero que la ONU se entrometa aquí, porque vamos a perder la hegemonía en nuestro país. Y eso ya se está viendo en el sector norte.

Soy una persona común y silvestre, que viene de donde la gente pide a gritos soluciones. Les pido que confíen, soy una persona que quiere la oportunidad de demostrar que sí soy capaz, que se ha preparado y que viene de donde las papas queman”.

A continuación la propondré algunos temas a los que me debe responder sí, no, o si está o no de acuerdo. Matrimonio igualitario.

“Sí”.

Adopción homoparental

“Sí”.

Reforma al sistema de pensiones

“Sí”.

Aborto libre

“Sí”.

Royalty minero

“Sí”.

Cuarto retiro

“Sí. La economía no se va a incendiar”.